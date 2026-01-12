Vijay Hazare Trophy: उपांत्यपूर्व फेरीतच 'भारतीय क्रिकेटची पंढरी' मुंबईचा पराभव; दोन संघ सेमीफायनलमध्ये
कर्नाटक आणि सौराष्ट्र यांनी विजय हजारे ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.
Published : January 12, 2026 at 7:37 PM IST
बेंगळुरु Vijay Hazare Trophy : भारताची सर्वात जुनी घरगुती स्पर्धा, विजय हजारे ट्रॉफी, आता संपण्याच्या जवळ आली आहे. आठ संघांनी क्वार्टर फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे आणि आता दोन संघांनी सेमीफायनलमध्येही स्थान निश्चित केलं आहे. उर्वरित दोन संघांचा निर्णय मंगळवारी 13 जानेवारी रोजी होईल. मात्र, सोमवारी झालेल्या दोन्ही सामन्यांचा निकाल पावसाच्या व्यत्ययामुळं व्हीजेडी पद्धतीनं लावण्यात आला.
मुंबई विरुद्ध कर्नाटक सामना : सोमवारी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दोन सामने खेळले गेले. पहिल्या सामन्यात मुंबई आणि कर्नाटक आमनेसामने आले. दुसऱ्या सामन्यात उत्तर प्रदेश सौराष्ट्राशी भिडला. कर्नाटकविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना, मुंबईनं निर्धारित 50 षटकांत 8 बाद 254 धावा केल्या, ज्यामध्ये शम्स मुलानीच्या 91 चेंडूत 86 धावांचा समावेश होता. कर्नाटक फलंदाजीसाठी आला तेव्हा फक्त 33 षटकांचा खेळ झाला. तोपर्यंत कर्नाटकनं 1 बाद 187 धावा केल्या होत्या. देवदत्त पडिकल 95 चेंडूत 81 धावा करुन नाबाद राहिला. करुण नायरनंही 80 चेंडूत 74 धावा केल्या. त्यानंतर पाऊस आला आणि कर्नाटकला 55 धावांनी विजयी घोषित करण्यात आलं.
हार्विक देसाईचं शानदार शतक : दुसरा सामना सौराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश यांच्यात खेळला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना उत्तर प्रदेशनं 50 षटकात आठ गडी गमावून 310 धावा केल्या. अभिषेक गोस्वामीनं 82 चेंडूत 88 आणि समीर रिझवीनं 77 चेंडूत 88 धावा केल्या. सौराष्ट्रानं 40.1 षटकात फलंदाजी करत तीन गडी गमावून 238 धावा केल्या. हार्विक देसाईनं 116 चेंडूत 100 धावा केल्या. सामना पूर्ण झाला नाही, परंतु सौराष्ट्राला 17 धावांनी विजयी घोषित करण्यात आलं.
13 जानेवारी रोजी आणखी दोन उपांत्यपूर्व फेरीतील संघ आमनेसामने : आता 13 जानेवारी रोजी आणखी दोन सामने होतील. विजेते संघ उपांत्य फेरीत पोहोचतील. पहिला सामना मंगळवारी दिल्ली आणि विदर्भ यांच्यात होईल, तर पंजाब मध्य प्रदेशशी सामना करेल. दोन्ही सामने सकाळी 9 वाजता सुरु होतील. संध्याकाळपर्यंत आणखी दोन उपांत्य फेरीतील संघांची घोषणा केली जाईल. पहिला उपांत्य सामना 15 जानेवारी रोजी होईल, तर दुसरा उपांत्य सामना 16 जानेवारी रोजी होईल. विजय हजारे अंतिम सामना 18 जानेवारी रोजी होईल. यावेळी कोणता संघ विजयी होतो हे पाहणं बाकी आहे.
