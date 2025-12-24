ETV Bharat / sports

वैभव सूर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी 84 चेंडूत ठोकल्या 190 धावा; 10 वर्षांपूर्वीचा विक्रम इतिहासजमा

वैभव सूर्यवंशीनं इतकी चमकदार फलंदाजी केली की त्यानं दहा वर्षांपूर्वी एबी डिव्हिलियर्सचा विक्रम मोडला. मात्र, तो फक्त 10 धावांनी त्याचं द्विशतक हुकला.

Vaibhav Suryavanshi Record
वैभव सूर्यवंशी (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 1:17 PM IST

रांची Vaibhav Suryavanshi Record : जेव्हा तरुण भारतीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशी त्याच्या खेळात असतो तेव्हा कोणताही गोलंदाज त्याच्यासमोर उभा राहू शकत नाही. तो प्रत्येक चेंडूला सीमारेषेवरुन मारण्याचा प्रयत्न करतो. कधी तो यशस्वी होतो, तर कधी तो अपयशी ठरतो. आता, विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये, वैभव सूर्यवंशीनं एक महत्त्वाचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. विजय हजारे ट्रॉफी वनडे स्वरुपात खेळली जाते आणि म्हणूनच ती लिस्ट ए क्रिकेट म्हणून गणली जाते. दरम्यान, वैभवनं दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज फलंदाज एबी डिव्हिलियर्सचा जवळजवळ 10 वर्षे जुना विक्रम मोडला.

वैभवनं फक्त 36 चेंडूत शतक ठोकलं : विजय हजारे ट्रॉफी सुरु झाली आहे. पहिल्या दिवशी अनेक सामने आहेत, परंतु इथं आपण वैभव सूर्यवंशीबद्दल बोलत आहोत, जो या स्पर्धेत बिहारकडून खेळत आहे. बिहार आणि अरुणाचल प्रदेशचे संघ एकमेकांसमोर आहेत. या सामन्यात बिहारनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सामना सुरु होताच, वैभव सूर्यवंशीनं मैदानात उतरुन आपली स्फोटक फलंदाजी सुरु केली. प्रथम, त्यानं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं आणि नंतर शतक ठोकलं. वैभव सूर्यवंशीनं फक्त 36 चेंडूत शतक ठोकून खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर तो थांबला नाही आणि त्याच्या द्विशतकाकडे वाटचाल केली.

एबी डिव्हिलियर्सचा दहा वर्षे जुना लिस्ट ए विक्रम मोडला : वैभव सूर्यवंशी त्याचं द्विशतक पूर्ण करु शकला नाही, फक्त 10 धावांनी कमी पडला. वैभवनं फक्त 84 चेंडूत 15 षटकार आणि 16 चौकारांसह 190 धावा केल्या. वैभवनं त्याचं द्विशतक पूर्ण केलं नसलं तरी, त्यानं 150 धावा करुन उल्लेखनीय कामगिरी केली. वैभव आता लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 150 धावा करणारा सर्वात जलद फलंदाज बनला आहे. त्यानं एबी डिव्हिलियर्सचा जवळजवळ 10 वर्षे जुना विक्रम मोडला. डिव्हिलियर्सनं हे एका वनडे सामन्यात केलं होतं, तर वैभवनं विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये हे साध्य केलं, परंतु दोन्ही लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये गणले जातात.

एबी डिव्हिलियर्स आणि जॉस बटलर मागे : एबी डिव्हिलियर्सनं 2015 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध फक्त 64 चेंडूत 150 धावा केल्या. त्यानंतर इंग्लंडच्या जॉस बटलरनं 2022 मध्ये नेदरलँड्सविरुद्ध 65 चेंडूत 150 धावा केल्या. मात्र, आता हे दोन्ही फलंदाज वैभवच्या मागे पडले आहेत. वैभव सूर्यवंशीनं फक्त 59 चेंडूत 150 धावा केल्या. वैभवनं त्याच्या डावात केलेल्या 190 धावांपैकी 154 धावा चौकार आणि षटकारातून आल्या, तर उर्वरित धावा एकेरी आणि दुहेरीतून आल्या.

लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात तरुण खेळाडू : इतकंच नाही तर वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक करणारा सर्वात तरुण फलंदाजही ठरला आहे. आज 24 डिसेंबर 2025 रोजी वैभवनं हे शतक केलं तेव्हा तो 14 वर्षे आणि 272 दिवसांचा होता. यापूर्वी, झहूर इलाहीनं 1986 मध्ये 15 वर्षे 209 दिवसांच्या वयात रेल्वेविरुद्ध लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक झळकावलं होतं. मात्र, वैभव सूर्यवंशी आता लिस्ट ए शतक झळकावणारा सर्वात तरुण फलंदाज बनला आहे.

