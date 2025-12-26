14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या हस्ते सन्मान
वैभव सूर्यवंशी अलिकडच्या काळात विक्रमी कामगिरी करत आहेत. त्याला आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.
Published : December 26, 2025 at 1:12 PM IST
नवी दिल्ली Vaibhav Suryavanshi : 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अलीकडच्या काळात क्रिकेटच्या मैदानावर विक्रमी कामगिरी करत आहे. त्यानं आपल्या फलंदाजीनं सर्वांना प्रभावित केलं आहे, देश आणि जगात आपली छाप सोडली आहे. त्याला आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. म्हणूनच तो आजच्या बिहारच्या विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यांमध्ये खेळला नाही.
VAIBHAV SURYAVANSHI - He is achieving Greatness at the age of 14 😍— Johns. (@CricCrazyJohns) December 26, 2025
- He has awarded Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puruskar. 🏅 pic.twitter.com/1X2JZVDHs8
विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये वैभवनं झळकावलं शतक : वैभव सूर्यवंशीनं विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बिहारकडून शानदार कामगिरी केली आहे. अरुणाचल प्रदेशविरुद्धच्या सामन्यात त्यानं 84 चेंडूत एकूण 190 धावा केल्या, त्यात 16 चौकार आणि 15 षटकार मारले. नंतर तो मणिपूरविरुद्धच्या सामन्याला मुकला कारण त्याला पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार घेण्यासाठी दिल्लीला जावं लागले.
वैभवची आयपीएलमध्ये अपवादात्मक कामगिरी : वैभव सूर्यवंशीला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा त्यानं भारत अ आणि भारतीय अंडर-19 संघांसाठी चमकदार कामगिरी केली आहे. त्यानं दोन्ही हातांनी मिळालेल्या संधीचं सोनं केलं आहे आणि आपल्या फलंदाजीनं सर्वांची मनं जिंकली आहेत. तो आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळतो आणि यावेळीही त्याला संघानं कायम ठेवलं आहे. आयपीएल 2025 मध्ये 7 सामन्यांमध्ये 252 धावा करुन त्यानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
President Droupadi Murmu conferred the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar for exceptional achievements in the fields of Bravery, Social Service, Environment, Sports, Art & Culture and Science & Technology at a ceremony held in New Delhi. Congratulating the recipients, the… pic.twitter.com/4TpzL9wPHa— President of India (@rashtrapatibhvn) December 26, 2025
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू काय म्हणाल्या : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावेळी सांगितलं की, "तुमच्या असाधारण प्रतिभेनं शौर्य, कला आणि संस्कृती, पर्यावरण, नवोपक्रम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, समाजसेवा आणि क्रीडा अशा विविध क्षेत्रात आपली तेजस्वी कामगिरी दाखवली आहे. तुम्ही सर्वांनी प्रशंसनीय काम केलं आहे. वेळेच्या कमतरतेमुळं, मी फक्त काही मुलांची नावं सांगू शकत आहे, परंतु आज सन्मानित होणारं प्रत्येक मूल तितकंच आदरणीय आहे."
का साजरा होतो 'वीर बाल दिवस' : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, 'वीर बाल दिवस' हा गुरु गोविंद सिंह यांच्या पुत्रांच्या बलिदानाचं स्मरण करण्याचा दिवस आहे. पंतप्रधानांनी 9 जानेवारी 2022 रोजी श्री गुरु गोविंद सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त घोषणा केली होती की, त्यांचे पुत्र साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह आणि बाबा फतेह सिंह यांच्या हौतात्म्याचं स्मरण करण्यासाठी 26 डिसेंबर हा दिवस 'वीर बाल दिवस' म्हणून साजरा केला जाईल, ज्यांचं बलिदान आजही पिढ्यांना प्रेरणा देत आहे.
