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भारतीय संघात निवड होताच वैभवनं मोडला सचिनचा 37 वर्षे जुना विक्रम!

आयर्लंड, इंग्लंड क्रिकेट संघाविरुद्ध मालिका आणि आगामी आशियाई खेळांसाठी भारतीय टी-20 संघ जाहीर झाला आहे.

Vaibhav Sooryavanshi
वैभव सूर्यवंशी (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 6, 2026 at 3:53 PM IST

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मुंबई Vaibhav Sooryavanshi : आयर्लंड, इंग्लंड क्रिकेट संघाविरुद्ध मालिका आणि आगामी आशियाई खेळांसाठी भारतीय टी-20 संघ जाहीर झाला आहे. या संघ निवडीतील सर्वात मोठी आणि आश्चर्यकारक बाब म्हणजे 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचा संघात समावेश. भारतीय संघात स्थान मिळवून, वैभवनं 'क्रिकेटचा देव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महान सचिन तेंडुलकरचा एक जुना आणि ऐतिहासिक विक्रम मोडला आहे. तो भारतासाठी निवडला गेलेला सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आहे.

सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला : क्रिकेटच्या इतिहासातील महान फलंदाजांपैकी एक मानला जाणारा सचिन तेंडुलकर, 1989 च्या पाकिस्तान दौऱ्यासाठी भारतीय संघात पहिल्यांदा निवडला गेला तेव्हा त्याचं 16 वर्षे आणि 181 दिवस होतं. सचिननं वयाच्या 16 वर्षे आणि 205 दिवसांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करुन इतिहास रचला होता, पण आता 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं त्याहूनही कमी वयात भारतीय वरिष्ठ संघात स्थान मिळवून हा विक्रम मोडला आहे.

आयपीएल 2026 मध्ये शानदार कामगिरी : नुकत्याच संपन्न झालेल्या आयपीएल 2026 मध्ये, वैभव सूर्यवंशीनं आपल्या फलंदाजीनं धुमाकूळ घालत क्रिकेट जगताला चकित केलं. त्यानं संपूर्ण हंगामात एक धमाकेदार खेळी करत एकूण 776 धावा केल्या. त्याचा जवळपास 236 चा स्ट्राईक रेट या टी-20 लीगच्या इतिहासात अविश्वसनीय मानला जातो. त्याच्या स्फोटक आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे, वैभवनं केवळ हंगामातील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून ऑरेंज कॅपच जिंकली नाही, तर त्याला स्पर्धेतील सर्वात मौल्यवान खेळाडू पुरस्कारानंही सन्मानित करण्यात आले. या प्रभावी कामगिरीमुळं त्याला आता भारतीय संघाच्या वरिष्ठ संघात स्थान मिळालं आहे.

भारताचा UK दौरा 26 जूनपासून सुरु होणार : भारतीय संघाच्या यूके दौऱ्याची सुरुवात 26 आणि 28 जून रोजी आयर्लंडविरुद्धच्या दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांनी होईल. दोन्ही सामने बेलफास्ट इथं खेळवले जातील. त्यानंतर भारतीय संघ इंग्लंडला जाईल, जिथं 1 जुलैपासून मर्यादित षटकांची मालिका सुरु होईल. या दौऱ्यात पाच टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांचा समावेश असेल.

आयर्लंड आणि इंग्लंडसाठी भारतीय T20 संघ :

श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नितीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी.

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