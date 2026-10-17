वैभवची IND vs WI अंतिम सामन्यापूर्वी सोशल मीडियावर दोन शब्दांची स्टोरी; 4 सामन्यांपासून आहे बेंचवर
युवा भारतीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत खेळण्याची संधी मिळालेली नाही.
Published : October 17, 2026 at 11:00 AM IST
बेंगळूरु Vaibhav Sooryavanshi : युवा भारतीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी-20 मालिकेत खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. आतापर्यंत चार सामने खेळले गेले आहेत आणि या चारही सामन्यांमध्ये वैभवला बेंचवर बसवण्यात आलं आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्याला अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळालं होतं, पण वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारतीय संघ संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यासोबत डावाची सुरुवात करत आहे.
Vaibhav Sooryavanshi’s Insta story 👇🏻 Bro really wrote "Still believing" 🥲 Maybe he’s still hoping for a chance. Honestly, we’ve stopped expecting anything from these clowns. They won’t give him a chance on Indian pitches, probably saving him for overseas conditions or a high-pressure game. Meanwhile, their favourites are getting all the backing and plenty of chances at home. 🤡— 𝐕𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐬🎧 (@VtheThinker) October 17, 2026
वैभवनं इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केली स्टोरी : आज भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी-20 मालिकेचा पाचवा आणि निर्णायक सामना आहे. चार सामन्यांनंतर भारत आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी 2-2 अशी बरोबरी साधली आहे. बंगळूरु येथील सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीनं इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी पोस्ट केली. त्यानं आशिया कप रायझिंग स्टार्स संघासोबतचा स्वतःचा एक फोटो पोस्ट केला. या फोटोसोबत, या 15 वर्षीय डावखुऱ्या फलंदाजानं लिहिलं, "Still believing." याचा अर्थ 'अजूनही विश्वास आहे' असा होतो.
वैभवला संधी का मिळत नाहीये? : वैभव सूर्यवंशीला भारतीय संघाच्या अंतिम 11 खेळाडूंमध्ये स्थान मिळू शकलं नाही. आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघ एका कमी गोलंदाजासह खेळला, त्यामुळं वैभवला खेळता आलं. वैभवच्या फलंदाजीमुळं संजू तिसऱ्या क्रमांकावर, तर इशान किशन पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत होता. त्यामुळं भारतीय संघाच्या संपूर्ण फलंदाजी क्रमात बदल करावा लागला. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत संघ आपल्या नियमित संघात परतला.
Instagram Story Of Vaibhav Suryavanshi. 🥹 https://t.co/5WWfPjQWSe— HIMANI 🐥 (@himanii_68) October 16, 2026
वैभवनं खेळले 8 सामने : 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं इंग्लंड दौऱ्यावर भारतासाठी पदार्पण केलं. आतापर्यंत त्यानं भारतासाठी 8 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्यानं 30.75 च्या सरासरीनं आणि 186 च्या स्ट्राइक रेटनं 246 धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर दोन अर्धशतकं आहेत. इंग्लंडमध्ये अपयशी ठरल्यानंतर वैभवनं झिम्बाब्वे दौऱ्यावर दोन्ही अर्धशतकं झळकावली. त्या मालिकेत त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला होता.
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