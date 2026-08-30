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15 वर्षीय वैभव सामना सुरु असताना झाला कॅप्टन; इशानला दुखापत

दुलीप ट्रॉफी 2026 चा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना पूर्व विभाग आणि मध्य विभाग यांच्यात खेळला जात आहे.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (संग्रहित छायाचित्र) (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 2:33 PM IST

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बेंगळुरु Vaibhav Sooryavanshi : दुलीप ट्रॉफी 2026 चा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना पूर्व विभाग आणि मध्य विभाग यांच्यात खेळला जात आहे. पूर्व विभागाचा कर्णधार इशान किशननं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सामन्याच्या पहिल्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रातच इशानला दुखापत झाल्यानं त्याला मैदान सोडावं लागलं. त्याच्या अनुपस्थितीत वैभव सूर्यवंशीनं कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली. पंधरा वर्षीय वैभवची दुलीप ट्रॉफी 2026 साठी पूर्व विभागाचा उपकर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यष्टीरक्षण करताना इशान किशन जखमी : 19 व्या षटकात इशान किशनला ही दुखापत झाली. तो यष्टीरक्षण करत असताना चेंडू त्याच्या उजव्या मनगटाला लागला. वेदनेमुळं त्याला उपचारासाठी मैदान सोडावं लागलं आणि फिजिओथेरपिस्टकडून वैद्यकीय मदत घेतल्यानंतर कुमार कुशाग्रनं यष्टीरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारली. 19 व्या षटकात इशान बाद झाल्यानंतर, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं ईस्ट झोन संघाची सूत्रं हाती घेतली आणि सामन्याचं नेतृत्व केलं. इशान दुखापतीतून कधी सावरतो आणि मैदानावर कधी परततो हे पाहणं बाकी आहे.

वैभव पहिल्यांदाच करतोय वरिष्ठ संघाचं नेतृत्व : वैभव सूर्यवंशी पहिल्यांदाच वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट संघाचं नेतृत्व करत आहे. हा 15 वर्षीय खेळाडू आपला केवळ दुसरा दुलीप ट्रॉफी सामना आणि एकूण 10 वा प्रथम-श्रेणी सामना खेळत आहे. यापूर्वी, त्यानं 2024 च्या सुरुवातीला रणजी ट्रॉफीमध्ये पदार्पण केलं होतं आणि सामना खेळणारा सर्वात तरुण खेळाडू म्हणून विक्रम प्रस्थापित केला होता. नॉर्थ ईस्ट झोनविरुद्धच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या सामन्यात वैभवची फलंदाजी खराब झाली आणि तो 8 चेंडूंमध्ये 6 धावांवर बाद झाला. मात्र, त्यानं गोलंदाजीत दोन बळी घेतले.

उपांत्य फेरीसाठी ईस्ट झोनच्या संघात बदल : उपांत्य फेरीच्या सामन्यासाठी ईस्ट झोननं आपल्या संघात मोठा बदल केला आहे. मागच्या सामन्याचा हिरो, शहबाज अहमद, या सामन्यासाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नव्हता, त्यामुळं त्याला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आलं आणि त्याच्या जागी कुनैन कुरेशीला संधी देण्यात आली. पहिल्या दिवशी दुपारच्या जेवणापर्यंत सेंट्रल झोननं 3 गडी गमावून 81 धावा केल्या होत्या.

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