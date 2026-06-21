10 चौकार, 8 षटकार, 324 चा स्ट्राईक रेट; 15 वर्षीय वैभवनं 45 मिनिटांच्या खेळीत लिहिला नवा इतिहास
श्रीलंका 'अ' क्रिकेट संघाविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेच्या हाय-व्होल्टेज अंतिम सामन्यात, युवा भारतीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीनं आपल्या भयंकर वादळी फलंदाजीनं क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली.
Published : June 21, 2026 at 10:54 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi : श्रीलंका 'अ' क्रिकेट संघाविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेच्या हाय-व्होल्टेज अंतिम सामन्यात, युवा भारतीय सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीनं आपल्या भयंकर वादळी फलंदाजीनं क्रिकेट जगतात खळबळ उडवून दिली. मागील सामन्यात सुपर ओव्हरनंतर श्रीलंकन खेळाडूंशी झालेल्या आपल्या तीव्र शाब्दिक चकमकीचा बदला त्यानं या विजेतेपदाच्या लढतीत आपल्या फलंदाजीनं घेतला. मैदानात उतरताच, या युवा फलंदाजानं श्रीलंकन गोलंदाजांची जबरदस्त धुलाई करत अवघ्या 11 चेंडूंमध्ये 5 चौकार आणि 5 षटकारांसह आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं.
4⃣4⃣4⃣6⃣6⃣.6⃣4⃣4⃣6⃣6⃣ - Vaibhav Sooryavanshi gets a 11-ball 50 against Sri Lanka A in the tri-series final 🤯🤯— Cricbuzz (@cricbuzz) June 21, 2026
And he's not done yet 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/Tdmsf9x6tb
20 वर्षांपूर्वीचा जागतिक विक्रम मोडला : डावाच्या पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमक फलंदाजी करत, वैभवनं मोहम्मद शिराजच्या गोलंदाजीवर चौकार मारुन आपला इरादा स्पष्ट केला. त्यानंतर त्यानं मैदानाच्या सर्व बाजूंनी चौकार आणि षटकार मारत श्रीलंकन गोलंदाजांना चांगलंच धारेवर धरलं. या 15 वर्षीय फलंदाजानं अवघ्या 11 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण करुन इतिहास रचला. त्यानं आपल्या डावातील पाचवा षटकार मारुन 50 धावा पूर्ण केल्या आणि लिस्ट 'अ' क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. त्यानं जवळपास 20 वर्षे जुना विक्रम मोडला.
HEARTBREAK FOR VAIBHAV SOORYAVANSHI. 💔— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 21, 2026
- 94 (29) with 10 fours and 8 sixes in the Tri-Series Final against Sri Lanka. Vaibhav absolutely ruled the Final and answered everyone who were doubting him. 🫡
15 YEAR OLD IS SHOWING THE WORLD HIS SLAYING POWERS. 🇮🇳 pic.twitter.com/vk4RX8hFb6
लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करणारे फलंदाज :
- 11 चेंडू - वैभव सूर्यवंशी, इंडिया ए विरुद्ध श्रीलंका ए, दांबुल्ला (2026)
- 12 चेंडू - कौशल्या वीरारत्ने, रागामा क्रिकेट क्लब विरुद्ध कुरुनेगला युथ क्रिकेट क्लब, थर्स्टन कॉलेज ग्राउंड, कोलंबो (2005/06)
- 13 चेंडू - थिसारा परेरा, श्रीलंका आर्मी स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध ब्लूमफील्ड क्रिकेट अँड ॲथलेटिक क्लब, आर्मी ग्राउंड, पनागोडा (2020/21)
- 14 चेंडू - रोरी क्लेनवेल्ड, वेस्टर्न प्रोव्हिन्स विरुद्ध क्वाझुलू-नताल, सहारा स्टेडियम किंग्समीड, डर्बन (2010/11)
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