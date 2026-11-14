वैभव सूर्यवंशीनं मैदानात उतरताच केला मोठा कारनामा; 15व्या वर्षीच केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 हंगाम 14 नोव्हेंबर रोजी सुरु झाला.
Published : November 14, 2026 at 2:49 PM IST
इंदौर Vaibhav Sooryavanshi : सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 हंगाम 14 नोव्हेंबर रोजी सुरु झाला. यात बिहार संघाचं प्रथमच कर्णधारपद भूषवणाऱ्या युवा सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीनं सौराष्ट्रविरुद्ध जेव्हा नाणेफेकीसाठी मैदानात पाऊल ठेवलं, तेव्हा त्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये एक मोठा जागतिक विक्रम रचला. क्रोएशियाच्या जेक वुकुसिकचा विक्रम मोडून सूर्यवंशी आता टी-20 फॉरमॅटमध्ये संघाचं नेतृत्व करणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे. मात्र, कर्णधार म्हणून सूर्यवंशीची कामगिरी विशेष प्रभावी नव्हती, त्यानं 12 चेंडूंमध्ये केवळ 18 धावा केल्या, शिवाय सामन्यात संघाचाही पराभव झाला.
वैभवनं वयाच्या 15 वर्षे आणि 232 दिवसांच्या वयात केलं नेतृत्व : जेव्हा सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 स्पर्धेसाठी बिहारचा संघ जाहीर झाला, तेव्हा वैभव सूर्यवंशीला कर्णधारपद देण्याच्या निर्णयानं सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं होतं. वैभव सूर्यवंशीनं वयाच्या 15 वर्षे आणि 232 दिवसांनी कर्णधार म्हणून पदार्पण करुन, क्रोएशियाच्या जेक वुकुसिकचा विक्रम मोडला आहे. वुकुसिकनं गेल्या वर्षी सायप्रसविरुद्ध वयाच्या 17 वर्षे आणि 311 दिवसांनी टी-20 फॉरमॅटमध्ये पहिल्यांदा कर्णधारपद स्वीकारलं होतं. वैभवने आता हा विक्रम मोडून स्वतःच्या नावावर केला आहे. वैभवच्या आधी, भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील टी-20 फॉरमॅटमधील सर्वात तरुण कर्णधाराचा विक्रम महिपाल लोमरोरच्या नावावर होता, ज्यानं 2018 च्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये वयाच्या 18 वर्षे आणि 67 दिवसांनी राजस्थानचं कर्णधारपद स्वीकारलं होतं.
🚨 Toss Update 🚨 Bihar have won the toss and elected to bat first against Saurashtra Vaibhav Sooryavanshi takes charge by becoming the youngest captain in Men's T20 history at just 15 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/gfZV5ZjIph #SMAT | @mflone_ https://t.co/23RFmME9fA— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026
पुरुष टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात तरुण कर्णधार :
- वैभव सूर्यवंशी - बिहार (भारत) - 15 वर्षे 232 दिवस
- जॅक वुकुसिक - क्रोएशिया - 17 वर्षे, 311 दिवस
- तैमूर अली - क्वेटा बेअर्स (पाकिस्तान) - 17 वर्षे, 358 दिवस
वैभव फक्त एकाच सामन्यासाठी कर्णधारपद : क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, बिहार क्रिकेट असोसिएशनचे मुख्य निवडकर्ता हरविंदर सिंग यांनी पुष्टी केली आहे की, वैभव फक्त पहिल्या सामन्यातच संघाचं नेतृत्व करण्यासाठी उपलब्ध होता, त्यामुळंच ही जबाबदारी त्याच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्याच्या जाण्यानंतर, उपकर्णधार सूरज कश्यप संघाचं नेतृत्व करेल. वास्तविक पाहता, वैभव फक्त पहिलाच सामना खेळू शकेल, कारण त्यानंतर तो भारत 'अ' संघासोबत इमर्जिंग आशिया कपमध्ये खेळण्यासाठी कतारला रवाना होईल.
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