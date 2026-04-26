वैभव सूर्यवंशीनं 473 चेंडूंमध्ये ठोकल्या 1000 धावा; केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
राजस्थान रॉयल्सचा स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं आयपीएल 2026 च्या 36व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध शानदार शतक झळकावलं.
Published : April 26, 2026 at 1:08 PM IST
जयपूर Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्सचा स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं आयपीएल 2026 च्या 36व्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध शानदार शतक झळकावलं. त्यानं 37 चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि 12 षटकारांसह 103 धावा केल्या. या शतकासह त्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये एक विश्वविक्रमही प्रस्थापित केला. ऑस्ट्रेलियाच्या मिचेल ओवेनचा विक्रम मोडून तो टी-20 फॉरमॅटमध्ये सर्वात जलद 1000 धावा करणारा फलंदाज ठरला.
वैभव सूर्यवंशीनं 1000 धावा करण्यासाठी किती चेंडू घेतले? : वैभव सूर्यवंशी चेंडूंच्या संख्येनुसार टी-20 फॉरमॅटमध्ये सर्वात जलद 1000 धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम मिचेल ओवेनच्या नावावर होता. त्यानं 533 चेंडूंमध्ये 1000 धावा पूर्ण करून टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 1000 धावा करण्याचा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला होता. आता, अवघ्या 473 चेंडूंमध्ये 1000 धावा करुन वैभव सूर्यवंशीनं हा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला आहे. वैभवनं आतापर्यंत टी-20 क्रिकेटमध्ये 200 पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटनं धावा केल्या आहेत. या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू अँड्र्यू सायमंड्स आहे, ज्यानं 558 चेंडूंमध्ये 1000 टी-20 धावा पूर्ण केल्या होत्या.
Fastest 1000 runs in #TataIPL - 473 balls
3rd fastest IPL century - 36 balls
First batter to hit 4 sixes in first over
Most sixes by an Indian - 12
Fastest to hit 50 sixes - 15 innings
वैभव सूर्यवंशीची कशी कामगिरी : वैभव सूर्यवंशीच्या टी-20 फॉरमॅटमधील कामगिरीबद्दल बोलायचं झाल्यास, त्यानं आतापर्यंत 26 सामने खेळले आहेत. या 26 डावांमध्ये त्यानं 42.32 च्या सरासरीनं 1058 धावा केल्या आहेत. या सर्व धावा 213.73 च्या स्ट्राइक रेटनं आल्या आहेत. या काळात त्यानं 4 शतके आणि 3 अर्धशतकं झळकावली आहेत. आयपीएलमध्ये वैभवनं आतापर्यंत 15 सामने खेळले असून, 15 डावांमध्ये 40.60 च्या सरासरीनं 609 धावा केल्या आहेत. या कालावधीत त्याचा स्ट्राइक रेट 222.26 राहिला आहे. त्यानं या लीगमध्ये दोन शतकं आणि तीन अर्धशतकं झळकावली आहेत.
हैदराबादनं राजस्थानला हरवलं : राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात झालेल्या सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना राजस्थाननं 20 षटकांत सहा गडी गमावून 228 धावा केल्या. एसआरएचनं 18.3 षटकांत पाच गडी गमावून 229 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं. वैभवनं आरआरसाठी शतक झळकावलं, पण त्याच्या संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागलं. एसआरएचकडून इशान किशननं 31 चेंडूंमध्ये 74 धावा केल्या. अभिषेकनं 29 चेंडूंमध्ये 57 धावा केल्या.
हेही वाचा :