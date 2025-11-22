ETV Bharat / sports

ICC नं 'या' खेळाडूला केलं सस्पेंड; क्रिकेटपटूवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, क्रिकेटविश्वात खळबळ

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं एका क्रिकेटपटूला भ्रष्टाचार विरोधी संहितेचे तीन उल्लंघन केल्याबद्दल निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.

USA Cricketer Suspend by ICC
ICC नं 'या' खेळाडूला केलं सस्पेंड (AFP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 12:20 PM IST

1 Min Read
दुबई USA Cricketer Suspend by ICC : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2024 चे संयुक्त यजमान राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेसाठी गेल्या काही काळापासून सर्व काही ठीक चाललं नाही. त्यांचा संघ पुढील वर्षी भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या आयसीसी टी-20 विश्वचषकात सहभागी होणार असताना, त्यांचा खेळाडू अखिलेश रेड्डी याच्यावर अबुधाबी टी-10 लीगशी संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी संहितेचे तीन उल्लंघन केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अखिलेश या लीगमध्ये यूपी नवाब संघाकडून खेळतो.

अखिलेशला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत : अमेरिकन क्रिकेटपटू अखिलेश रेड्डी यांच्यावर शुक्रवारी अबुधाबी टी-10 2025 शी संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी संहितेचे तीन उल्लंघन केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अबुधाबी टी-10 लीगमध्ये यूपी नवाब संघाकडून खेळणाऱ्या 25 वर्षीय ऑफ-स्पिनरला आयसीसीनं तात्काळ निलंबित केलं आहे आणि आरोपांना उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. रेड्डी याच्यावर आयसीसीच्या भ्रष्टाचार विरोधी युनिटच्या कलम 2.1.1, कलम 2.1.4 आणि कलम 2.4.7 चं उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. त्याच्यावर मोबाईल डेटा आणि संदेश हटवून तपासात अडथळा आणण्याचा, सामन्यांचा निकाल किंवा इतर कोणत्याही बाबी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आणि दुसऱ्या खेळाडूवर चुकीच्या पद्धतीनं प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करण्याचा आरोप आहे.

अखिलेश रेड्डीनं अमेरिकेसाठी खेळले चार सामने : अखिलेश रेड्डी याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं या वर्षी एप्रिलमध्ये अमेरिकेसाठी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. तेव्हापासून त्यानं चार सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्यानं फक्त एकच विकेट घेतली आहे. आयसीसीच्या या आरोपांमुळं अखिलेशच्या कारकिर्दीवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. जर त्यानं समाधानकारक उत्तर दिलं नाही तर त्याच्यावर आयसीसीकडून बंदी घातली जाऊ शकते.

TAGGED:

USA CRICKETER AKHILESH REDDY
USA CRICKETER SUSPEND
WHO IS AKHILESH REDDY
ICC ANTI CORRUPTION CODE
USA CRICKETER SUSPEND

