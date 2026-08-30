आजपासून रंगणार US Open 2026 चा थरार! 25व्या ग्रँड स्लॅम जेतेपदासाठी जेकोविच उतरणार मैदानात
टेनिस हंगामातील शेवटची ग्रँड स्लॅम स्पर्धा 30 ऑगस्ट रोजी न्यूयॉर्कमध्ये सुरु होईल.
Published : August 30, 2026 at 12:49 PM IST
न्यूयॉर्क US Open 2026 : विक्रमी बक्षीस रक्कम, ऐतिहासिक कामगिरी आणि प्रमुख खेळाडूंच्या पुनरागमनासह यूएस ओपन 2026 सुरु होत आहे. टेनिस हंगामातील शेवटची ग्रँड स्लॅम स्पर्धा 30 ऑगस्ट रोजी न्यूयॉर्कमध्ये सुरु होईल. यात नोव्हाक जोकोविच आपल्या 25व्या मेजर विजेतेपदाच्या शोधात आहे, कार्लोस अल्काराझ आपल्या विजेतेपदाचं रक्षण करण्यासाठी पुनरागमन करत आहे, आर्यना सबालेन्का हॅट-ट्रिकच्या तयारीत आहे आणि सेरेना व व्हीनस विल्यम्स दुहेरीसाठी पुन्हा एकत्र येत आहेत. फ्लशिंग मेडोजमध्ये दोन आठवड्यांत अटीतटीचे सामने पाहायला मिळतील.
There's some serious history in the bottom half of the men's singles draw 🏆 pic.twitter.com/Zf0fDJaubO— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
विक्रमी 108 दशलक्ष डॉलर्सची बक्षीस रक्कम : फ्लशिंग मेडोजमध्ये पणाला लागलेली रक्कम आतापर्यंतची सर्वाधिक आहे. यूएस ओपन 2026 मध्ये विक्रमी 108 दशलक्ष डॉलर्सची बक्षीस रक्कम असेल, जी ग्रँड स्लॅमच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आहे. पुरुष आणि महिला एकेरीच्या विजेत्यांना प्रत्येकी 5.5 दशलक्ष डॉलर्स मिळतील. पहिल्या फेरीतील स्पर्धकांना 1,40,000 अमेरिकन डॉलर्सची हमी देखील देण्यात आली आहे, जे सुरुवातीपासूनच स्पर्धेतील विक्रमी आर्थिक गुंतवणुकीचं द्योतक आहे. ड्रॉमध्ये एवढी मोठी रक्कम पणाला लागल्यानं, खेळाडू प्रत्येक गुणासाठी लढतील, ज्यामुळं पहिल्या सर्व्हिसपासूनच तीव्र आणि रोमांचक सामने पाहायला मिळतील.
विक्रमी 25व्या ग्रँड स्लॅम विजेतेपदाच्या जोकोविच शोधात : नोव्हाक जोकोविच इतिहास रचण्याच्या अगदी जवळ न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झाला आहे. हा सर्बियन खेळाडू विक्रमी 25व्या ग्रँड स्लॅम एकेरी विजेतेपदाचं लक्ष्य ठेवत आहे. जर त्यानं हे यश मिळवलं, तर तो मार्गारेट कोर्टचा 24 प्रमुख एकेरी विजेतेपदांचा विक्रम मागे टाकेल आणि सर्वाधिक ग्रँड स्लॅम एकेरी विजेतेपदांचा विक्रम आपल्या नावावर करेल.
The possible path for Grand Slam 2⃣5⃣ pic.twitter.com/k5o6ml0I4G— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2026
चार महिन्यांच्या दुखापतीनंतर अल्काराज परतला : कार्लोस अल्काराझ चार महिन्यांच्या दुखापतीनंतर आपल्या यूएस ओपन विजेतेपदाचं रक्षण करण्यासाठी फ्लशिंग मेडोजमध्ये परतत आहे. या स्पॅनिश खेळाडूच्या तयारीमध्ये व्यत्यय आल्यानं, त्याच्या विजेतेपद रक्षणाबद्दल अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. जॅनिक सिनरनं स्पर्धेतून माघार घेतल्यानं पुरुषांचा ड्रॉ खुला झाला आहे, ज्यामुळं अल्काराझला न्यूयॉर्कमध्ये पुढं जाण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. या 23 वर्षीय खेळाडूनं यापूर्वीच दोन यूएस ओपन विजेतेपदं पटकावली आहेत आणि फ्लशिंग मेडोज इथं आपल्या प्रभावी विक्रमात आणखी एका अध्यायाची भर घालण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. मात्र, स्पर्धेत अनेक प्रमुख दावेदार असल्यानं, अल्काराझला आपलं विजेतेपद टिकवायचं असेल तर त्याच्यापुढं एक कठीण मार्ग असेल.
विल्यम्स भगिनींच्या पुनरागमनामुळं यूएस ओपन दुहेरीला स्टार पॉवरची भर : सेरेना आणि व्हीनस विल्यम्स यांच्या दुहेरीच्या कोर्टवरील पुनरागमनानं आधीच स्टार-स्टडेड असलेल्या यूएस ओपनमध्ये आणखी एका प्रमुख आकर्षणाची भर पडली आहे. या भगिनींना महिला दुहेरीमध्ये एकत्र खेळण्यासाठी वाईल्ड कार्ड मिळालं आहे, ज्यामुळं 2022 नंतर यूएस ओपनमध्ये एक संघ म्हणून त्याचा हा पहिलाच सहभाग आहे.
सबालेन्का ऐतिहासिक हॅट-ट्रिकच्या तयारीत : आर्यना सबालेन्कानं गेल्या दोन वर्षांपासून यूएस ओपनवर वर्चस्व गाजवलं आहे आणि आता तिला न्यूयॉर्कमध्ये एक ऐतिहासिक हॅट-ट्रिक पूर्ण करण्याची संधी मिळाली आहे. जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेली आणि दोन वेळा विजेतेपद राखणारी ही खेळाडू, सेरेना विल्यम्सनंतर (2012-2014) सलग तीन यूएस ओपन विजेतेपदं जिंकणारी पहिली महिला बनण्याचा प्रयत्न करत आहे.
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