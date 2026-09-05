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US Open 2026: कार्लोस अल्काराझ आणि आर्यना सबालेन्काची विजयाकडे वाटचाल; दोघंही 'राऊंड ऑफ 16'मध्ये

गतविजेता कार्लोस अल्काराझ आणि दोन वेळची विजेती आर्यना सबालेन्का यांनी प्रभावी कामगिरी करत यूएस ओपनच्या 'राऊंड ऑफ 16' फेरीत प्रवेश केला.

US Open 2026
कार्लोस अल्काराझ आणि आर्यना सबालेन्का (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 2:54 PM IST

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न्यूयॉर्क US Open 2026 : गतविजेता कार्लोस अल्काराझ आणि दोन वेळची विजेती आर्यना सबालेन्का यांनी प्रभावी कामगिरी करत यूएस ओपनच्या 'राऊंड ऑफ 16' फेरीत प्रवेश केला. अल्काराझनं वू यिबिंगला सरळ सेट्समध्ये पराभूत केलं, तर सबालेन्कानं कामिला रखिमोवाला हरवलं. आता दोघंही उपांत्यपूर्व फेरीतील आपापल्या सामन्यावर लक्ष केंद्रित करतील.

अल्काराझचा सरळ सेट्समध्ये विजय : गतविजेता कार्लोस अल्काराझनं शुक्रवारी चीनच्या वू यिबिंगला सरळ सेट्समध्ये पराभूत करुन यूएस ओपनच्या चौथ्या फेरीत, म्हणजेच 'राऊंड ऑफ 16' फेरीत प्रवेश केला. चार महिन्यांच्या दुखापतीनंतर स्पर्धात्मक टेनिसमध्ये पुनरागमन करणाऱ्या अल्काराझनं वू यिबिंगला 6-3, 6-4, 6-1 असं हरवलं. सामन्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वूनं आक्रमक बेसलाइन खेळानं अल्काराझवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या स्पॅनिश खेळाडूनं महत्त्वाच्या क्षणी संयम राखला आणि सामन्यावरील आपली पकड घट्ट केली. अल्काराझ काही वेळा निराश दिसत होता, पण त्यानं पटकन स्वतःला सावरलं आणि सलग तीन सेट्स जिंकून सामना जिंकला. विजयानंतर, अल्काराझनं आपला खेळ योग्य दिशेनं जात असल्याचे सांगितलं. दुखापतीमुळं चार महिन्यांच्या अनुपस्थितीनंतरचं त्याचं हे पुनरागमन विशेष मानलं जात आहे.

पुढील फेरीत त्याचा सामना कोणाविरुद्ध होणार?: पुढील फेरीत अल्काराझचा सामना 20 व्या मानांकित अमेरिकन खेळाडू टॉमी पॉलशी होईल. पॉलनं 15 व्या मानांकित अलेक्झांडर बुब्लिकला पाच-सेटच्या सामन्यात 6-4, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 6-3 असं पराभूत केलं. या सामन्यानंतर अल्काराझपुढील आव्हान निश्चितच वाढेल. उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचण्यासाठी त्याला यजमान खेळाडू पॉलला पराभूत करावं लागेल.

सबालेन्काची प्रभावी कामगिरी : महिलांच्या गटात, जागतिक क्रमवारीत अव्वल आणि दोन वेळची विजेती आर्यना सबालेन्कानंही आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवली आहे. लुई आर्मस्ट्राँग स्टेडियमवर कामिला रखिमोवाला 6-3, 6-4 असं पराभूत करुन तिनं सलग पाचव्या वर्षी यूएस ओपनच्या चौथ्या फेरीत प्रवेश केला. सबालेन्का सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळली. तिनं रखिमोवाची सर्व्हिस लवकर ब्रेक केली आणि पहिल्या सेटमध्ये स्वतःच्या सर्व्हिसवर उत्कृष्ट नियंत्रण ठेवलं. तिनं पहिला सेट 35 मिनिटांत 6-3 नं जिंकला. या काळात सबालेंकानं चार एस मारले आणि एकही डबल फॉल्ट केला नाही. तिनं आपल्या पहिल्या सर्व्हिसवरील 81 टक्के गुण जिंकले आणि रखिमोव्हाला एकही ब्रेक पॉइंट मिळवू दिला नाही. दुसऱ्या सेटमध्येही सबालेंकानं तोच दबाव कायम ठेवला आणि तो सेट 6-4 नं जिंकून सामना आपल्या नावावर केला.

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TAGGED:

CARLOS ALCARAZ IN NEXT ROUND
ARYNA SABALENKA
कार्लोस अल्काराझ
यूएस ओपन 2026
US OPEN 2026 MATCHES

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