ऑस्ट्रेलियाचा सलामीवीर फलंदाज उस्मान ख्वाजानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. 39 वर्षीय ख्वाजानं ऑस्ट्रेलियासाठी 87 कसोटी सामने खेळले आहेत.

सिडनी Usman Khawaja : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील 2025-26 च्या प्रतिष्ठित अ‍ॅशेस मालिकेतील शेवटचा सामना 4 जानेवारीपासून सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर खेळला जाईल. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियानं या सामन्यासाठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये सलामीवीर फलंदाज उस्मान ख्वाजा याचा समावेश आहे. मालिकेदरम्यान तंदुरुस्तीच्या समस्यांमुळं त्रस्त असलेल्या ख्वाजानं 2 जानेवारी रोजी एक महत्त्वाची घोषणा केली, ज्यामध्ये तो सिडनी कसोटीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणार आहे. विशेष म्हणजे उस्मान ख्वाजानं 2011 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं आणि सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर त्याचा पहिला सामना खेळला होता.

काय म्हणाला ख्वाजा : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या निर्णयाची घोषणा करताना उस्मान ख्वाजानं म्हटलं आहे की, "मी माझ्या कारकिर्दीबद्दल खूप समाधानी आहे आणि ऑस्ट्रेलियासाठी इतके सामने खेळण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. मला आशा आहे की हे इतरांना प्रेरणा देईल. मी पाकिस्तानचा आहे आणि मला सांगण्यात आलं होतं की मी कधीही ऑस्ट्रेलियासाठी खेळणार नाही. आता तुम्ही मला पाहू शकता आणि मी लोकांसाठी एक उत्तम उदाहरण बनलो आहे. मला माझ्या स्वतःच्या अटी आणि स्वाभिमानानं परत येत असल्याचा आनंद आहे, जिथं मला सिडनीमध्ये खेळायला आवडते, जिथं मी माझा शेवटचा सामना खेळणार आहे. जेव्हा माझ्या पाठीला दुखापत झाली तेव्हा वेदना इतक्या तीव्र होत्या की मी त्यावर नियंत्रण ठेवू शकलो नाही. आणि ज्या प्रकारे मीडिया आणि माजी खेळाडूंनी माझ्यावर हल्ला केला, मी ते जास्त काळ सहन करु शकलो नाही."

उस्मान ख्वाजाची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द कशी : ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर फलंदाज उस्मान ख्वाजाची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द उल्लेखनीय आहे. त्यानं 87 कसोटी सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये सिडनी सामना हा त्याचा 88 वा सामना आहे. ख्वाजानं कसोटीत 43.39 च्या सरासरीनं एकूण 6206 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 16 शतकं आणि 28 अर्धशतकं आहेत. ख्वाजानं 40 वनडे सामन्यांमध्येही 42 च्या सरासरीनं 1,554 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये दोन शतकं आणि 12 अर्धशतकं आहेत. तर टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, ख्वाजानं नऊ सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये 26.77 च्या सरासरीनं 241 धावा केल्या आहेत.

