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वैभव सूर्यवंशी बनला संघाचा उपकर्णधार; 15व्या वर्षी मिळाली मोठी जबाबदारी

भारतीय क्रिकेटचा उदयोन्मुख खेळाडू वैभव सूर्यवंशी व्हाईट-बॉल क्रिकेट खेळल्यानंतर आता रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडण्यास सज्ज झाला आहे.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी बनला संघाचा उपकर्णधार (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 10:02 AM IST

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Vaibhav Sooryavanshi : भारतीय क्रिकेटचा उदयोन्मुख खेळाडू वैभव सूर्यवंशी व्हाईट-बॉल क्रिकेट खेळल्यानंतर आता रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये आपली छाप सोडण्यास सज्ज झाला आहे. अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात वैभवला एक अशी जबाबदारी देण्यात आली आहे, जी त्याची वाढती प्रतिष्ठा आणि प्रभावी कामगिरी दर्शवते. आगामी दुलीप ट्रॉफी 2026 साठी जाहीर झालेल्या पूर्व विभागाच्या संघात त्याची उपकर्णधार म्हणून निवड झाली असून, यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन संघाचं नेतृत्व करणार आहे.

लहान वयातच मिळालं उपकर्णधारपद : 23 ऑगस्टपासून सुरु होणारी दुलीप ट्रॉफी ही भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात प्रतिष्ठित स्पर्धांपैकी एक मानली जाते. इतक्या लहान वयात त्याला उपकर्णधारपद देणं हे वैभवच्या प्रतिभेवर आणि नेतृत्व क्षमतेवर निवड समितीचा पूर्ण विश्वास दर्शवते. गेल्या काही महिन्यांत, वैभव सूर्यवंशी आपल्या कामगिरीनं सातत्यानं चर्चेत राहिला आहे. मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं प्रभावित केल्यानंतर, या तरुण फलंदाजासमोर आता रेड-बॉल क्रिकेटमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याचं नवीन आव्हान आहे. अलीकडेच, वैभवनं झिम्बाब्वे दौऱ्यात मोठ्या प्रमाणात धावा केल्या, ज्यामुळं त्याला मालिकावीर पुरस्कार मिळाला. या प्रभावी कामगिरीमुळं, वैभवनं आयसीसी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत 230 स्थानांची झेप घेतली.

मोहम्मद शमी आणि मुकेश यांनाही संधी : पूर्व विभागानं यावेळी अनुभवी आणि तरुण खेळाडूंचं उत्तम मिश्रण निवडलं आहे. कर्णधार इशान किशन व्यतिरिक्त, संघात मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, अभिमन्यू ईश्वरन, शहबाज अहमद आणि अनुकूल रॉय यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंचाही समावेश आहे. अशा खेळाडूंची उपस्थिती वैभवसारख्या तरुण क्रिकेटपटूसाठी शिकण्याची एक उत्तम संधी असेल. निवड समिती दुलीप ट्रॉफीमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंवरही बारकाईनं लक्ष ठेवते. त्यामुळं वैभव सूर्यवंशीला लाल चेंडूच्या क्रिकेटमध्ये आपलं कौशल्य सिद्ध करण्याची आणि भविष्यात भारतीय कसोटी संघात स्थान मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.

दुलीप ट्रॉफी 2026 साठी पूर्व विभागाचा संघ : ईशान किशन (कर्णधार), वैभव सुर्यवंशी (उपकर्णधार), अभिमन्यू ईश्वरन, सुदीप कुमार घरामी, शाहबाज अहमद, सूरज सिंधू जैस्वाल, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्रा, शिखर मोहन, अनुकुल रॉय, विराट सिंह, शुभ्रांशु सेनापति, देनिश दास आणि अभिजीत सरकार.

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