MI vs SRH सामना पाहण्यासाठी विनोद कांबळी वानखेडेवर; चाहते म्हणाले 'गेट वेल सून'!
आयपीएल 2026 चा 41वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळला गेला. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात धावांचा पाऊस पडला.
Published : April 30, 2026 at 12:34 PM IST
मुंबई Vinod Kambli : आयपीएल 2026 चा 41वा सामना मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळला गेला. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात धावांचा पाऊस पडला. दोन्ही संघांनी 200 पेक्षा जास्त धावांचा टप्पा ओलांडला. धावांचा पाऊस पडलेल्या या सामन्यात अखेरीस सनरायझर्स हैदराबाद विजयी ठरला. मात्र, त्यानंतर निर्माण झालेल्या उत्साहाचा सर्वांनी आनंद घेतला. भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि उत्कृष्ट डावखुरा फलंदाज विनोद कांबळीनंही स्टेडियममध्ये उपस्थित राहत सामन्याचा पुरेपूर आनंद घेतला.
विनोद कांबळी सामना पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये : विनोद कांबळी स्टेडियममध्ये दाखल होत असल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, विनोद कांबळी दोन लोकांच्या मदतीनं स्टेडियमच्या दिशेनं चालताना दिसत आहे. यावेळी, त्याचे चाहते त्याच्या तब्येतीची विचारपूस करताना आणि त्याच्यासोबत सेल्फी काढण्याची विनंती करताना दिसत आहेत. तसंच चाहत्यांनी तो लवकर बरा व्हावा यासाठी शुभेच्छाही दिल्या.
Vinod Kambli came to Wankhede Stadium today to watch the Mumbai Indians match. There was a time when he was considered an even better batsman than Sachin Tendulkar, but some bad habits ruined his career. Seeing him like this today doesn’t feel good, but it was nice to see that he… pic.twitter.com/AJOMh1FTX3— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) April 29, 2026
दोन वर्षांपासून विनोद कांबळीची प्रकृती खालावली : अलीकडेच, विनोद कांबळीला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका असल्याची बातमी समोर आली होती. विशेष म्हणजे गेल्या दोन वर्षांपासून कांबळीची प्रकृती खालावत आहे. सचिन तेंडुलकरचा बालपणीचा मित्र विनोद कांबळीला डिसेंबर 2024 मध्ये मूत्रमार्गाच्या संसर्गामुळं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. आरोग्याच्या समस्यांव्यतिरिक्त, विनोद कांबळी आर्थिक अडचणींचाही सामना करत आहे.
सामन्यात काय घडलं : विनोद कांबळीनं पहिल्यांदाच आयपीएल 2026 चा सामना पाहिला. त्यानं पाहिलेल्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादनं मुंबई इंडियन्सला 6 गडी राखून पराभूत केलं. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना, रायन रिकेल्टनच्या शतकामुळं मुंबई इंडियन्सनं 20 षटकांत 5 गडी गमावून 243 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, हेनरिक क्लासेन, ट्रॅविस हेड आणि अभिषेक शर्मा यांच्या फळंदाजीच्या बळावर सनरायझर्स हैदराबादनं एक षटक शिल्लक असतानाच 244 धावांचं लक्ष्य यशस्वीरित्या पूर्ण केलं.
