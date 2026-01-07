वैभव सूर्यवंशीचं चौथ्या देशाविरुद्ध शतक; दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध शतकी खेळी करताच रचला इतिहास
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या 19 वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या मालिकेतील तिसऱ्या वनडे सामन्यात वैभव सूर्यवंशीनं 63 चेंडूत शतक झळकावलं. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि कतारनंतर 14 वर्षीय खेळाडूचं चौथं शतक आहे.
Published : January 7, 2026 at 5:14 PM IST
बेनोनी Vaibhav Suryavanshi Hundred : वैभव सूर्यवंशीनं दक्षिण आफ्रिकेत शानदार शतक ठोकून पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे. डावखुरा सलामीवीर वैभवनं बेनोनी इथं झालेल्या भारत अंडर-19 आणि दक्षिण आफ्रिका अंडर-19 यांच्यातील तिसऱ्या वनडे सामन्यात 63 चेंडूत शतक ठोकलं. युवा वनडे सामन्यात सूर्यवंशीचं हे तिसरं शतक होतं. या खेळीसह सूर्यवंशी युवा वनडे सामन्यात शतक करणारा सर्वात तरुण अंडर-19 कर्णधार बनला. भारतीय संघाचं नेतृत्व करणारा सूर्यवंशी 74 चेंडूत 127 धावा काढून बाद झाला, त्यात त्यानं 10 षटकार आणि नऊ चौकार मारले. या मालिकेत वैभव भारत अंडर-19 संघाचं नेतृत्व करत आहे, ही त्याची पहिलीच वेळ आहे.
भारताची मालिकेत विजयी आघाडी : वैभव सूर्यवंशीनं 24 चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. भारताच्या डावाच्या 26व्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर बाद होण्यापूर्वी त्यानं आरोन जॉर्जसोबत पहिल्या विकेटसाठी 227 धावा जोडल्या. सूर्यवंशी लवकरच भारतीय वरिष्ठ क्रिकेट संघात पदार्पण करु शकतो. त्याआधी, 5 जानेवारी रोजी खेळल्या गेलेल्या दुसऱ्या युवा वनडे सामन्यात सूर्यवंशीनं 24 चेंडूत 68 धावा केल्या, ज्यामध्ये 10 षटकारांचा समावेश होता. त्याच्या शानदार खेळीमुळं भारतानं 19 वर्षांखालील संघाला डीएलएस पद्धतीनं आठ विकेट्सनं विजय मिळवून युवा वनडे मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 2-0 अशी विजयी आघाडी मिळवून दिली.
वैभव सूर्यवंशीनं कुठं-कुठं शतकं केली? : वैभव सूर्यवंशीने यापूर्वी कतार, इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये शतकं केली आहेत. त्यानं आयपीएलमध्येही शतक केलं आहेत. बिहारच्या या युवा क्रिकेटपटूनं आयपीएलमध्ये सर्वात जलद भारतीय शतकाचा विक्रम केला आहे. त्यानं युवा वनडे सामन्यात इंग्लंडविरुद्ध आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध युवा कसोटीतही शतक केलं आहे. वैभवनं भारत अ संघासाठीही शतक केले आहे. त्यानं आशिया कपमध्येही शतक केलं आहे आणि विजय हजारे ट्रॉफीमध्येही त्यानं बिहारसाठी शतक केलं आहे.
भारताचं 19 वर्षांखालील विश्वचषकातील वेळापत्रक : पाच वेळा विजेता भारत (2000, 2008, 2012, 2018 आणि 2022) न्यूझीलंड, अमेरिका आणि बांगलादेशसह गट ब मध्ये आहे. भारत 15 जानेवारी रोजी क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो इथं अमेरिकेविरुद्ध आपली मोहीम सुरु करेल. त्यानंतर 17 जानेवारी रोजी त्याच ठिकाणी बांगलादेशविरुद्ध आणि 24 जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध सामने होतील.
