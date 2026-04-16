विनोद कांबळीची तब्येत पुन्हा खालावली, मेंदू संबधित आजारानं माजी क्रिकेटपटू त्रस्त; सचिनसह अनेकांकडून मदतीचा हात
माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळीची तब्येत पुन्हा एकदा खालावू लागत आहे. आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना मैदानात चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी करणारा सध्या गंभीर आजारानं त्रस्त आहे.
Published : April 16, 2026 at 5:23 PM IST
मुंबई Vinod Kambli : माजी क्रिकेटपटू विनोद कांबळीची तब्येत पुन्हा एकदा खालावू लागत आहे. आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर असताना मैदानात चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी करणारा हा धडाकेबाज डावखुरा फलंदाज सध्या आपल्या पायंवर धड उभाही राहू शकत नाही. विनोदचा मेंदूशी संबंधित आजार पुन्हा एकदा वाढल्यानं आरोग्याच्या इतर गंभीर समस्यांचाही त्याला सामना करावा लागतोय. त्यातच सध्या त्याला शारिरीक हालचाली करण्यासही अवघड असून त्याला कायमचा स्मृतीभ्रंश होण्याचीही भीती आहे. विनोदची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची झाल्यानं त्याच्या मदतीसाठी सदैव त्याच्या पाठीशी असलेला सचिन तेंडुलकर आणि काही माजी क्रिकेटर्सनी त्याला आर्थिक मदतीचा हात देऊ केला आहे.
विनोदला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका : सध्या विनोदची काळजी घेत असलेला त्याचा मित्र आणि माजी क्रिकेट अंपायर मार्कस कुटोनं 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या माहितीनुसार विनोदचा नुकताच काढलेला वैद्यकीय अहवाल फारच खराब आला आहे. विनोदच्या मेंदूत रक्ताची गाठ तयार झाली असून त्यामुळं त्याला कधीही 'ब्रेन स्ट्रोक' येऊ शकतो. त्याला गोष्टी लक्षात राहत नाहीत, त्याचं मानसिक संतुलनही धड नसतं, त्याची स्मरणशक्ती इतकी खालावली आहे की, कधी काय करायचं हेदेखील त्याच्या लक्षात नसतं. बऱ्याचदा तो औषध घ्यायलाही विसरतो. त्याची किडनी, हॉर्ट आणि लिव्हर सध्यातरी नीट काम करतंय मात्र मेंदूवर त्याचं नियंत्रण राहिलेलं नाही. त्याचे न्यूरोसर्जन डॉ. आदिल छागला यांनी त्याच्या रिपोर्टवरुन सांगितलं की, पूर्वी त्यानं मेंदूतील गाठीकडे दुर्लक्ष केल्यानं त्या अधिक गंभीर झाल्यात, सध्या त्याची अवस्था पाहता या गाठी काढता येणं तूर्तास शक्य नाही. त्यामुळं विनोदची ही स्थिती 'ब्रेन स्ट्रोक'कडे झुकत चालली आहे. विनोदच्या पायांतील ताकद कमी झाल्यामुळं त्यांना त्याला फिजिओथेरपिस्टची नितांत गरज आहे.
दारु सुटली पण लपून छपून सिगरेट ओढणं हानीकारक : मार्कसनं दिलेल्या माहितीनुसार विनोदनं बऱ्याच काळापासून मद्यपान पूर्णपणे सोडून दिलंय. पण तो खाली उतरला की रस्त्यावर कुणाकडेही सिगारेटची मागतो. विनोदवरील प्रमेमुळं लोकं त्याला नाही म्हणू शकत नाहीत, पण त्याच्या मानसिक आरोग्यासाठी ही गोष्ट फार घातकय, याची कदाचित त्यांना कल्पनाही नसेल. मागे विनोदवर मुंबईतील 'ब्रीच कँडी रुग्णालया'त उपचार करण्यात आले होते. तिथं त्याच्या प्रकृतीत बरीच सुधारणाही झाली होती. मात्र रुग्णालयाचा प्रचंड खर्च पेलणं त्याला अशक्य होतं. त्याच्यासाठी तयार केलेल्या त्याच्या मित्रांच्या व्हॉट्स ॲप ग्रुपवर सचिन तेंडुकरसह अनेकांनी त्याच्यासाठी आर्थिक मदतीचा हात पुढं केला होता. ज्यात सुनील गावसकर आणि कपिल देव यांचाही समावेश आहे.
विनोदच्या मेंदूची समस्या दिवसेंदवस गंभीर : गेल्यावर्षी शिवाजी पार्कात रमाकांत आचरेकर सरांच्या स्मारकाच्या अनावरणप्रसंगी सचिनसह विनोद कांबळी एकाच मंचावर उपस्थित होता. तेव्हा त्यांची अवस्था पाहून सर्वांनाच धक्का बसला होता. त्याची ती अवस्था पाहून अनेकांनी त्याच्याकरता मदतीचा हात पुढं केला होता. विनोद गेल्या अनेक वर्षांपासून मेंदूच्या समस्येनंग्रस्त आहे. मध्यंतरी जेव्हा त्याची हालत फारच खराब होती तेव्हा राज्य सरकारसह अनेकांनी त्याला मदत केली होती. त्यानंतर विनोदच्या प्रकृतीत बरीच सुधारणा झाली होती. काही काळापूर्वी विनोदनं 'युरिनरी इन्फेक्शन'वर मात केली होती. मात्र त्याच्या मेंदूतील गुंतागुंत ही सध्या त्याच्यासाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब ठरतेय हे मात्र निश्चित.
विनोद कांबळीची क्रिकेट कारकीर्द :
- विनोद कांबळीनं सन 1993 ते 2000 या कालावधीत भारतासाठी 17 कसोटी आणि 104 वनडे सामने खेळलेत.
- सर्वात जलद 1000 कसोटी धावा करणारा तो पहिला भारतीय फलंदाज आहे, जो विक्रम आजही कायम आहे.
- विनोदनं 17 कसोटी सामन्यात 54.20 च्या सरासरीन 1084 धावा केल्यात. ज्यात 4 शतकं आणि 3 अर्धशतकांचा समावेश आहे.
- विनोदनं 104 वनडे सामन्यांमध्ये 32.59 च्या सरासरीनं 2477 धावा केल्यात. ज्यात 2 शतकं आणि 14 अर्धशतकांचा समावेश आहे.
- प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये विनोदनं 129 सामन्यांमध्ये 59.67 च्या सरासरीनं 9965 धावा केल्यात. ज्यात 35 शतकं आणि 44 अर्धशतकांचा समावेश आहे.
