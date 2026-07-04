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इंग्लंड-भारत दुसऱ्या टी-20 सामन्याआधी वैभवची 'New Chapter' कॅप्शनसह स्टोरी; आंतरराष्ट्रीय पदार्पण की आणखी काही?

मँचेस्टरमधील दुसऱ्या टी-20 सामन्याच्या अगदी आधी, वैभव सूर्यवंशीनं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक स्टोरी पोस्ट केली आहे, ही स्टोरी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे.

Vaibhav Sooryavanshi
इंग्लंड-भारत दुसऱ्या टी-20 सामन्याआधी वैभवची 'New Chapter' कॅप्शनसह स्टोरी (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 10:41 AM IST

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Vaibhav Sooryavanshi : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळं रद्द करण्यात आला. मालिकेतील दुसरा सामना आता मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय संघात असलेल्या 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे, पण त्याला आतापर्यंत संधी मिळाली नाही. अशातच मँचेस्टरमधील दुसऱ्या टी-20 सामन्याच्या अगदी आधी, वैभव सूर्यवंशीनं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक स्टोरी पोस्ट केली आहे, ही स्टोरी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभवची 'New Chapter' कॅप्शनसह स्टोरी (Vaibhav Sooryavanshi Instagram)

वैभवनं काय केली पोस्ट : वैभव सूर्यवंशीची भारतीय संघात निवड झाल्यापासून चाहते त्याच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत वैभवला संधी मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु संघ व्यवस्थापनानं त्याला बेंचवर बसवून ठेवलं. मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्याच्या एक दिवस आधी, वैभव सूर्यवंशीनं त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक स्टोरी पोस्ट केली, ज्यात त्यानं आनंद साजरा करतानाचा स्वतःचा एक फोटो पोस्ट केला आणि इंग्रजीमध्ये "New Chapter" असं लिहिलं. जर वैभवला संधी मिळाली, तर सर्वांचं लक्ष त्याच्या कामगिरीवर असेल, कारण यावर्षी त्याची बॅटिंग उत्कृष्ट राहिली आहे.

संजू सॅमसनवर गंभीर कृपा : इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यात सलामीवीर म्हणून संजू सॅमसनची जागा वैभव सूर्यवंशी घेईल अशी अपेक्षा आहे, कारण टीम इंडियाच्या यूके दौऱ्यावर आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या तीन टी-20 सामन्यांमध्ये सॅमसनची बॅट पूर्णपणे शांत राहिली आहे. या तीन सामन्यांपैकी एकदा सॅमसन गोल्डन डकवर बाद झाला आणि दोन सामन्यांमध्ये त्याला दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. मात्र तरीही गौतम गंभीरची त्याच्यावर कृपा कायम आहे. परंतु आता तरी वैभवला संघ व्यवस्थापन संधी देईल का हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. इंग्लंडनं दुसऱ्या टी-20 सामन्यासाठी आपली प्लेइंग इलेव्हन जाहीर केली असून, जोफ्रा आर्चरचं पुनरागमन झालं आहे.

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TAGGED:

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