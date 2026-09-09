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US Open 2026: दोन सेट गमावल्यानंतर टियाफोचं जबरदस्त पुनरागमन; सलग तिसऱ्यांदा स्पर्धा जिंकण्यापासून सबालेन्का दोन पावलं दूर

न्यूयॉर्कमधील यूएस ओपनचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. टियाफो त्याच्या पहिल्या यूएस ओपन अंतिम फेरीसाठी तर सबालेन्का सलग तिसरं विजेतेपद मिळवण्यापासून फक्त दोन विजय दूर आहे.

US Open 2026
आर्यना सबालेन्का (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 10:45 AM IST

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न्यूयॉर्क US Open 2026 : न्यूयॉर्कमधील यूएस ओपन 2026 चा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. अमेरिकन स्टार फ्रान्सिस टियाफोनं दोन सेट गमावल्यानंतर असं पुनरागमन केलं की त्याचा प्रतिस्पर्धी ॲलेक्स मिशेलसनच्या डोळ्यात अश्रू आले. दरम्यान, जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या आर्यना सबालेन्कानं लिंडा नोस्कोव्हाला एका अटीतटीच्या लढतीत पराभूत करुन अंतिम चारमध्ये प्रवेश केला. टियाफो त्याच्या पहिल्या यूएस ओपन अंतिम फेरीसाठी प्रयत्नशील असेल, तर सबालेन्का आता तिचं सलग तिसरं विजेतेपद मिळवण्यापासून फक्त दोन विजय दूर आहे.

दोन सेट गमावूनही टियाफोनं पालटलं सामन्याचं चित्र : 11व्या मानांकित फ्रान्सिस टियाफोसाठी, ॲलेक्स मिशेलसनविरुद्धचा सामना जवळजवळ त्याच्या नियंत्रणाबाहेर गेला होता. जागतिक क्रमवारीत 46 व्या क्रमांकावर असलेल्या मिशेलसननं पहिले दोन सेट 7-5, 6-3 असे जिंकले. इतकंच नाही, तर तिसऱ्या सेटमध्ये त्यानं 5-3 अशी आघाडी घेतली होती. टियाफोसाठी परिस्थिती अत्यंत कठीण होती, पण तिथून पुढं या अमेरिकन खेळाडूनं सामन्याचं चित्र पालटलं. त्यानं तिसरा सेट 7-5 नं जिंकून आपल्या पुनरागमनाला सुरुवात केली आणि त्यानंतर चौथा सेट 6-3 नं जिंकून सामना निर्णायक पाचव्या सेटमध्ये नेला. पाचवा सेटदेखील अटीतटीचा झाला, जो अखेरीस 10-पॉइंट टाय-ब्रेकमध्ये पोहोचला, ज्यात टियाफोनं 10-6 नं विजय मिळवला. त्यानं 4 तास 38 मिनिटं चाललेला हा मॅरेथॉन सामना 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6) असा जिंकला.

टियाफो तिसऱ्यांदा उपांत्य फेरीत : या विजयासह, टियाफो तिसऱ्यांदा यूएस ओपनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे. यापूर्वी तो 2022 आणि 2024 मध्ये अंतिम चारमध्ये पोहोचला होता, परंतु दोन्ही वेळा त्याचा प्रवास तिथंच संपला. 2022 मध्ये, तो कार्लोस अल्काराझकडून पराभूत झाला, तर 2024 मध्ये, टेलर फ्रिट्झनं त्याचं अंतिम फेरीत पोहोचण्याचं स्वप्न भंग केलं. आता, टियाफोला पहिल्यांदाच यूएस ओपनच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची संधी आहे.

रोमांचक सामन्यानंतर सबालेन्काही अंतिम चारमध्ये : महिला एकेरीमध्ये, जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या आर्यना सबालेन्कानं लिंडा नोस्कोव्हाच्या कडव्या आव्हानावर मात करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. तिनं चेक खेळाडूचा 7-6(1), 3-6, 7-6(7) असा पराभव केला. पहिल्या सेटमध्ये सबालेन्कानं 5-2 अशी आघाडी घेतली, पण नोस्कोव्हानं सलग तीन गेम्स जिंकून जोरदार पुनरागमन केलं. सेट टाय-ब्रेकमध्ये गेला, जिथं सबालेन्कानं 6-0 अशी आघाडी घेतली आणि नंतर तो सेट 7-1 नं जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये नोस्कोव्हानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. तिनं सबालेन्काच्या डबल फॉल्टचा फायदा घेत 4-2 अशी आघाडी घेतली आणि अखेरीस सामना 6-3 असा बरोबरीत आणला.

निर्णायक सेट अटीतटीचा : तिसऱ्या सेटमध्ये नोस्कोव्हानं पुन्हा एकदा 4-2 अशी आघाडी घेतली. एका क्षणी, सबालेन्का अडचणीत आल्यासारखी दिसत होती आणि तिनं रागाच्या भरात आपली रॅकेटही खाली टाकली. पण अव्वल क्रमांकाच्या खेळाडूनं दबावाखाली शानदार पुनरागमन केलं. तिनं तीन ब्रेक पॉइंट्सचं रुपांतर गुणांमध्ये केलं आणि स्कोअर 4-4 असा बरोबर आणला. त्यानंतर दोन्ही खेळाडूंनी आपली सर्व्हिस राखली, ज्यामुळं सामना निर्णायक टाय-ब्रेकमध्ये गेला. टाय-ब्रेकमध्ये, सबालेन्कानं 2-0 आणि नंतर 6-3 अशी आघाडी घेतली, पण नोस्कोव्हानं सलग गुण जिंकून सामना पुन्हा रोमांचक बनवला. स्कोअर 6-5 झाल्यावर, सबालेन्कानं शेवटचा आक्रमक खेळ केला आणि एस मारुन सामना जिंकला.

सलग तिसऱ्या विजेतेपदापासून सबालेन्का दोन पावलं दूर : या विजयासह, सबालेन्का सलग सहाव्यांदा यूएस ओपनच्या उपांत्य फेरीत पोहोचली आहे. ग्रँड स्लॅममधील ही तिची 15 वी उपांत्य फेरी आहे. सेरेना विल्यम्सनंतर, सलग सहा यूएस ओपन उपांत्य फेऱ्या खेळणारी ती दुसरी महिला ठरली आहे. सेरेनानं 2011 ते 2016 पर्यंत सलग सहा वेळा या स्पर्धेच्या अंतिम चारमध्ये स्थान मिळवलं होतं. सबालेन्कानं 2024 आणि 2025 मध्ये यूएस ओपनचं विजेतेपद पटकावलं आहे. आता, जर तिनं तिचे पुढील दोन सामने जिंकले, तर ती सलग तिसऱ्यांदा ही ट्रॉफी जिंकेल.

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TAGGED:

यूएस ओपन उपांत्य सामने
FRANCES TIAFOE
ARYNA SABALENKA
यूएस ओपन अंतिम फेरी
US OPEN 2026 SEMIFINAL

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