Duleep Trophy Final: 15 वर्षीय वैभवनं टीम इंडियाच्या प्राईम बॉलरला धू-धू धुतलं; पाहा व्हिडिओ
चेन्नईतील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर सुरु असलेल्या दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची चमक दिसून आली.
Published : September 6, 2026 at 12:40 PM IST
नवी दिल्ली Duleep Trophy Final : चेन्नईतील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर सुरु असलेल्या दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीची चमक दिसून आली. या स्फोटक डावखुऱ्या फलंदाजानं, दक्षिण विभागाविरुद्ध नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या पूर्व विभागाला एक आक्रमक सुरुवात करुन दिली. उपांत्य सामन्यात 92 आणि 40 धावा करणाऱ्या वैभवनं अंतिम सामन्यात भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजविरुद्ध जोरदार फटकेबाजी केली.
मोहम्मद सिराजच्या एकाच षटकात चोपल्या 14 धावा : डावाच्या सुरुवातीच्या षटकांमध्ये काही काळ खेळपट्टीवर राहिल्यानंतर, वैभवनं तिसऱ्या षटकात सिराजच्या गोलंदाजीवर आपला पहिला चौकार मारला. त्यानंतर त्यानं सातव्या षटकात अनुभवी सिराजविरुद्ध आपला आक्रमकपणा दाखवला. उंच बॅक-लिफ्ट घेत, चौथ्या यष्टीवर टप्पा पडलेल्या सिराजच्या चेंडूला वैभवनं पॉइंट क्षेत्ररक्षणाच्या दिशेनं चौकार मारला. दक्षिण विभागाचा प्रभारी कर्णधार तिलक वर्मानं सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षक पसरवले असूनही, जेव्हा सिराजनं चेंडू पुढं टाकला, तेव्हा वैभवनं जराही संकोच न करता बॅट फिरवून लाँग-ऑफवरुन एक शानदार षटकार ठोकला. त्यानंतर, षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर, वैभवनं तसाच एक उंच फटका मारला, जो एका टप्प्याने सीमारेषा ओलांडून चौकार झाला.
4️⃣,6️⃣,4️⃣— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 6, 2026
Vaibhav Sooryavanshi on the charge with some delightful shots 🔥
The 50-run stand also comes up between Vaibhav and Abhimanyu Easwaran 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/KQf5Km69nk#DuleepTrophy | #SZvEZ pic.twitter.com/0XLR4LI50R
100 धावांची सलामीची भागीदारी 6 धावांनी हुकलं अर्धशतक : वैभव सूर्यवंशीनं सलामीवीर अभिमन्यू ईश्वरनसोबत मिळून पूर्व विभागासाठी केवळ 14.4 षटकांत 100 धावांची शतकी सलामीची भागीदारी केली. मात्र, या युवा फलंदाजाचं दुलीप ट्रॉफीमधील दुसरं अर्धशतक हुकलं. वेगवान गोलंदाज चमा मिलिंदच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात चेंडू त्याच्या बॅटच्या वरच्या कडेला लागून मिड-विकेटवरुन हवेत उडाला, जिथं बदली क्षेत्ररक्षक तनाय त्यागराजननं झेल घेतला. वैभवनं 37 चेंडूंमध्ये 5 चौकार आणि 1 षटकारासह 44 धावांची आक्रमक खेळी केली.
दक्षिण विभागाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठे बदल : या सामन्यासाठी, पूर्व विभागाचा कर्णधार इशान किशननं आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. दरम्यान, दक्षिण विभागाच्या संघात श्रीलंका दौऱ्यावरुन परतलेले मोहम्मद सिराज आणि देवदत्त पडिक्कल यांचा समावेश आहे. श्रीलंकेत सलग तीन शतकं झळकावल्यामुळं पडिक्कल सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. सिराज आणि पडिक्कल यांच्या व्यतिरिक्त, दक्षिण विभागानं या अंतिम सामन्यासाठी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये सीव्ही मिलिंद आणि त्रिपुरना विजय यांचाही समावेश केला आहे.
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