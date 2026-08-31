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US Open 2026: जोकोविचचं 25वं ग्रँड स्लॅम जिंकण्याचं स्वप्न पुन्हा भंगलं! पहिल्याच फेरीत पराभवानं स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात

विक्रमी 25वं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या चौथ्या मानांकित सर्बियन खेळाडूला अर्जेंटिनाच्या मारियानो नावोनकडून पहिल्याच फेरीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं.

US Open 2026
नोव्हाक जोकोविच (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 12:18 PM IST

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न्यूयॉर्क US Open 2026 : नोव्हाक जोकोविचसाठी यूएस ओपनची सुरुवात निराशाजनक ठरली. विक्रमी 25वं ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या चौथ्या मानांकित सर्बियन खेळाडूला अर्जेंटिनाच्या मारियानो नावोनकडून पहिल्याच फेरीत पराभवाला सामोरं जावं लागलं. जवळपास चार तास चाललेल्या या सामन्यात, 25 वर्षीय नावोननं 39 वर्षीय जोकोविचला 7-6, 5-7, 6-4, 2-6, 6-1 असं हरवून एक मोठा अनपेक्षित विजय मिळवला. हा नावोनच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा विजय होता. या विजयामुळं, 2006 नंतर 21 वर्षांनी ग्रँड स्लॅमच्या पहिल्याच फेरीत पराभूत होणारा तो पहिला खेळाडू ठरला.

जोकोविचला उष्णता आणि आजारपणाचा त्रास : आर्थर ॲश स्टेडियममधील सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच जोकोविच शारीरिक समस्यांशी झुंजत होता. स्टेडियमचं छत बंद करण्यापूर्वी तो वारंवार आपल्या डोक्यावर बर्फाची पिशवी ठेवताना दिसला. न्यूयॉर्कमधील दमट हवामानात तो अस्वस्थ दिसत होता आणि छप्पर बंद झाल्यावर त्यानं सुपरवायझरला एसी चालू करायलाही सांगितलं. तिसऱ्या सेटमध्ये त्याची अस्वस्थता आणखी वाढली. सहाव्या गेमदरम्यान जोकोविचला अनेक वेळा उलट्या झाल्या. तो कोर्टला टेकून उभा राहिला, पण लढत राहिला. स्पर्धेतील फिजिओनं त्याला गोळ्या दिल्या, तर त्याची टीम कोर्टसाइडवरून त्याला द्रवपदार्थ देत राहिली. त्यानं हार मानण्यास नकार दिला आणि कठीण परिस्थितीतही लढत राहिला.

मागे पडल्यानंतर जोकोविचचं पुनरागमन : जोकोविचनं खराब सुरुवातीनंतर पुनरागमन केलं. तो पहिल्या सेटचा टायब्रेक हरला, पण दुसऱ्या सेटमध्ये 7-5 नं विजय मिळवून सामना बरोबरीत आणला. त्यानंतर त्यानं तिसरा सेट 6-4 नं जिंकला. शारीरिक अडचणी असूनही, जोकोविच सामन्यात टिकून राहिला आणि एका क्षणी तो विजयापासून फक्त एक सेट दूर होता, पण नवोनेननं हार मानण्यास नकार दिला.

निर्णायक सेटमध्ये जोकोविचच्या डोळ्यात अश्रू : नवोनेननं चौथ्या सेटमध्ये जोरदार पुनरागमन करत तो 6-2 नं जिंकला आणि सामना निर्णायक सेटमध्ये नेला. पाचव्या सेटमध्ये जोकोविच पूर्णपणे थकून गेलेला दिसत होता. नवोनेनं 4-1 अशी आघाडी घेतली आणि सर्बियन खेळाडूची ऊर्जा स्पष्टपणे संपली होती. याच दरम्यान, जोकोविच कोर्टवरच रडू लागला. 24-वेळच्या ग्रँड स्लॅम विजेत्यासाठी तो एक अत्यंत भावनिक क्षण होता. त्याची पत्नी, येलेना, देखील प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित होती. दुसरीकडे, नवोनेनं आपला संयम राखला आणि निर्णायक सेट 6-1 नं जिंकून जोकोविचला स्पर्धेतून बाहेर केलं.

25व्या ग्रँड स्लॅमची प्रतीक्षा कायम : जोकोविच आपल्या 25व्या ग्रँड स्लॅम एकेरी विजेतेपदाच्या निर्धारानं न्यूयॉर्कमध्ये गेला होता. हा सामना जिंकल्यास तो पुरुष एकेरीमध्ये सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम विजेतेपदं पटकावणारा खेळाडू ठरला असता. तो यूएस ओपनमधील जिमी कॉनर्सचा 98 सामन्यांच्या विजयाचा विक्रम मोडण्यापासून फक्त चार विजय दूर होता, परंतु पहिल्याच फेरीत पराभव झाल्यानं त्याची यूएस ओपनमधील मोहीम संपुष्टात आली. उत्तर अमेरिकन हार्ड-कोर्ट हंगामात फक्त एकच सामना खेळून जोकोविचनं या स्पर्धेत प्रवेश केला होता. सिनसिनाटीमध्ये त्याला संघर्ष करावा लागला आणि तो थियागो ऑगस्टिन तिरान्तेकडून पराभूत झाला. आता, जोकोविचला आपल्या 25व्या ग्रँड स्लॅम विजेतेपदासाठी आणखी एका स्पर्धेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.

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TAGGED:

US OPEN 2026
NOVAK DJOKOVIC CRIES ON COURT
DJOKOVIC LOST TO MARIANO NAVONE
FIRST ROUND LOSS NOVAK DJKOVIC
US OPEN 2026

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