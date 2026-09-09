US Open मध्ये सर्वात मोठा उलटफेर! अमेरिकन खेळाडूकडून कार्लोस अल्काराझचा पराभव
यूएस ओपन 2026 च्या पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला.
Published : September 9, 2026 at 3:47 PM IST
न्यूयॉर्क US Open 2026 : यूएस ओपन 2026 च्या पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला, जेव्हा जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कार्लोस अल्काराझला, सध्या आठव्या क्रमांकावर असलेल्या अमेरिकन खेळाडू बेन शेल्टननं पराभूत केलं. या पराभवामुळं कार्लोस अल्काराझच्या सलग 18 ग्रँड स्लॅम विजयांची मालिका संपुष्टात आली. कार्लोस अल्काराझचा शेवटचा ग्रँड स्लॅम स्पर्धेतील पराभव 2025 च्या विम्बल्डनच्या अंतिम सामन्यात जॅनिक सिनरविरुद्ध झाला होता. बेन शेल्टनविरुद्धचा हा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना पाच सेटपर्यंत चालला, ज्यात कार्लोसनं केवळ दोनच सेट जिंकलं. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, कार्लोस अल्काराझ दुखापतीतून पुनरागमन करत होता, कारण दुखापतीमुळं तो यावर्षी विम्बल्डन आणि फ्रेंच ओपन या दोन्ही स्पर्धांना मुकला होता.
Ben's moment 😤 pic.twitter.com/qnojmzvmqr— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
पहिल्या सेटमध्ये विजयानं सुरुवात नंतर गमावली लय : कार्लोस अल्काराझचा अमेरिकन खेळाडू बेन शेल्टनविरुद्धचा उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना 4 तास आणि 28 मिनिटं चालला. दोन्ही खेळाडूंमधील एका रोमांचक लढतीत पहिला सेट कार्लोस अल्काराझनं 7-6 नं जिंकून 1-0 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर अमेरिकन खेळाडू बेन शेल्टननं दुसऱ्या सेटमध्ये जोरदार पुनरागमन करत अल्काराझला 6-1 नं हरवून सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. शेल्टननं तिसऱ्या सेटमध्येही आपलं वर्चस्व कायम राखत तो 6-3 नं जिंकला.
Ben Shelton scores the biggest win of his career and a spot in the US Open semifinals! pic.twitter.com/2PCndRLcpL— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2026
चौथ्या सेटमध्ये अल्काराझनं पुनरागमन केलं पण शेल्टननं जिंकला अंतिम सेट : सध्याचा यूएस ओपनचा गतविजेता कार्लोस अल्काराझ, 2-1 नं पिछाडीवर असताना पुनरागमन करत चौथा सेट 6-1 अशा एकतर्फी फरकानं जिंकून सामना 2-2 असा बरोबरीत आणला. आता सर्वांचं लक्ष सामन्याच्या अंतिम सेटवर लागलं होतं, ज्यात कार्लोस अल्काराझ आणि बेन शेल्टन यांच्यात एक जबरदस्त लढत पाहायला मिळाली. सामना टायब्रेकरमध्ये गेल्यानंतर, शेल्टननं 7-6 अशा फरकानं विजय मिळवत यूएस ओपन 2026 मध्ये एक मोठा अनपेक्षित विजय नोंदवला.
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