US Open 2026: सबालेन्का-रायबाकिना अंतिम सामन्यात जेतेपदासाठी भिडणार; पेगुला आणि गॉफचा पराभव
2026 यूएस ओपनच्या महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. अव्वल मानांकित आर्यना सबालेन्का आणि कझाकस्तानची एलेना रायबाकिना विजेतेपदासाठी आमनेसामने येतील.
Published : September 11, 2026 at 12:19 PM IST
न्यूयॉर्क US Open 2026 Final : 2026 यूएस ओपनच्या महिला एकेरीच्या अंतिम सामन्याचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. अव्वल मानांकित आर्यना सबालेन्का आणि कझाकस्तानची एलेना रायबाकिना विजेतेपदासाठी आमनेसामने येतील. दरम्यान, अमेरिकन कोको गॉफ आणि जेसिका पेगुला यांचा प्रवास उपांत्य फेरीतच संपला.
Current No. 1 vs the incoming No. 1.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
For a US Open title 🏆 pic.twitter.com/srEEKJMepQ
पेगुलाचा दोन सरळ सेट्समध्ये पराभूत करत सबालेन्का अंतिम फेरीत : आर्थर ॲश स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात, सबालेन्कानं तिसऱ्या मानांकित जेसिका पेगुलाचा 7-5, 6-2 असा पराभव केला. या विजयामुळं, ती सलग तिसऱ्या यूएस ओपन विजेतेपदापासून फक्त एक विजय दूर आहे. सबालेन्कानं संपूर्ण सामन्यात आपल्या सर्व्हिस आणि शक्तिशाली ग्राउंडस्ट्रोक्सचा उत्कृष्टपणे वापर केला. तिनं पेगुलाला आपल्या लयीत स्थिरावण्याची फारशी संधी दिली नाही.
Aryna Sabalenka is into her FOURTH consecutive US Open final! pic.twitter.com/yqCM5X1nku— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
पहिला सेट दोन्ही खेळाडूंमध्ये अटीतटीचा : 12व्या गेमपर्यंत दोघींनीही आपली सर्व्हिस राखली होती. त्यावेळी सबालेन्का 6-5 नं आघाडीवर होती. त्यानंतर तिनं आक्रमक खेळ करत पेगुलावर दबाव टाकला आणि सेट जिंकला. दुसऱ्या सेटमध्ये, सबालेन्कानं सुरुवातीपासूनच दबाव कायम ठेवला. तिनं पेगुलाच्या दुसऱ्या सर्व्हिसवर हल्ला चढवला आणि एका उत्कृष्ट फोरहँडनं सर्व्हिस ब्रेक करुन 3-1 अशी आघाडी घेतली. त्यानंतर सबालेन्कानं मागे वळून पाहिलं नाही. आठव्या गेममध्ये, पेगुलाचा रिटर्न लांब गेल्यानं सबालेन्काला मॅच पॉइंट मिळाला. तिनं आणखी एका शक्तिशाली फोरहँडनं सामना जिंकला. सबालेन्कानं सामन्यात सात एस आणि 29 विनर्स मारले, जी या स्पर्धेतील तिच्या सर्वोत्तम कामगिरींपैकी एक होती.
Six down, one to go.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
Elena Rybakina will play for her first US Open title! pic.twitter.com/Rk6dGqDnzR
रायबाकिना गॉफला हरवत अंतिम फेरीत : दुसऱ्या उपांत्य फेरीत, अमेरिकन कोको गॉफचा सामना एलेना रायबाकिनाशी झाला. गॉफनं पहिला सेट 6-3 नं जिंकून सामन्याची शानदार सुरुवात केली. मात्र, त्यानंतर रायबाकिनानं जोरदार पुनरागमन करत दुसरा सेट 6-4 नं जिंकून सामना निर्णायक सेटमध्ये नेला. रायबाकिनानं तिसरा सेटही 6-4 नं जिंकून गॉफला 3-6, 6-4, 6-4 नं हरवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
सबालेन्का विरुद्ध रायबाकिना अंतिम सामन्यात : यूएस ओपन 2026 महिला एकेरीचा अंतिम सामना सबालेन्का आणि रायबाकिना यांच्यात खेळला जाईल. सबालेन्का तिच्या सलग तिसऱ्या विजेतेपदासाठी प्रयत्न करेल, तर रायबाकिना स्वतःच्या विजेतेपदासाठी प्रयत्नशील असेल.
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