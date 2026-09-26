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विनोद कांबळीनं वृद्धाश्रमातून शेअर केला व्हिडिओ! प्रकृतीबद्दल चाहत्यांमध्ये चिंता; पाहा व्हिडिओ

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फलंदाज विनोद कांबळी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Vinod Kambli
विनोद कांबळी (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 9:39 AM IST

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मुंबई Vinod Kambli : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी फलंदाज विनोद कांबळी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याचा एक नवीन व्हिडिओ इंटरनेटवर वेगानं व्हायरल होत असून, त्यामुळं क्रिकेट चाहत्यांना धक्का बसला आहे. या व्हिडिओमध्ये तो एका वृद्धाश्रमात दिसत आहे. या दिग्गज खेळाडूला अशा अवस्थेत पाहून चाहते त्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. मात्र, व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये विनोद कांबळी स्वतः त्या वृद्धाश्रमातील सुविधा आणि चांगल्या वातावरणाचं कौतुक करताना दिसत आहे.

वृद्धाश्रमाबद्दल विनोद कांबळी काय म्हणाला? : सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये विनोद कांबळी स्वतः वृद्धाश्रमाबद्दल बोलताना दिसत आहे. व्हिडिओमध्ये विनोद कांबळी म्हणाला, "सध्या माझ्यावर उपचार सुरु आहेत. मला हे सांगायला आवडेल की येथील सुविधा खूप चांगल्या आहेत." त्यानं पुढं तेथील व्यवस्थेचं कौतुक करत म्हटलं की, स्वच्छता आणि इतर सर्व काही अगदी फर्स्ट-क्लास आहे. इथं राहताना मला कधीच घरापासून दूर असल्यासारखं वाटत नाही. "मला इथल्या लोकांकडून खूप प्रेम आणि आदर मिळतो."

आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजत आहे विनोद कांबळी : कांबळीच्या या व्हिडिओमुळं क्रिकेट चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चिंता निर्माण झाली आहे. अनेकजण त्याच्या प्रकृतीबद्दल दुःख व्यक्त करत आहेत, तर काहीजण त्यांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. विनोद कांबळी आजारपण, आर्थिक अडचणी आणि वैयक्तिक आयुष्यातील समस्यांमुळं काही काळापासून चर्चेत आहे. आधाराशिवाय चालू न शकण्याचं त्याचे पूर्वीचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामुळं भारतीय क्रिकेट चाहते खूप दुःखी झाले आहेत.

भारतासाठी खेळले 17 कसोटी सामने : विनोद कांबळीनं भारतासाठी 17 कसोटी सामने खेळताना, जवळपास 54 च्या प्रभावी सरासरीनं 1,084 धावा केल्या आणि चार शतकं झळकावली. तो 1,000 कसोटी धावा पूर्ण करणारा सर्वात जलद भारतीय फलंदाज देखील आहे. अलीकडेच, यशस्वी जैस्वाल हा विक्रम मोडण्याच्या जवळ पोहोचला होता, परंतु त्यानं 16 डावांमध्ये हा पराक्रम केला आणि तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. वनडे सामन्यांमध्ये, कांबळीनं 104 सामने खेळले आणि जवळपास 32 च्या सरासरीनं 2477 धावा केल्या. ज्यात 2 शतकं आणि 14 अर्धशतकांचा समावेश आहे.

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विनोद कांबळीचा वृद्धाश्रम व्हिडिओ
विनोद कांबळीची प्रकृती कशी आहे
विनोद कांबळीचा व्हायरल व्हिडिओ
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