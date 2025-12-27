118*, 114, 110, 136, 109*... विदर्भाच्या ध्रुव शोरेकडून विश्वविक्रमाची बरोबरी
सध्या सुरु असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विदर्भाकडून खेळणाऱ्या ध्रुव शोरेनं हैदराबादविरुद्ध खेळलेल्या सामन्यात 109 धावांची शानदार नाबाद खेळी केली. यासह त्यानं विश्वविक्रमाची बरोबरी केली.
Published : December 27, 2025 at 11:26 AM IST
राजकोट Dhruv Shorey : शुक्रवार 26 डिसेंबर रोजी राजकोट इथं हैदराबाद आणि विदर्भ क्रिकेट संघात झालेल्या विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मधील सामन्यात, विदर्भानं 89 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यात, विदर्भाकडून 109 धावा करणाऱ्या 33 वर्षीय फलंदाज ध्रुव शोरेनं लिस्ट ए क्रिकेटमधील एका मोठ्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली, जो पूर्वी भारतीय खेळाडू एन. जगदीसन याच्या नाववर होता.
ध्रुव शोरेनं लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये झळकावलं सलग पाचवं शतक : लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सलग शतकं करण्याचा विक्रम आता संयुक्तपणे दोन भारतीय खेळाडूंच्या नावावर आहे. एन. जगदीसननं 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सलग पाच शतकं झळकावली होती. आता त्याच्या विक्रमाची बरोबरी ध्रुव शोरेनं केली आहे, ज्यानं आता सलग पाच शतके झळकावली आहेत. ध्रुव शोरेनं 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफीच्या क्वार्टर फायनल, सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये शतकं झळकावली. 2025-23 च्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये त्यानं हीच मालिका सुरु ठेवली आणि पहिल्या दोन सामन्यात शतकं झळकावून एन. जगदीसनच्या विश्वविक्रमाशी बरोबरी केली.
आणखी कोणत्या खेळाडूच्या नावावर विक्रम : करुण नायर, देवदत्त पडिकल, कुमार संगकारा आणि अल्विरो पीटरसनसह चार खेळाडू लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सलग चार शतकं झळकावून या यादीत संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. कुमार संगकारा हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सलग चारही शतकं झळकावणारा एकमेव खेळाडू आहे.
कर्णधार हर्ष दुबेचा गोलंदाजीत कहर : हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या विदर्भानं 50 षटकांत 365 धावा केल्या. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, हैदराबाद 49.2 षटकांत 276 धावांवर सर्वबाद झाला. विदर्भाचा कर्णधार हर्ष दुबेने चेंडूनं उत्कृष्ट कामगिरी केली, त्यानं 10 षटकांत 39 धावांत तीन बळी घेतले. नचिकेत आणि यश कदमनंही प्रत्येकी दोन बळी घेतले.
ध्रुव शोरे कोण आहे? : शौरेनं फेब्रुवारी 2013 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर विरुद्ध दिल्लीकडून लिस्ट ए मध्ये पदार्पण केले. मात्र, त्या सामन्यात तो फक्त 13 धावा करु शकला. शुक्रवारच्या सामन्यापूर्वी, त्यानं 72 लिस्ट ए सामन्यांमध्ये 43.15 च्या सरासरीनं 2848 धावा केल्या होत्या आणि 7 शतकं केली होती. त्यानं मार्च 2013 मध्ये हरियाणा विरुद्ध टी-20 मध्ये पदार्पण केलं होतं, त्या सामन्यात त्यानं 9 धावा केल्या होत्या. आतापर्यंत, शोरेनं 50 टी-20 सामन्यांमध्ये 1236 धावा केल्या आहेत, ज्यात 10 अर्धशतकांचा समावेश आहे. शौरीनं नोव्हेंबर 2015 मध्ये ओडिशा विरुद्ध प्रथम श्रेणी पदार्पण केलं. त्या सामन्यात त्यानं कर्णधार गौतम गंभीरसोबत डावाची सुरुवात केली. त्यानं पहिल्या डावात 42 धावा केल्या आणि त्यानंतर दुसऱ्या डावात 62 धावा केल्या. 2023-24 च्या स्थानिक हंगामापूर्वी, ध्रुव शोरेनं दिल्लीहून विदर्भ संघात सामील होण्याचा निर्णय घेतला.
