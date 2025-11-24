तिरंगी मालिकेच्या अंतिम फेरीत पाकिस्तान; 'या' गोलंदाजानं घेतली हॅटट्रिक
झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात उस्मान तारिकनं पाकिस्तानकडून हॅटट्रिक घेतली आणि एकट्यानं पाकिस्तानला सामना जिंकून दिला. त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.
लाहोर Pakistan in final of Tri-Series : तिरंगी मालिकेत पाकिस्तानी क्रिकेट संघ चांगली कामगिरी करत आहे. संघानं अद्याप स्पर्धेत एकही सामना गमावलेला नाही. पाकिस्ताननं झिम्बाब्वेचा 69 धावांनी पराभव करुन अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केलं आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 195 धावा केल्या, तर झिम्बाब्वेचा संघ 126 धावांवर बाद झाला.
No answers for Usman Tariq in Rawalpindi 👊#PAKvZIM 📲 https://t.co/OUD2qYlnCj pic.twitter.com/dFkXnWvRvE— ICC (@ICC) November 24, 2025
उस्मान तारिकनं घेतली हॅटट्रिक : उस्मान तारिकनं झिम्बाब्वेविरुद्ध पाकिस्तानी संघाच्या डावातील 10वं षटक टाकलं. टोनी मुनयोंगानं षटकातील दुसरा चेंडू खेळला, तो मोठा स्ट्रोक खेळताना दिसत होता मात्र नसीम शाहनं चांगला झेल घेतला, ज्यामुळं पाकिस्तानला विकेट मिळाली. पुढच्या चेंडूवर ताशिंगा मुसेकिवा गोलंदाजी पूर्णपणे समजू शकला नाही आणि तो क्लीन बोल्ड झाला. तिसऱ्या चेंडूवर वेलिंग्टन मसाकादझाचा बाबर आझमनं झेल घेतला, अशा प्रकारे उस्मान तारिकनं हॅटट्रिक घेतली. यासह टी-20 क्रिकेटमध्ये हॅटट्रिक घेणारा तो चौथा पाकिस्तानी खेळाडू ठरला. पाकिस्तान संघाकडून फहीम अशरफ, मोहम्मद हसनैन आणि मोहम्मद नवाज यांनी यापूर्वी टी-20 क्रिकेटमध्ये हॅटट्रिक घेतली आहे.
झिम्बाब्वेचे फलंदाज अपयशी : झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात पाकिस्ताननं प्रथम फलंदाजी करताना 195 धावा केल्या, ज्यामध्ये बाबर आझम (74 धावा) आणि साहिबजादा फरहान (63 धावा) यांनी अर्धशतकं केली. पाकिस्तानी संघाच्या यशस्वी धावसंख्येत या खेळाडूंचा मोलाचा वाटा होता. त्यानंतर झिम्बाब्वेकडून रायन बर्लनं 67 धावा केल्या, तर कर्णधार सिकंदर रझानं 23 धावा केल्या. या दोघांव्यतिरिक्त, इतर कोणीही दुहेरी आकडा गाठला नाही आणि झिम्बाब्वेचा संघ 126 धावांवर ऑलआउट झाला.
A clinical showing from Pakistan to breeze past Zimbabwe in Rawalpindi 👏#PAKvZIM 📝: https://t.co/OUD2qYlnCj pic.twitter.com/BX4o0KHqPh— ICC (@ICC) November 23, 2025
उस्मान तारिकनं घेतले चार बळी : पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. तारिकनं चार षटकांत 18 धावा देत चार बळी घेतले. मोहम्मद नवाजनं दोन बळी घेतले, तर नसीम शाह, मोहम्मद वसीम ज्युनियर आणि फहीम अशरफ यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला. झिम्बाब्वेचे फलंदाज या गोलंदाजांचा प्रतिकार करु शकले नाहीत.
