वैभव सूर्यवंशीनं वयाच्या 14व्या वर्षी केला विश्वविक्रम; पाकिस्तानी खेळाडूला टाकलं मागे
वयाच्या अवघ्या 14व्या वर्षी, वैभव सूर्यवंशीनं दक्षिण आफ्रिकेच्या 19 वर्षांखालील संघाविरुद्ध कर्णधारपद भूषवून इतिहास रचला.
Published : January 3, 2026 at 5:13 PM IST
मुंबई Vaibhav Suryavanshi : भारत अंडर-19 आणि दक्षिण आफ्रिका अंडर-19 क्रिकेट संघातील पहिल्या युवा वनडे सामन्यात वैभव सूर्यवंशीनं कर्णधारपदाची धुरा सांभाळली. मात्र कर्णधार म्हणून त्याच्या पहिल्याच सामन्यात 14 वर्षीय वैभवला स्फोटक खेळी करता आली नाही. आरोन जॉर्ज स्वस्तात बाद झाल्यानंतर, वैभव डावाचं नेतृत्व करेल अशी अपेक्षा होती, परंतु त्याची बॅटही शांत राहिली. वैभवनं दोन चौकार मारले, परंतु 12 चेंडूत फक्त 11 धावा काढून तो बाद झाला. वैभवच्या बॅटनं चांगली कामगिरी केली नसली तरी, वैभव सूर्यवंशीनं 19 वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संघाचं नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण क्रिकेटपटू बनून इतिहास रचला.
पाकिस्तानी खेळाडूचा विक्रम मोडला : युवा वनडे सामन्यात संघाचं नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण खेळाडू बनून वैभव सूर्यवंशीने इतिहास रचला. हा विक्रम यापूर्वी पाकिस्तानच्या अहमद शहजादच्या नावावर होता. मात्र, वैभव सूर्यवंशीनं आता ही कामगिरी केली आहे. वैभव 16 वर्षांच्या आधी कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये आंतरराष्ट्रीय अंडर-19 सामन्यात आपल्या संघाचं नेतृत्व करणारा जगातील पहिला खेळाडू ठरला आहे. सूर्यवंशी आता अशा खेळाडूंच्या यादीत सामील झाला आहे ज्यांनी खूप कमी वयात संघाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या यादीत मेहदी हसन मिराज, फरहान जाखिल, अंबिशुस मुदुमा आणि साद बेग सारखे खेळाडू आहेत.
जगातील सहावा खेळाडू : महत्त्वाचं म्हणजे, वैभव सूर्यवंशी केवळ वनडेतच नव्हे तर 19 वर्षांखालील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या कोणत्याही फॉरमॅटचं नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे. आतापर्यंत जगभरातील फक्त पाच खेळाडूंनी 16 वर्षांच्या आधी युवा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्यांच्या संघाचं नेतृत्व केलं आहे. यापैकी, पाकिस्तानचा साद बेग हा युवा कसोटी आणि युवा टी-20 संघांचा सर्वात तरुण कर्णधार होता, परंतु त्यावेळी तो सूर्यवंशीपेक्षा मोठा होता.
युवा वनडे सामन्यांमधील सर्वात तरुण कर्णधार :
- वैभव सूर्यवंशी - 14 वर्षे 282 दिवस
- अहमद शहजाद - 15 वर्षे 141 दिवस
- मेहदी हसन मिराज - 15 वर्षे 284 दिवस
- फरहान जाखिल - 15 वर्षे 302 दिवस
- एम्बिशस मुदुमा - 15 वर्षे 351 दिवस
- साद बेग - 16 वर्षे 11 दिवस
भारताकडून अभिषेकच्या नावावर होता विक्रम : भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात, 19 वर्षांखालील वनडे सामन्यांमध्ये सर्वात तरुण कर्णधार अभिषेक शर्मा होता. त्यानं 2016 मध्ये 16 वर्षे 105 दिवस वयात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध संघाचं नेतृत्व केलं होतं. शिवाय, 17 वर्षांआधी 19 वर्षांखालील स्तरावर भारताचं नेतृत्व करणारे तन्मय श्रीवास्तव, आर्यन जुरेल आणि पार्थिव पटेल हे इतर भारतीय खेळाडू आहेत.
