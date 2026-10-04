15 वर्षीय वैभवनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत लिहिला नवा इतिहास
श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : October 4, 2026 at 1:18 PM IST
मुंबई Vaibhav Sooryavanshi : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलं. अंतिम सामन्यात त्यांचा सामना पाकिस्तानी संघाशी झाला आणि भारतानं 19 धावांच्या फरकानं सामना जिंकला. यासोबतच, भारतीय संघाचा भाग असलेल्या 15 वर्षीय सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात सुवर्णपदक जिंकणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू बनून एक ऐतिहासिक विक्रम रचला. यापूर्वी हा विक्रम नेमबाज सौरभ चौधरीच्या नावावर होता, ज्यानं 2018 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत वयाच्या 16 व्या वर्षी सुवर्णपदक जिंकलं होतं.
From making history on the field to showing unmatched humility off it! 🥇🇮🇳— Hemant Bhavsar (@hemantbhavsar86) October 3, 2026
Youngest Indian gold medallist Vaibhav Sooryavanshi touching Jay Shah’s feet during the medal ceremony is the moment of the day. pic.twitter.com/Kdw34XYe0q
वैभवनं पाकिस्तानविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात केली 15 धावांची खेळी : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना पावसामुळं रद्द झाल्यानंतर, भारतीय पुरुष क्रिकेट संघानं उपांत्य फेरीच्या सामन्यात श्रीलंकेचा सामना केला आणि 124 धावांच्या मोठ्या फरकानं सामना जिंकून सुवर्णपदकाच्या सामन्यात प्रवेश केला. पाकिस्तानविरुद्धच्या या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर सर्वांच्या नजरा होत्या. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, अभिषेक शर्माच्या साथीनं भारतीय संघानं पहिल्या दोन षटकांत 28 धावा जोडून वेगवान सुरुवात केली. मात्र, वैभवला आपला डाव पुढं वाढवता आला नाही. सॅम अयुबच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात बाद होण्यापूर्वी त्यांने 9 चेंडूंमध्ये दोन षटकारांसह 15 धावा केल्या. वैभव सूर्यवंशीनं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत दोन सामने खेळले असून, त्यात 26.50 च्या सरासरीनं एकूण 53 धावा केल्या आहेत.
वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेवर असेल लक्ष : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून मायदेशी परतल्यानंतर, भारतीय संघ 6 ऑक्टोबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार असून, यातील पहिला सामना लखनऊ येथील एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या टी-20 मालिकेत वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर सर्वांचं लक्ष असेल, ज्याला आता अंतिम 11 मध्ये आपलं स्थान पक्कं करण्याची उत्तम संधी मिळाली आहे.
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