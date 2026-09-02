US Open Day 3: झ्वेरेव्हचा निसटता विजय! 40 वर्षीय मॉनफिल्सही चमकला; गॉफ-आंद्रीवा आणि एला पुढच्या फेरीत
न्यूयॉर्कमध्ये सुरु असलेल्या यूएस ओपन 2026 च्या तिसऱ्या दिवशी अनेक हाय-प्रोफाईल सामने आणि रोमांचक निकाल पाहायला मिळाले.
Published : September 2, 2026 at 5:13 PM IST
न्यूयॉर्क US Open 2026 Day 3 : न्यूयॉर्कमध्ये सुरु असलेल्या यूएस ओपन 2026 च्या तिसऱ्या दिवशी अनेक हाय-प्रोफाईल सामने आणि रोमांचक निकाल पाहायला मिळाले. महिलांच्या गटात, कोको गॉफ आणि पाचवी मानांकित मीरा आंद्रीवा यांनी विजय मिळवून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. अलेक्झांड्रा एलानंही उत्कृष्ट कामगिरी करत पुढील फेरीत प्रवेश केला. पुरुषांच्या गटात, सर्वाधिक चर्चेत असलेला खेळाडू 40 वर्षीय गेल मॉनफिल्स होता, ज्यानं आपल्या वाढदिवशी विजय मिळवून इतिहास रचला. अव्वल मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्हला इटलीच्या लॉरेन्झो सोनेगोकडून कडवं आव्हान मिळालं, परंतु या जर्मन खेळाडूनं पाच सेटच्या मॅरेथॉन सामन्यात विजय मिळवला. दोन सेटनं पिछाडीवर असताना फ्लाविओ कोबोलीनंही उल्लेखनीय पुनरागमन केलं.
Alexander Zverev completes the comeback ✅ pic.twitter.com/yqKM7gTtvS— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026
गॉफनं सोन्मेझला हरवून केला दुसऱ्या फेरीत प्रवेश : कोको गॉफनं आपल्या यूएस ओपन मोहिमेची सुरुवात विजयानं केली. तिनं झेनेप सोन्मेझला 6-3, 6-4 अशा सरळ सेट्समध्ये हरवून दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. गॉफनं पहिल्या सेटच्या सुरुवातीपासूनच आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं. या विजयामुळं, स्पर्धेच्या शेवटी जागतिक क्रमवारीत अव्वल एकेरी खेळाडू बनण्याची गॉफची आशा जिवंत राहिली आहे. तिचा पुढील सामना पॉला बाडोसा किंवा डारिया कासात्किना यांच्यापैकी एकाशी होईल.
आंद्रीवा सलग चौथ्या वर्षी दुसऱ्या फेरीत : पाचव्या मानांकित मीरा आंद्रीवानंही फ्लशिंग मेडोजमध्ये दमदार सुरुवात केली. तिनं जागतिक क्रमवारीत 36 व्या क्रमांकावर असलेल्या जेनिस त्झेनचा 6-2, 6-2 असा पराभव केला. या विजयासह, आंद्रीवानं सलग चौथ्या वर्षी यूएस ओपनच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे. आता तिला जागतिक क्रमवारीत 98 व्या क्रमांकावर असलेल्या इव्हा लिसच्या आव्हानाला सामोरं जावं लागेल.
Alexandra Eala passes her first US Open test of 2026! pic.twitter.com/KO4RpvltpM— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026
मॉनफिल्सची 40 व्या वाढदिवशी ऐतिहासिक कामगिरी : तिसऱ्या दिवसाचं मुख्य आकर्षण गेल मॉनफिल्स होता. आपल्या 40 व्या वाढदिवशी, या फ्रेंच खेळाडूनं लुई आर्मस्ट्राँग स्टेडियमवर व्हॅलेजोला 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 नं हरवून एक जबरदस्त विजय नोंदवला. त्यानं सलग तीन सेट जिंकून सामना आपल्या नावावर केला. यूएस ओपनमधील हा त्याचा एकूण 34 वा विजय होता. या विजयामुळं, मॉनफिल्स गेल्या 50 वर्षांत 40 किंवा त्याहून अधिक वयात यूएस ओपनमध्ये सामना जिंकणारा केवळ तिसरा खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी, 1977 मध्ये वयाच्या 42 व्या वर्षी केन रोझवॉल आणि 1992 मध्ये वयाच्या 40 व्या वर्षी जिमी कॉनर्स यांनी ही कामगिरी केली होती. आपल्या विजयानंतर, मॉनफिल्स म्हणाला की, वयाच्या चाळीशीत पदार्पण करणं आणि एक चांगला सामना खेळणं हे त्याच्यासाठी खूप खास होतं आणि हा त्याच्या सर्वोत्तम वाढदिवसांपैकी एक होता.
एलाकडून स्टोयानाचा एकतर्फी पराभव : महिलांच्या गटात, 17 वी मानांकित अलेक्झांड्रा एलानं देखील दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला आहे. या फिलिपिनो खेळाडूनं अमेरिकन क्वालिफायर मेरी स्टोयानाला 6-1, 6-2 असं पराभूत केलं. एला आता दुसऱ्या फेरीत युक्रेनच्या ओलेक्झांड्रा ओलिनीकोव्हाचा सामना करेल. त्यांच्यात शेवटचा सामना यावर्षी स्ट्रासबर्गमध्ये झाला होता, जिथं ओलिनीकोव्हानं तीन सेटमध्ये विजय मिळवला होता.
Ageless La Monf ♾️ pic.twitter.com/0D4qgEmg1p— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026
झ्वेरेव्हनं पाच सेटमध्ये टाळला मोठा पराभव : पुरुष गटातील दिवसातील सर्वात रोमांचक सामना आर्थर ॲश स्टेडियमवर खेळला गेला. अव्वल मानांकित अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह इटलीच्या लॉरेन्झो सोनेगोकडून जवळपास पराभूत झाला होता. झ्वेरेव्हनं हा सामना 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5, 6-4 असा जिंकला. जवळपास चार तास आणि 53 मिनिटं चाललेल्या या सामन्यात जर्मन खेळाडूला आपली सर्व शक्ती पणाला लावावी लागली. अखेरीस झ्वेरेव्हनं पाचवा सेट जिंकून दुसऱ्या फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. आता त्याचा सामना फ्रान्सच्या क्वेंटिन हॅलिसशी होईल.
दोन सेट्सनं पिछाडीवर असताना कोबोलीनं सामन्याचं चित्र पालटलं : फ्लेव्हिओ कोबोलीनं पुरुष एकेरीमध्येही उल्लेखनीय पुनरागमन करत अर्जेंटिनाच्या फ्रान्सिस्को कोमेसानाला 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 असं पराभूत केलं. यूएस ओपनमध्ये दोन सेट्सनं पिछाडीवर असताना सामना जिंकणारा कोबोली हा पहिला खेळाडू ठरला. हा सामना चार तास आणि १२ मिनिटे चालला. कोबोली यावर्षी फ्रेंच ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचला होता, जिथे तो झ्वेरेव्हकडून पाच सेट्समध्ये पराभूत झाला. त्यानंतर तो विम्बल्डनच्या उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला.
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