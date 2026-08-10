क्रिकेटचं मैदान सोडून वैभवची जंगल सफारी; मात्र 'राजा'चं दर्शन झालंच नाही; पाहा व्हिडिओ
मैदानावर चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जाणारा तरुण आणि उदयोन्मुख क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी सध्या एका वेगळ्याच प्रवासावर आहे.
Published : August 10, 2026 at 1:18 PM IST
वर्धा Vaibhav Sooryavanshi : मैदानावर चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जाणारा तरुण आणि उदयोन्मुख क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी सध्या एका वेगळ्याच प्रवासावर आहे. आगामी देशांतर्गत हंगामातील मोठ्या आव्हानांपूर्वी, वैभव वर्धा जिल्ह्यातील प्रसिद्ध बोर व्याघ्र प्रकल्पात जंगल सफारीचा आनंद घेताना दिसला. या सफारीदरम्यान राजस्थान रॉयल्सचे प्रशिक्षक आणि वन निरीक्षक रुपेश खेडकरही त्याच्यासोबत उपस्थित होते.
जंगलात घालवले 4 तास : वैभव सूर्यवंशीनं बोर व्याघ्र प्रकल्पाच्या घनदाट जंगलात जवळपास चार तास घालवले आणि निसर्गाची सुंदर दृश्यं जवळून अनुभवली. सफारीदरम्यान, त्याला बिबट्या, अस्वल, सांबर, चितळ आणि मोर यांसारख्या अनेक वन्यजीव प्रजाती दिसल्या. वैभवनं या खास अनुभवाचा एक व्हिडिओ त्याच्या सोशल मीडियावरही शेअर केला आहे, ज्याला चाहत्यांकडून प्रचंड प्रेम मिळत आहे. मात्र, संपूर्ण सफारीदरम्यान वैभवचे डोळे जंगलाचा राजा, वाघाच्या एका दर्शनाची आतुरतेनं वाट पाहत होतं.
वाघाचं दर्शन झालं नाही : मात्र असं वृत्त आहे की, त्याचं वाघाचं दर्शन अगदी थोडक्यात हुकलं. वाघाला पाहण्याचा हा आग्रह आणि त्याची एक झलक पाहण्याची इच्छा यामुळं जंगल सफारीचा थरार अधिकच वाढला. पण विशेष म्हणजे, वैभवचा 'शिकार' करण्याचा, म्हणजेच मोठं यश मिळवण्याचा ध्यास, केवळ बोरच्या जंगलांपुरता मर्यादित नाही. खरं आव्हान त्याची क्रिकेटच्या मैदानावर वाट पाहत आहे.
तळेगावमध्ये लाल चेंडूचा कसून सराव : या छोट्या जंगल सफारीच्या विश्रांतीव्यतिरिक्त, वैभव सूर्यवंशी सध्या आपलं लाल चेंडूचं तंत्र सुधारत आहे. विशेष म्हणजे, तो बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये नव्हे, तर त्याच्या आयपीएल फ्रँचायझी, राजस्थान रॉयल्सच्या अकादमीमध्ये प्रशिक्षण घेत आहे.
महाराष्ट्रातील तळेगाव येथील राजस्थान रॉयल्सच्या अकादमीमध्ये 10 दिवसांचं विशेष हंगामपूर्व प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आलं आहे. यात संघाचे वरिष्ठ फलंदाजी प्रशिक्षक, विक्रम राठोड यांच्या देखरेखीखाली, वैभव जास्त वेळ गोलंदाजी करण्याचा आणि लाल चेंडूविरुद्ध आपली फलंदाजी मजबूत करण्याचा सराव करत आहे. टी-20 आणि मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमधील आपल्या आक्रमक भूमिकेनंतर, तो आता कसोटी आणि प्रथम-श्रेणी क्रिकेटशी जुळवून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.
वैभव सूर्यवंशी संघात कधी परतणार? : वैभव सूर्यवंशीचं भारतीय संघाच्या जर्सीमधील पुनरागमन आता थेट 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत होऊ शकते. ही स्पर्धा 24 सप्टेंबरपासून सुरु होत आहे. जर भारतीय संघाची अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशविरुद्धची मालिका त्यापूर्वी नियोजित असेल, तर सूर्यवंशीचं पुनरागमन त्याही आधीही होऊ शकतं.
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