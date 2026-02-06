ETV Bharat / sports

हरारेत वैभवचा हाहाकार...! 175 धावांच्या वादळी खेळीत बदललं अंडर-19 विश्वचषकाचं रेकॉर्ड बूक

आयसीसी पुरुष अंडर-19 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशीनं फलंदाजीनं उत्कृष्ट कामगिरी केली.

Vaibhav Sooryavanshi
हरारेत वैभवचा हाहाकार (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरारे Vaibhav Sooryavanshi : इथं सुरु असलेल्या आयसीसी पुरुष अंडर-19 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात वैभव सूर्यवंशीनं फलंदाजीनं उत्कृष्ट कामगिरी केली. हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या जेतेपदाच्या सामन्यात, वैभवनं फक्त 55 चेंडूत आपलं शतक पूर्ण केलं. सूर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी प्रभावी होती, त्यानं 71 चेंडूत 150 धावा केल्या. त्यानंतर 80 चेंडूत एकूण 175 धावा केल्यानंतर वैभव बाद झाला. ज्यात 15 षटकार आणि 15 चौकार होते. त्याला मॅनी लुम्सडेननं बाद केलं. मात्र त्याच्या या खेळीनं त्यानं अंडर-19 विश्वचषकातील अनेक विक्रम मोडले आहेत.

175 धावांच्या खेळीत मोडले अनेक विक्रम : 14 वर्षीय वैभव हा 19 वर्षांखालील विश्वचषक अंतिम सामन्यात शतक ठोकणारा सर्वात जलद फलंदाज आहे आणि 19 वर्षांखालील विश्वचषक इतिहासातील दुसरा सर्वात जलद फलंदाज आहे. वैभव सूर्यवंशी हा 19 वर्षांखालील विश्वचषक अंतिम सामन्यात शतक ठोकणारा तिसरा भारतीय आहे. यापूर्वी, फक्त उन्मुक्त चंद आणि मनजोत कालरा यांनीच ही कामगिरी केली होती. याशिवाय वैभव 19 वर्षांखालील विश्वचषक अंतिम सामन्यात सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाजही ठरला. तो 19 वर्षांखालील विश्वचषक सामन्याच्या एका डावात सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाजही ठरला आहे.

19 वर्षांखालील विश्वचषकातील सर्वात जलद शतकं (चेंडूंवर आधारित) :

  • 51 - विल मलाजचुक (ऑस्ट्रेलिया) विरुद्ध जपान, विंडहोक, 2026
  • 55 - वैभव सूर्यवंशी (भारत) विरुद्ध इंग्लंड, हरारे, 2026
  • 63 - कासिम अक्रम (पाकिस्तान) विरुद्ध श्रीलंका, नॉर्थ साउंड, 2022
  • 65 - बेन मेस (इंग्लंड) विरुद्ध स्कॉटलंड, हरारे, 2026
  • 69 - राज बावा (भारत) विरुद्ध युगांडा, तारौबा, 2022

19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात शतकं :

  • 175 - वैभव सूर्यवंशी (भारत) विरुद्ध इंग्लंड, हरारे, 2026
  • 111* - उन्मुक्त चंद (भारत) विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, टाउन्सविले, 2012
  • 108 - ब्रेट विल्यम्स (ऑस्ट्रेलिया) विरुद्ध पाकिस्तान, अॅडलेड, 1988
  • 107 - स्टीफन पीटर्स (इंग्लंड) विरुद्ध न्यूझीलंड, जोहान्सबर्ग, 1998
  • 101* - मनजोत कालरा (भारत) विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, माउंट मौंगानुई, 2018
  • 100* - जराड बर्क (ऑस्ट्रेलिया) विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, लिंकन, 2002

19 वर्षांखालील विश्वचषक सामन्यात एका डावात सर्वाधिक षटकार :

  • 15 - वैभव सूर्यवंशी (भारत) विरुद्ध इंग्लंड, हरारे, 2026
  • 12 - मायकेल हिल (ऑस्ट्रेलिया) विरुद्ध नामिबिया, पेनांग, 2008
  • 11 - क्रेग सिमन्स (ऑस्ट्रेलिया) विरुद्ध केनिया, ड्युनेडिन, 2002

अंडर-19 विश्वचषकात सर्वाधिक षटकार : वैभव सूर्यवंशी आता 19 वर्षांखालील विश्वचषकात सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज बनला आहे. त्यानं स्पर्धेत एकूण 30 षटकार मारले आणि दक्षिण आफ्रिकेचा क्रिकेटपटू डेवाल्ड ब्रुईस आणि न्यूझीलंडचा फिन ऍलन यांचा विक्रम मोडला. 2022 च्या आवृत्तीत ब्रुईसनं 18 षटकार मारले, तर 2016 आणि 2018 च्या आवृत्तीत अ‍ॅलननं एकूण 18 षटकार मारले.

अंडर-19 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक षटकार :

  • 30 - वैभव सूर्यवंशी (2026)
  • 18 - डेवाल्ड ब्रेविस (2022)
  • 18 - फिन ऍलन (2016 आणि 2018)
  • 15 - जॅक बर्नहॅम (2016)
  • 14 - मायकेल हिल (2008)
  • 14 - निकोलस पूरन (2014)

हेही वाचा :

  1. टी-20 विश्वचषकात पहिल्यांदाच 300 पेक्षा जास्त धावसंख्या होईल? इंग्लंडच्या कर्णधाराची मोठी भविष्यवाणी
  2. भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबत श्रीलंकेचा पाकिस्तानला इशारा; 2009 च्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत लिहिलं पत्र
  3. विश्वविजयाचा 'षटकार' मारण्यासाठी टीम इंडिया उतरणार मैदानात; मराठमोळ्या आयुषला इतिहास रचण्याची संधी

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
VAIBHAV CREATES HISTORY
MOST SIXES IN U19 WORLD CUP
FASTEST HUNDRED IN U19 WORLD CUP
VAIBHAV SOORYAVANSHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.