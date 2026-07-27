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वैभव सूर्यवंशी मालिकावीर जिंकणारा सर्वात युवा खेळाडू; सचिनचा 34 वर्षे जुना रेकॉर्ड इतिहासजमा

भारतीय क्रिकेट संघानं तिसऱ्या टी-20 सामन्यात झिम्बाब्वेला 35 धावांनी पराभूत करुन मालिका 3-0 नं जिंकली. सर्वाधिक 151 धावा करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला मालिकावीर म्हणून गौरविण्यात आलं.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 27, 2026 at 9:57 AM IST

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Vaibhav Sooryavanshi : भारतीय क्रिकेट संघानं तिसऱ्या टी-20 सामन्यात झिम्बाब्वेला 35 धावांनी पराभूत करुन मालिका 3-0 नं जिंकली. सर्वाधिक 151 धावा करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला मालिकावीर म्हणून गौरविण्यात आलं आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा पुरस्कार जिंकणारा तो सर्वात तरुण खेळाडू ठरला. हरारे इथं 49 चेंडूंमध्ये 81 धावा करणाऱ्या सूर्यवंशीला सामनावीर म्हणूनही गौरविण्यात आलं. सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडत, सूर्यवंशी हा पराक्रम करणारा सर्वात तरुण भारतीय खेळाडू ठरला. याशिवाय सूर्यवंशीनं यावर्षी टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक 86 षटकार मारले आहेत.

मालिकावीर पुरस्कार जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू : सूर्यवंशीनं वयाच्या 15 वर्षे आणि 121 दिवसांत हा विक्रम प्रस्थापित केला. सूर्यवंशीनं अफगाणिस्तानच्या मुजीब उर रहमानचा विक्रम मोडला, ज्याला वयाच्या 16 वर्षे आणि 328 दिवसांत मालिकावीर म्हणून गौरविण्यात आलं होतं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वयाच्या 16 वर्षांपूर्वी सर्वाधिक 50 हून अधिक धावा करण्याचा विक्रम सूर्यवंशीच्या नावावर आहे. त्यानं वयाच्या 15 वर्षे आणि 121 दिवसांनी आपलं दुसरं अर्धशतक झळकावलं. त्याच्या व्यतिरिक्त, केवळ नेपाळच्या कुशल मल्लानं वयाच्या 16 वर्षांपूर्वी एकदा 50 हून अधिक धावा केल्या होत्या.

सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा युवा भारतीय : सूर्यवंशीला वयाच्या 15 वर्षे आणि 121 दिवसांनी 'सामनावीर' म्हणून गौरविण्यात आलं. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात हा पुरस्कार जिंकणारा तो सर्वात तरुण भारतीय ठरला आणि त्यानं सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला. सचिननं इंग्लंडविरुद्ध वयाच्या 17 वर्षे आणि 112 दिवसांनी ही कामगिरी केली होती. सूर्यवंशी देखील असं करणारा जगातील दुसरा खेळाडू ठरला. सिएरा लिओनचा अलुसीन तुरे हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 'सामनावीर' पुरस्कार जिंकणारा सर्वात तरुण खेळाडू आहे. त्यानं वयाच्या 15 वर्षे आणि 74 दिवसांनी ही कामगिरी केली होती.

एका वर्षात सर्वाधिक षटकार : सूर्यवंशीनं टी-20 क्रिकेटमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत स्थान मिळवलं आहे. यावर्षी सर्व टी-20 सामन्यांमध्ये 86 षटकारांसह तो यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2025 मध्ये 108 षटकार मारुन अभिषेक शर्मा या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. टी-20 मध्ये किमान 100 षटकार मारलेल्या खेळाडूंमध्ये सूर्यवंशीची प्रति चेंडू षटकारांची सरासरी सर्वोत्तम आहे. सरासरी, तो प्रत्येक 5.21 चेंडूंमागे एक षटकार मारतो. इतर खेळाडूंचं गुणोत्तर 7 पेक्षा जास्त आहे.

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