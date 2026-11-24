अवघ्या 15 व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीचा धमाका! 28चेंडूंत शतक ठोकून रचला नवा विश्वविक्रम
वैभव सूर्यवंशीनं आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये युएईविरुद्ध अवघ्या 28 चेंडूंमध्ये शतक झळकावत जेक फ्रेझर-मॅकगर्कचा जागतिक विक्रम मोडलाय.
Published : November 24, 2026 at 5:22 PM IST
मुंबई : अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात भारतीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं मोठा पराक्रम केला आहे. आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं सातत्यानं चर्चेत असलेल्या वैभवनं आता जागतिक क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास रचला आहे. लिस्ट-ए (List-A) क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वात वेगवान शतक ठोकण्याचा विश्वविक्रम वैभवनं आपल्या नावावर केला आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) विरुद्ध खेळताना अवघ्या 28 चेंडूंत शतक पूर्ण करून त्यानं ऑस्ट्रेलियाच्या जेक फ्रेजर-मॅकगर्कचा विश्वविक्रम मोडीत काढला आहे.
50 (16) ➡️ 100 (28) ➡️ 150 (40) 🤯 Vaibhav Sooryavanshi breaks his own record for the fastest List A 150 🫡👏 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/Ge2TIOJvmM— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
दोहाच्या मैदानावर चौकार-षटकारांची आतषबाजी : दोहा येथे सुरू असलेल्या 'एसीसी मेन्स आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026' (ACC Men's Asia Cup Rising Stars 2026) स्पर्धेतील 11 व्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीचं हे रौद्ररूप पाहायला मिळालं. भारत-अ संघाकडून खेळताना वैभवनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेत यूएईच्या गोलंदाजांची यथेच्छ धुलाई केली. मैदानाच्या चारही बाजूंनी चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पाडत त्यानं केवळ 28 चेंडूंत आपलं शतक ठोकलं. या ऐतिहासिक खेळीमुळं तो लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान शतक झळकावणारा जगातील पहिला फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाच्या जेक फ्रेजर-मॅकगर्कच्या नावावर होता, ज्यानं साऊथ ऑस्ट्रेलियाकडून खेळताना तस्मानियाविरुद्ध 29 चेंडूंत शतक झळकावलं होतं. वैभवनं त्याच्यापेक्षा एक चेंडू कमी खेळून हा जागतिक विक्रम आपल्या नावे केला.
2️⃣8️⃣-ball HUNDRED 💯 Vaibhav Sooryavanshi with the fastest century ever in List A cricket 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/PH0gz2Ylci— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
जागतिक क्रिकेटमधील दिग्गजांना टाकलं मागं : या विक्रमी शतकासह वैभव सूर्यवंशीनं क्रिकेट विश्वातील अनेक नामवंत आणि स्फोटक फलंदाजांना मागं टाकलं आहे. लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतकांच्या यादीत दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज फलंदाज एबी डिव्हिलियर्स आता तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. या यादीत भारताच्या साकिबुल गनी यानं चौथे स्थान पटकावलं असून, भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज ईशान किशन पाचव्या क्रमांकावर विराजमान आहे.
लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतके ठोकणारे फलंदाज:
• वैभव सूर्यवंशी: 28 चेंडू (विरुद्ध यूएई)
• जेक फ्रेजर-मॅकगर्क: 29 चेंडू (विरुद्ध तस्मानिया)
• एबी डिव्हिलियर्स: 31 चेंडू (विरुद्ध वेस्ट इंडिज)
• साकिबुल गनी: 32 चेंडू (विरुद्ध अरुणाचल प्रदेश)
• ईशान किशन: 33 चेंडू (विरुद्ध कर्नाटक)
हरप्रीत भाटियाच्या शतकामुळं यूएईची सन्मानजनक धावसंख्या : तत्पूर्वी, या सामन्यात नाणेफेक जिंकून किंवा प्रथम फलंदाजी करताना यूएईच्या संघानं भारत-अ संघासमोर विजयासाठी 250 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. यूएईची सुरुवात अत्यंत खराब झाली होती आणि संघाने अवघ्या 20 धावांत आपले दोन महत्त्वाचे बळी गमावले होते. मात्र, त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या भारतीय वंशाच्या हरप्रीत सिंग भाटिया यानं एक बाजू लावून धरत शानदार शतक झळकावत संघाला सावरलं.
भाटियाची झुंजार खेळी आणि अर्शद खानचा भेदक मारा : हरप्रीत सिंग भाटियानं 144 चेंडूंचा सामना करत 130 धावांची जबाबदारीपूर्ण खेळी साकारली, ज्यात 12 चौकार आणि 4 उत्तुंग षटकारांचा समावेश होता. त्यानं मोहम्मद शाहदादसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 71 धावांची, तर एथन डिसूझासोबत चौथ्या विकेटसाठी 60 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. अखेरच्या षटकांत कर्णधार बेसिल हमीदच्या साथीत 66 धावांची भागीदारी रचत हरप्रीतनं यूएईला निर्धारित षटकांत 249 धावांपर्यंत पोहोचवलं. बेसिल हमीद 36 धावांवर नाबाद राहिला. भारत-अ संघाकडून वेगवान गोलंदाज अर्शद खान सर्वात यशस्वी ठरला; त्यानं अचूक मारा करत 43 धावांत 4 बळी टिपले.
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