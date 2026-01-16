नालकांडेनं घडवलं धारदार गोलंदाजीचं 'दर्शन'; विदर्भाचा संघ दणक्यात फायनलमध्ये
विजय हजारे ट्रॉफीचा पहिला उपांत्य सामना विदर्भ आणि कर्नाटक यांच्यात खेळला गेला. विदर्भानं हा सामना 6 विकेट्सनं आरामात जिंकला.
Published : January 16, 2026 at 9:19 AM IST
बेंगळुरु Vidarbha in Final of VHT : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 चा पहिला उपांत्य सामना विदर्भ आणि कर्नाटक यांच्यात बेंगळुरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स इथं खेळला गेला. विदर्भानं हा सामना 6 विकेट्सनं जिंकला, ज्यामुळं विदर्भ या हंगामात विजय हजारे ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. विदर्भाकडून दर्शन नालकांडेनं गोलंदाजीत आणि अमन माखोडेनं फलंदाजीत चमक दाखवली. माखोडेला सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आलं.
कर्नाटकनं जिंकली नाणेफेक : विजय हजारे ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत कर्नाटकचा कर्णधार मयंक अग्रवालनं विदर्भाविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटक 49.4 षटकांत 280 धावांवर ऑलआउट झाला. करुण नायरनं सर्वाधिक 76 धावा केल्या. कृष्णन श्रीजितनंही 54 धावा केल्या. श्रेयस गोपालनं 36 धावा केल्या, तर अभिनव मनोहरनं 26 धावा केल्या. वेगवान गोलंदाज दर्शन नालकांडे स्टार गोलंदाज ठरला. त्यानं 10 षटकांत 48 धावा देत 5 बळी घेतले. दर्शन नालकांडेनं करुण नायर, ध्रुव प्रभाकर, श्रेयस गोपाळ, अभिनव मनोहर आणि विद्याधर पाटील यांना बाद केलं. तर नचिकेत भुते आणि यश कदम यांनीही प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
विदर्भानं 46.2 षटकांत गाठलं लक्ष्य : हर्ष दुबेच्या नेतृत्वाखाली विदर्भानं 46.2 षटकांत 280 धावांचं लक्ष्य गाठलं. अमन मोखाडेनं शानदार शतक झळकावत विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. अमन मोखाडे 122 चेंडूंत 12 चौकार आणि 2 षटकारांसह 138 धावा काढून बाद झाला. रविकुमार समर्थनं 7 चौकारांसह नाबाद 76 धावा केल्या. ध्रुव शोरे 47 धावा करुन बाद झाला. रोहित बिनकर 11 धावांवर बाद झाला. कर्नाटककडून अभिलाष शेट्टीनं 3 बळी घेतले. विद्याधर पाटीलनंही 1 बळी घेतला. विजय हजारे ट्रॉफीचा अंतिम सामना 18 जानेवारी रोजी होईल. अंतिम सामन्यात विदर्भाचा सामना पंजाब किंवा सौराष्ट्राशी होईल.
