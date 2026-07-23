वैभवनं केला नवा वर्ल्ड रेकॉर्ड; कोच बदलताच टीम इंडिया विजयी मार्गावर
भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाच्या पराभवाची मालिका अखेर संपली आहे. भारतानं झिम्बाब्वेला सात गडी राखून पराभूत करत मालिकेची सुरुवात केली.
Published : July 23, 2026 at 9:55 PM IST
हरारे IND Beat ZIM by 7 Wickets : भारतीय टी-20 क्रिकेट संघाच्या पराभवाची मालिका अखेर संपली आहे. आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्ध सलग सहा सामने गमावल्यानंतर भारतानं झिम्बाब्वेला सात गडी राखून पराभूत करत मालिकेची सुरुवात केली. या विजयाचा सर्वात मोठा नायक 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ठरला, ज्यानं आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिलं अर्धशतक झळकावून टीम इंडियाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हरारे स्पोर्ट्स क्लबवर प्रथम फलंदाजी करताना यजमान संघानं 126 धावांचं लक्ष्य ठेवलं, जे भारतानं सात गडी राखून पूर्ण केलं.
India get off to a winning start in the T20I series against Zimbabwe 🙌— ICC (@ICC) July 23, 2026
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भारताच्या विजयात वैभव सूर्यवंशी चमकला : इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन डावांमध्ये अनुक्रमे 14, 13 आणि 15 धावा केल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीला अंतिम सामन्यातून वगळण्यात आलं होतं. यानंतर सर्वांच्या नजरा त्याच्यावर होत्या. वैभवनं यावेळी भारतीय समर्थकांना निराश केलं नाही. सलामीवीर अभिषेक शर्मा (1) 23 धावांवर बाद झाल्यानंतरही सूर्यवंशीनं गोलंदाजांवर हल्ला सुरुच ठेवला. त्यानं 18 चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि तितक्याच षटकारांसह अर्धशतक झळकावलं. जेव्हा हा 15 वर्षीय फलंदाज बाद झाला, तेव्हा भारतानं 6.2 षटकांत 68 धावा केल्या होत्या. त्यानंतर इशान किशन आणि श्रेयस अय्यर यांनी अनुक्रमे 35 आणि 28 धावा करुन भारताला विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचवलं.
वैभवनं केला वर्ल्ड रेकॉर्ड : वैभव सूर्यवंशीनं आपल्या चौथ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात पहिलं अर्धशतक झळकावलं. यामुळं तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण फलंदाज ठरला. 15 वर्षे आणि 118 दिवसांचा असताना वैभवनं नेपाळचा फलंदाज कुशल मल्लाचा आधीचा विक्रम मोडला. 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी कीर्तिपूर इथं अमेरिकेविरुद्ध वनडे सामन्यात अर्धशतक झळकावताना मल्ला 15 वर्षे आणि 340 दिवसांचा होता. वैभवच्या आधी, सचिन तेंडुलकर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारा सर्वात तरुण भारतीय फलंदाज होता. नोव्हेंबर 1989 मध्ये फैसलाबाद येथे पाकिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात 59 धावा केल्या तेव्हा तेंडुलकर 16 वर्षे आणि 213 दिवसांचा होता.
A 1️⃣9️⃣-ball blitz that goes straight into the history books 📖— BCCI (@BCCI) July 23, 2026
A record breaking knock from Vaibhav Sooryavanshi 🔥#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/mlFK05CW7L
टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अर्धशतक झळकावणारे सर्वात तरुण फलंदाज :
- वैभव सूर्यवंशी (भारत) - 15 वर्षे आणि 118 दिवस
- लुईस ब्रूस (जिब्राल्टर) - 15 वर्षे आणि 56 दिवस
- केविन चड्ढा (इंडोनेशिया) - 15 वर्षे आणि 76 दिवस
गोलंदाजांची दमदार कामगिरी : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यातही भारतीय गोलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळालं. झिम्बाब्वेनं अवघ्या 32 धावांत चार फलंदाज गमावले. अखेरीस, रायन बर्ल (26), वेस्ली माधेवेरे (39) आणि तदिवनशे मारुमणी (27) यांनी मिळून 125 धावा केल्या. मयंक यादव आणि प्रियम यादव यांनी आपापल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये अनुक्रमे 18 आणि 19 धावा देत प्रत्येकी दोन बळी घेतले. रवी बिश्नोई आणि शिवम दुबे यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला. आपला पहिलाच सामना खेळणारा अशोक शर्मा हा एकमेव गोलंदाज होता ज्याला एकही बळी मिळाला नाही. भारतीय गोलंदाजी आक्रमण अलीकडे टीकेचे लक्ष्य बनले आहे, त्यामुळं ही कामगिरी कौतुकास्पद आहे.
कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरचा पहिला विजय : हा विजय भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरसाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. भारतीय संघात कर्णधार म्हणून हा त्याचा पहिला विजय आहे. 1-0 अशी आघाडी घेऊन टीम इंडियानं मालिका जिंकण्याच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल टाकलं आहे. दुसरा सामना 25 जुलै रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळला जाईल.
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