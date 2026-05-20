वैभव बनला IPL चा सिक्सर किंग; 50 षटकार मारत लिहिला नवा इतिहास

आयपीएल 2026 मध्ये, या 15 वर्षीय वैभवनं अनेक विक्रम मोडले आहेत आणि नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, जे मागील 18 हंगामांमध्ये कधीही दिसले नव्हते.

वैभव सूर्यवंशी (IANS Photo)
Published : May 20, 2026 at 11:59 AM IST

जयपूर Vaibhav Sooryavanshi : वैभव सूर्यवंशीचा फलंदाजीत धावा, षटकार आणि चौकारांचा वर्षाव जणू थांबतच नाही आणि त्याचे विक्रम अबाधित आहेत. आयपीएल 2026 मध्ये, या 15 वर्षीय सलामीवीरानं अनेक विक्रम मोडले आहेत आणि नवीन विक्रम प्रस्थापित केले आहेत, जे मागील 18 हंगामांमध्ये कधीही दिसले नव्हते. जेव्हा राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफच्या शर्यतीत 'करा किंवा मरा' अशा परिस्थितीत होतं, तेव्हा वैभवनं षटकारांचा वर्षाव करत आयपीएल 2026 मधील विक्रम मोडले. याशिवाय वैभव आयपीएलच्या इतिहासात एकाच हंगामात 50 षटकार मारणारा पहिला आणि सर्वात तरुण भारतीय ठरला.

संथ सुरुवातीनंतर आक्रमक पवित्रा : लखनऊ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्ससमोर 221 धावांचं मोठं लक्ष्य होतं. प्रत्युत्तरात, वैभव सूर्यवंशीला त्याच्या नेहमीच्या शैलीत सुरुवात करता आली नाही. पहिल्या 10 चेंडूंमध्ये एका चौकारासह तो केवळ 5 धावाच करु शकला. पण त्यानंतर, वैभवनं पुढच्या 28 चेंडूंमध्ये 88 धावा ठोकून खळबळ उडवून दिली. वैभवनं अवघ्या 23 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, जे या हंगामातील त्याचं सर्वात संथ अर्धशतक ठरले. याच दरम्यान, वैभवनं या हंगामात 500 धावा पूर्ण केल्या. त्यानं केवळ 13 डावांमध्ये हा टप्पा गाठला आणि एका हंगामात 500 धावा करणारा तो सर्वात तरुण फलंदाज ठरला. यानंतरही त्याचा प्रभावी फॉर्म कायम राहिला आणि त्यानं प्रत्येक गोलंदाजाला लक्ष्य करुन षटकार ठोकले.

50 षटकार मारणारा पहिला भारतीय : अल्पावधीतच, वैभवनं असा टप्पा गाठला जो आजपर्यंत कोणत्याही भारतीय फलंदाजानं गाठला नव्हता. आपल्या सातव्या षटकारासह, वैभवनं आयपीएल 2026 मध्ये 50 षटकार पूर्ण केलं. आयपीएलच्या इतिहासात एकाच हंगामात 50 पेक्षा जास्त षटकार मारण्याची ही केवळ चौथी वेळ आहे. यापूर्वी 2019 मध्ये आंद्रे रसेलनं 52 षटकार मारले होते. पण वैभव तिथंच थांबला नाही, त्यानं आणखी षटकार मारून रसेलला मागे टाकलं.

गेलच्या विक्रमाच्या अगदी जवळ : सामन्यात 38 चेंडूंमध्ये 93 धावा करुन बाद झाल्यामुळं वैभवला आपलं शतक पूर्ण करता आलं नाही, पण त्यानं आपल्या खेळीत 10 षटकार नक्कीच मारले. या हंगामात त्यानं आतापर्यंत 13 डावांमध्ये 53 षटकार मारले असून, तो यादीत दुसऱ्या स्थानावर आहे. तो आता केवळ ख्रिस गेलच्या मागे आहे, ज्यानं 2012 मध्ये 59 षटकार मारले होते आणि त्याचा विक्रम अजूनही अबाधित आहे. मात्र वैभवला अजून किमान एक सामना खेळायचा आहे आणि जर राजस्थान प्लेऑफमध्ये पोहोचला तर किमान आणखी दोन सामने खेळावे लागतील. अशा परिस्थितीत, गेलचा विक्रम मोडला जाऊ शकतो.

