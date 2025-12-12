ETV Bharat / sports

14 वर्षीय वैभवनं 14 सिक्सर मारत ठोकल्या 171 धावा; दुबईत चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडत केला 'वर्ल्ड रेकॉर्ड'

भारत आणि यूएई यांच्यातील अंडर-19 आशिया कप सामना दुबईमध्ये खेळला जात आहे, जिथं वैभवनं स्फोटक शतक झळकावलं.

Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (Getty Images)
Published : December 12, 2025 at 3:38 PM IST

दुबई Vaibhav Suryavanshi : भारतीय क्रिकेट संघाची जर्सी घालून वैभव सूर्यवंशीनं पुन्हा एकदा आपल्या धमाकेदार शतकानं धुमाकूळ घातला. यावेळी, वनडे स्वरुपात खेळल्या जाणाऱ्या अंडर-19 आशिया कपमध्ये वैभवची बॅट चांगलीच तळपली. भारत आणि यूएई यांच्यातील अंडर-19 आशिया कप सामना दुबईमध्ये खेळला जात आहे, जिथं वैभवनं स्फोटक शतक झळकावलं. प्रथम फलंदाजी करताना, टीम इंडियानं धमाकेदार सुरुवात केली. या 14 वर्षीय स्फोटक फलंदाजानं यूएईच्या गोलंदाजांना धुडकावून लावलं आणि केवळ 56 चेंडूत शतक झळकावलं.

चौकार-षटकारांचा पाऊस : वैभव सूर्यवंशीने आपलं शतक पूर्ण करण्यासाठी फक्त 56 चेंडू घेतले. त्यानं नऊ उत्तुंग षटकार आणि पाच चौकारही मारले. कर्णधार आयुष म्हात्रेसोबत सलामीला येत, वैभवनं दुसऱ्या षटकात चौकार मारुन आपले खातं उघडलं आणि त्याची स्फोटक फलंदाजी सुरु केली. म्हात्रेची विकेट तिसऱ्या षटकात पडली, पण त्याचा वैभववर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यानं आक्रमक फलंदाजी सुरु ठेवली, त्यानं 30 चेंडूत चौकार आणि षटकार मारत अर्धशतक पूर्ण केलं. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर तो आणखी घातक बनला आणि त्यानं फक्त 26 चेंडूत पुढचं अर्धशतक पूर्ण केलं.

171 धावा करुन झाला बाद : शतक पूर्ण केल्यानंतरही, वैभव थांबला नाही. त्यानं 84 चेंडूत 150 धावा केल्या. तो द्विशतक करेल असं वाटत होतं, परंतु तो 171 धावांवर उद्दीश सुरीच्या गोलंदाजीवर तो बाद झाला. या मॅरेथॉन डावात वैभवनं 14 षटकार आणि 7 चौकार मारले. त्यानं केवळ चौकार आणि षटकारांच्या मदतीनं 120 धावा केल्या. वैभवनं आरोन जॉर्जसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 200 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली आणि भारताच्या विशाल धावसंख्येचा पाया रचला.

वैभवला मिळाले दोन जीवदान : वैभवनं त्याला मिळालेल्या दोन जीवदानाचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि शतकासह युएईच्या गोलंदाजांना फोडून काढलं. वैभवला 28 धावांवर फलंदाजी करताना पहिले जीवदान मिळालं. क्रीजवर स्थिरावलेल्या वैभवला बाद करण्याची संधी विरोधी संघानं पुन्हा गमावली. त्यावेळी, तो 85 धावांवर फलंदाजी करत असताना त्याचा झेल सोडला गेला. युएईच्या या चुकांचा फायदा घेत, वैभवनं दीडशतक ठोकलं.

वैभवनं आतापर्यंत कोणत्या स्पर्धांमध्ये शतकं ठोकली : वैभव सूर्यवंशीसाठी 2025 हे वर्ष एका सोनेरी स्वप्नापेक्षा कमी नाही. तो या वर्षी एकामागून एक इतिहास रचत आहे. त्यानं 19 वर्षांखालील आशिया कपमध्येही असंच केलं. या वर्षी, त्यानं आयपीएलमध्ये पहिलं शतक ठोकलं. त्यानंतर त्यानं युवा वनडे सामन्यात शतक ठोकले. त्यानं भारत अ संघासाठी शतक ठोकले. त्यानं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्येही शतक ठोकलं. आता, 19 वर्षांखालील आशिया कपमध्ये, वैभवनं त्याच्या पहिल्याच सामन्यात शतक ठोकलं आहे. इतक्या स्पर्धांमध्ये इतर कोणत्याही फलंदाजानं शतक ठोकलं नाही. या बाबतीत, त्यानं इतिहास रचला आहे.

