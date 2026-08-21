यूएस ओपन विजेत्यांना मिळणार छप्परफाड पैसा; इतिहासातील सर्वात मोठ्या बक्षीस रक्कमेची घोषणा
यूएस ओपन टेनिस स्पर्धेत टेनिसच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम दिली जाणार आहे. 2026 च्या पुरुष आणि महिला एकेरी विजेत्यांना अंदाजे ₹46 कोटी मिळतील.
Published : August 21, 2026 at 10:50 AM IST
मुंबई US Open : यूएस ओपन टेनिस स्पर्धेत टेनिसच्या इतिहासातील सर्वात मोठी बक्षीस रक्कम दिली जाणार आहे. 2026 च्या पुरुष आणि महिला एकेरी विजेत्यांना अंदाजे ₹46 कोटी रुपये (55 लाख अमेरिकन डॉलर्स) मिळतील. सर्व सहभागी खेळाडूंसाठी एकूण बक्षीस रक्कम अंदाजे ₹1000 कोटी रुपयांपर्यंत (10.8 कोटी अमेरिकन डॉलर्स) वाढवण्यात आली आहे. यूएस टेनिस असोसिएशननं (USTA) स्पर्धेच्या अगदी आधी ही घोषणा केली. यावर्षी खेळाडूंमध्ये वितरित होणारी एकूण बक्षीस रक्कम गेल्या वर्षीपेक्षा 20 टक्के आणि 2024 पेक्षा 44 टक्के जास्त आहे.
The total prize pool for the 2026 U.S. Open passes $100 million for the first time, with a total of $101,000,000.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 20, 2026
It’s up 19% from last year’s $85,000,000.
Men’s and Women’s Singles Champions will receive $5.5 million. pic.twitter.com/QJvdMrkzjt
पहिल्या फेरीत पराभूत झालेल्या खेळाडूंना मिळणार कोट्यवधी रुपये : 2025 मध्ये, कार्लोस अल्काराझ आणि आर्यना सबालेन्का यांनी ₹50 लाख रुपयांची बक्षीस रक्कम जिंकली होती, जी 2026 मध्ये आणखी वाढवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यावेळी केवळ विजेत्यांनाच नव्हे, तर स्पर्धेत खेळणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूला याचा फायदा होईल. 128 खेळाडूंच्या मुख्य ड्रॉमध्ये आपला पहिला सामना (पहिली फेरी) पराभूत होऊन बाहेर पडलेल्या खेळाडूंनाही अंदाजे ₹1.34 करोड रुपयांची विक्रमी बक्षीस रक्कम मिळेल.
उपांत्यपूर्व फेरीतील आणि उपविजेत्या खेळाडूंना किती रक्कम मिळेल? : उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचलेल्या खेळाडूंना अंदाजे ₹7.46 कोटी रुपये मिळतील, आणि उपांत्य फेरीत पोहोचलेल्या खेळाडूंना अंदाजे ₹13.88 कोटी रुपये मिळतील. उपविजेत्याला, म्हणजेच अंतिम फेरीत हरणाऱ्या खेळाडूला, अंदाजे ₹26.80 कोटी रुपये मिळतील, म्हणजेच विजेत्याला उपविजेत्याच्या जवळपास दुप्पट रक्कम मिळेल. याशिवाय, दुहेरीचे सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंनाही यावेळी वाढलेल्या बक्षीस रकमेचा फायदा होईल.
Singles champion's prize money at Grand Slams in 2026 (in USD)— FirstSportz Tennis (@FS_Tennis1) August 20, 2026
🇦🇺 Australian Open- $2.9 million
🇫🇷 Roland Garros- $3.2 million
🇬🇧 Wimbledon- $4.8 million
🇺🇸 US Open- $5.5 million pic.twitter.com/cLF3s0GXpy
दुहेरीच्या विजेत्यांनाही मिळणार भरघोस रक्कम : पुरुष, महिला आणि मिश्र दुहेरीच्या विजेत्यांना अंदाजे ₹9.51 कोटी रुपये मिळतील, जे त्यांच्यात विभागले जातील. उपविजेत्या जोडीला अंदाजे ₹4.50 कोटी रुपये मिळतील. याव्यतिरिक्त, व्हीलचेअर एकेरीच्या विजेत्यांना अंदाजे ₹99 लाख मिळतील. USTA नं खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी एक विशेष आर्थिक सहाय्य योजना देखील सुरू केली आहे. सुरुवातीची रक्कम अंदाजे ₹2 मिलियन डॉलर आहे, जी पुरुष आणि महिला खेळाडूंमध्ये समान विभागली जाईल. ही योजना खेळाडूंना पेन्शन निधी व्यतिरिक्त अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य आणि लाभ प्रदान करेल.
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