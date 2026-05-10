ETV Bharat / sports

वैभव सूर्यवंशीचं सुपरफास्ट 'शतक'; षटकारांचा केला महापराक्रम

राजस्थान रॉयल्सचा (RR) युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग (2026) मध्ये शानदार कामगिरी करत आहे.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशीचं सुपरफास्ट 'शतक'; षटकारांचा केला महापराक्रम (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपूर Vaibhav Sooryavanshi : राजस्थान रॉयल्सचा (RR) युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग (2026) मध्ये शानदार कामगिरी करत आहे. शनिवारी (9 मे), जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर गुजरात टायटन्सविरुद्ध (GT), वैभवनं अवघ्या 16 चेंडूंमध्ये तीन षटकार आणि तीन चौकारांसह 36 धावा केल्या. या स्फोटक खेळीदरम्यान, वैभवनं काही प्रभावी विक्रम प्रस्थापित केले.

100 षटकार मारणारा वेगवान खेळाडू : वैभव सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेटमध्ये 100 षटकार मारणारा सर्वात वेगवान आणि सर्वात तरुण फलंदाज ठरला आहे. त्यानं हा ऐतिहासिक पराक्रम केवळ 29 टी-20 डावांमध्ये पूर्ण केला, जो स्वतःच एक उल्लेखनीय विक्रम आहे. वैभवनं केवळ डावांच्या बाबतीतच नव्हे, तर चेंडूंच्या बाबतीतही विक्रम मोडला. त्यानं अवघ्या 514 चेंडूंमध्ये आपले 100 टी-20 षटकार पूर्ण केले. यापूर्वी कोणत्याही फलंदाजानं इतक्या कमी चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला नव्हता.

अभिषेकला टाकलं मागे : खरं तर, वैभव सूर्यवंशी आता एका आयपीएल हंगामात पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा फलंदाज ठरला आहे. वैभवने या हंगामात पॉवरप्लेमध्ये एकूण ३० षटकार मारले आहेत. वैभवने आता अभिषेक शर्माला मागे टाकले आहे. अभिषेकने २०२४ च्या हंगामात पॉवरप्लेमध्ये २९ षटकार मारले होते. एकूणच, वैभवने चालू आयपीएल हंगामात आतापर्यंत ४० षटकार मारले आहेत.

आयपीएल हंगामात पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक षटकार :

  • 30* - वैभव सूर्यवंशी (2026)
  • 29 - अभिषेक शर्मा (2024)
  • 27* - अभिषेक शर्मा (2026)
  • 22 - सनथ जयसूर्या (2008)
  • 22 - ट्रॅव्हिस हेड (2024)
  • 22 - यशस्वी जयस्वाल (2025)

आयपीएलच्या एका मोसमात सर्वाधिक षटकार मारणारे भारतीय फलंदाज :

  • 42 - अभिषेक शर्मा (2024)
  • 40*- वैभव सूर्यवंशी (2026)
  • 39 - श्रेयस अय्यर (2025)
  • 38 - विराट कोहली (2016)
  • 38 - विराट कोहली (2024)
  • 38 - सूर्यकुमार यादव (2025)
  • 37 - ऋषभ पंत (20180)

यंदाच्या हंगामात वैभवची दमदार कामगिरी : वैभव सूर्यवंशीनं मोहम्मद सिराजविरुद्ध खेळलेल्या पहिल्याच चेंडूवर लाँग-ऑनवरुन एक शानदार षटकार मारला. त्यानंतरही त्याची आक्रमक शैली कायम राहिली. जरी सिराजनं त्याला नंतर बाद केले असले, तरी वैभवनं आधीच विक्रमांच्या पुस्तकात आपलं नाव कोरलं होतं. वैभव या हंगामात राजस्थान रॉयल्सचा सर्वात यशस्वी फलंदाज म्हणून उदयास आला आहे. त्यानं 11 डावांमध्ये 40.00 च्या सरासरीनं आणि 236.55 च्या स्ट्राइक रेटनं 440 धावा केल्या आहेत, ज्यात एक शतक आणि दोन अर्धशतकांचा समावेश आहे.

सामन्यात राजस्थानचा पराभव : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात टायटन्सनं 4 गडी गमावून 229 धावा केल्या. कर्णधार शुभमन गिलनं 44 चेंडूंमध्ये 84 धावा केल्या, तर साई सुदर्शननं 55 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. प्रत्युत्तरात, राजस्थान रॉयल्सचा संघ 152 धावांवर सर्वबाद झाला आणि 77 धावांनी पराभूत झाला.

हेही वाचा :

  1. 18 वर्षीय गोलंदाजानं पर्दापणात घेतली हॅटट्रिक; 120 वर्षांनंतर पुन्हा इतिहासाची पुनरावृत्ती
  2. 'हेल्मेट कुठंय...?' सिग्नलवर सचिननं विचारला प्रश्न अन् चाहत्याला आयुष्यभरासाठी मिळाला नवा संदेश
  3. Mother's Day 2026: आज का साजरा केला जातोय मातृदिन, काय आहे इतिहास?; 'या' मायलेकींनी गाजवलं क्रिकेटचं मैदान

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
FASTEST BATTER TO HIS 100 SIXES
ABHISHEK SHARMA RECORD
VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORD
IPL 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.