ETV Bharat / sports

ब्रिजभूषण सिंग यांच्या निर्दोष सुटकेमुळं विनेश फोगाट संतापली; पोस्ट करत म्हणाली...

भारतीय महिला कुस्तीपटू आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

vinesh phogat
ब्रिजभूषण सिंग यांच्या निर्दोष सुटकेमुळं विनेश फोगाट संतापली (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 3:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : भारतीय महिला कुस्तीपटू आणि भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यातील वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. सोमवारी (3 ऑगस्ट) दिल्ली न्यायालयानं सहा महिला कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावर लावलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांमधून त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. कुस्तीपटूंच्या चळवळीतील एक प्रमुख खेळाडू असलेल्या ऑलिम्पियन विनेश फोगट यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. फोगट यांनी स्पष्ट केलं आहे की, महिला कुस्तीपटू या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील आणि आपला लढा सुरु ठेवतील.

विनेश फोगटचा संताप : ब्रिजभूषण सिंग यांच्या निर्दोष मुक्ततेनंतर, विनेश फोगट यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करुन न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल निराशा व्यक्त केली. तिनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "सत्ताधारी पक्षाच्या एका शक्तिशाली नेत्याविरुद्ध रस्त्यावर उतरुन एफआयआर दाखल करण्यासाठी आम्हाला खूप धाडस लागलं. ब्रिजभूषण सिंगनं आपल्या सत्तेचा आणि बाहुबलीचा वापर करुन अनेक मुलींना धमकावून त्यांची नावं मागे घ्यायला लावली. पण अनेक महिला कुस्तीपटू उभ्या राहिल्या आणि न्यायालयात ब्रिजभूषणविरुद्ध लढा देत राहिल्या."

लढा सुरुच ठेवणार : विनेश पुढं म्हणाली, "महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपांमध्ये न्यायालयानं ब्रिजभूषण शरण सिंग यांना दोषी ठरवलं नाही, याचं आम्हाला खूप दुःख झालं आहे. अगदी सुरुवातीपासूनच, संपूर्ण यंत्रणा, सरकार आणि व्यवस्था त्यांना वाचवण्यासाठी काम करत आहे. महिला कुस्तीपटूंनी त्यांच्या वकिलांना या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि हे शक्य तितक्या लवकर केलं जाईल. आम्ही आशा सोडलेली नाही आणि कुस्तीपटू आपला लढा सुरुच ठेवतील."

निर्दोष मुक्ततेनंतर ब्रिजभूषण सिंग काय म्हणाले? : महिला कुस्तीपटूंनी लावलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांमधून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर, ब्रिजभूषण शरण सिंग यांनी या निकालाचं स्वागत केलं आणि सांगितलं की, त्यांना सुरुवातीपासूनच आपल्या निर्दोषत्वाची खात्री होती. ते म्हणाले, "मी पहिल्याच दिवशी म्हटलं होतं की, जर हे आरोप खरे ठरले, तर मी आत्महत्या करेन. आज माझी निर्दोष मुक्तता झाली आहे. हा माझ्यासाठी आणि माझ्या समर्थकांसाठी आनंदाचा क्षण आहे." हा एक कट आणि षडयंत्र असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

हेही वाचा :

  1. WWE Summerslam: दिग्गजाचं 485 दिवसांनंतर रिंगमध्ये पुनरागमन; तिघांना पराभूत करत जिंकली टायटल मॅच
  2. जस्टिन ग्रीव्हज ठरला पाकिस्तानचा कर्दनकाळ! गोलंदाजीनंतर फलंदाजीतही पाहुण्यांना आणलं नाकीनऊ
  3. ब्रिजभूषण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता; महिला कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात न्यायालयाकडून दिलासा

TAGGED:

VINESH PHOGAT
BRIJ BHUSHAN SHARAN SINGH
VINESH APPEAL IN HIGH COURT
VINESH PHOGAT REACTION
VINESH PHOGAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.