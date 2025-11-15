'बालदिनी' 14 वर्षीय मुलाचा विश्वविक्रम; टी-20 क्रिकेटमध्ये 'अशी' कामगिरी करणारा वैभव एकमेव!
भारतीय-अ क्रिकेट संघ कतारची राजधानी दोहा इथं सुरु असलेल्या आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत सहभागी होत आहे, ज्यामध्ये त्यांनी पहिला सामना युएईविरुद्ध 148 धावांनी जिंकला.
Published : November 15, 2025 at 9:37 AM IST
दोहा Vaibhav Suryavanshi : जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय अ क्रिकेट संघ सध्या कतारमधील दोहा इथं सुरु असलेल्या आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत सहभागी झाला आहे. यातील पहिला टीम इंडियानं युएईविरुद्धचा सामना 148 धावांनी जिंकून त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात दमदार केली. सर्वांच्या नजरा भारतीय संघाच्या 14 वर्षीय डावखुऱ्या सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर होत्या आणि तो निराश झाला नाही. सूर्यवंशीनं युएईच्या गोलंदाजांना चांगलंच धाडस केलं आणि 42 चेंडूत 11 चौकार आणि 15 षटकारांसह विक्रमी 144 धावा केल्या. या खेळीसह वैभव सूर्यवंशीनं एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली.
टी-20 मध्ये अशी कामगिरी करणारा जागतिक क्रिकेटमधील एकमेव खेळाडू : आयपीएल 2025 मध्ये पदार्पणापासूनच वैभव सूर्यवंशी चर्चेत आहे, त्यानं फक्त 35 चेंडूत शतक झळकावलं. तेव्हापासून, वैभव जिथं जिथं खेळला आहे तिथं सर्वजण त्याच्या कामगिरीकडे पाहत आहेत. आशिया कप रायझिंग स्टार्स संघाविरुद्धच्या युएई सामन्यात वैभवनं अवघ्या 32 चेंडूत शतक पूर्ण केलं. यासह, वैभव टी-20 क्रिकेटमध्ये 35 किंवा त्यापेक्षा कमी चेंडूत दोन शतकं करणारा एकमेव खेळाडू बनला. वैभवच्या आधी कोणत्याही खेळाडूनं ही कामगिरी केलेली नाही. भारताकडून टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक पूर्ण करण्याच्या बाबतीत वैभव आता ऋषभ पंतच्या बरोबरीनं आहे. या यादीत उर्विल पटेल आणि अभिषेक शर्मा अव्वल स्थानावर आहेत, ज्यांनी 28 चेंडूत शतकं केली.
वैभवनं श्रेयस अय्यरलाही टाकलं मागे : टी-20 क्रिकेटमध्ये एका डावात चौकारांच्या माध्यमातून भारतीय खेळाडूनं सर्वाधिक धावा काढण्याच्या बाबतीत वैभव सूर्यवंशी आता अव्वल स्थानावर आहे. युएईविरुद्धच्या सामन्यात सूर्यवंशीनं चौकारांच्या माध्यमातून 144 धावांपैकी 134 धावा काढल्या. यापूर्वी, हा विक्रम पुनीत बिश्तच्या नावावर होता, ज्यानं 2021 मध्ये मिझोरामविरुद्धच्या सामन्यात चौकारांसह 126 धावा केल्या होत्या, तर श्रेयस अय्यर या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यानं 2019 मध्ये सिक्कीमविरुद्धच्या सामन्यात चौकारांसह 118 धावा केल्या होत्या. वैभव सूर्यवंशी आता टी-20 क्रिकेटमध्ये भारतीय खेळाडू म्हणून एका डावात सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या बाबतीत संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यामध्ये पुनीत बिश्तचं नाव या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पुनीतने मिझोरामविरुद्धच्या सामन्यात एकूण 17 षटकार मारले होते.
