ETV Bharat / sports

वैभवनं मोडला सचिनचा 1989 चा महारेकॉर्ड! इंग्रजांविरुद्ध भारतीय क्रिकेटमध्ये सुरु झाला नवा अध्याय

वैभव सूर्यवंशीनं आज इतिहास रचला आहे. भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभवनं मोडला सचिनचा 1989 चा महारेकॉर्ड! (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 4, 2026 at 6:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मँचेस्टर Vaibhav Sooryavanshi : सचिन तेंडुलकरला क्रिकेटचा देव म्हटलं जातं. त्याच्या आधी आणि नंतर अनेक क्रिकेटपटू होऊन गेले. ते महान बनले, पण सचिननं मिळवलेला दर्जा इतर कोणीही मिळवू शकले नाही. सचिननं 1989 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं आणि 2013 पर्यंत खेळला. सचिन व्यतिरिक्त, पृथ्वी शॉ यानंही खूप लहान वयात आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं होतं, पण त्याची कारकीर्द फार काळ टिकली नाही. आता वैभव सूर्यवंशीनं आज इंग्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करत इतिहास रचला आहे. भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.

सचिन तेंडुलकरनं वयाच्या 16 वर्षे आणि 205 दिवसांनी केलं होतं आंतरराष्ट्रीय पदार्पण : सचिन तेंडुलकरबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यानं 1989 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला. त्यावेळी सचिन फक्त 16 वर्षे आणि 205 दिवसांचा होता. सुरुवातीच्या काही डावांमध्ये त्याच्या फलंदाजीनं चांगली कामगिरी केली नसली तरी, एकदा का तिनं लय पकडली, की ती कधीच थांबली नाही. जोपर्यंत त्यानं क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली नाही तोपर्यंत. सचिन तेंडुलकरनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन जवळपास 13 वर्षे झाली आहेत, पण असंख्य विक्रम अबाधित आहेत.

पृथ्वी शॉनं वयाच्या 18 वर्षे आणि 329 दिवसांनी आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला : आता पृथ्वी शॉबद्दल बोलायचं झालं तर, जेव्हा त्यानं आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं, तेव्हा तो खूप पुढं जाईल असं वाटलं होतं, पण काही दिवसांतच तो अचानक गायब झाला. यामागे अनेक कारणं होती. 2018 मध्ये जेव्हा पृथ्वी शॉ आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला, तेव्हा तो 18 वर्षे आणि 329 दिवसांचा होता. मात्र, शॉ आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत केवळ पाच कसोटी, सहा वनडे आणि एक टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला. 2018 मध्ये पदार्पण करणाऱ्या शॉनं आपला शेवटचा सामना 2021 मध्ये खेळला. तेव्हापासून तो अधूनमधून खेळत आहे, पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून अनुपस्थित आहे. किशोरवयीन असताना भारतासाठी खेळणारा तो शेवटचा खेळाडू आहे, पण 2026 मध्ये एक नवीन इतिहास रचला गेला आहे.

वैभव सूर्यवंशीचं इंग्लंडविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण : आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी वैभव सूर्यवंशीची भारतीय संघात निवड झाली होती. त्यानंतर त्याला पहिल्याच सामन्यात पदार्पणाची संधी मिळेल असं वाटत होत, मात्र त्या मालिकेत गंभीर आणि संघ व्यवस्थापनानं त्याला त्या मालिकेत संधी दिली नाही, भारताला पहिल्यांदाच आयरिश संगाविरुद्ध मालिकाही गमवावी लागली. यानंतर आता इंग्लंडविरुद्ध सुरु असलेल्या 5 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेसाठीही वैभवची संघात निवड झाली आहे. मात्र सतत फ्लॉप होणाऱ्या खेळाडूंना वारंवार संधी देणाऱ्या गंभीरनं वैभवला पहिल्या सामन्यातही पदार्पणाची संधी दिली नाही. अखेर आता आजच्या मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात वैभवला पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. या सामन्यात वैभवचं वय 15 वर्षे आणि 99 दिवसांचा आहे. तो आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणारा सर्वात तरुण भारतीय ठरला आहे.

हेही वाचा :

  1. FIFA विश्वचषकात आजपासून 'राऊंड ऑफ 16' थरार; पाहा वेळापत्रक
  2. आज होणारा ENG vs IND सामना रद्द होणार? मँचेस्टरचं हवामान कसं असेल?
  3. सोप्या सामन्यात कोलंबियाचा घानावर विजय; 'राऊंड ऑफ 16' मध्ये स्वित्झर्लंडशी होणार सामना

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
YOUNGEST PLAYER TO MAKE DEBUT
DEBUT FOR TEAM INDIA
INDIA VS ENGLAND T20I
VAIBHAV SOORYAVANSHI DEBUT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.