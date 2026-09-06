US Open 2026: अलेक्झांडर झ्वेरेव्ह सहाव्यांदा चौथ्या फेरीत; अलेहांद्रो ताबिलोला केलं पराभूत
आपल्या पहिल्या यूएस ओपन विजेतेपदाच्या शोधात असलेल्या जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं, आर्थर ॲश स्टेडियमवर चिलीच्या अलेहांद्रो ताबिलोवर विजय मिळवून स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत प्रवेश केला.
Published : September 6, 2026 at 4:35 PM IST
न्यूयॉर्क Alexander Zverev : आपल्या पहिल्या यूएस ओपन विजेतेपदाच्या शोधात असलेल्या जर्मनीच्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हनं, आर्थर ॲश स्टेडियमवर चिलीच्या अलेहांद्रो ताबिलोवर 6-2, 7-6 (2), 6-2 असा विजय मिळवून स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत प्रवेश केला. प्रत्येकी पाच सेटपर्यंत गेलेले पहिले आणि दुसरे सामने जिंकल्यानंतर, तिसऱ्या फेरीत पोहोचलेल्या अलेक्झांडर झ्वेरेव्हला अलेहांद्रो ताबिलोविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी कमी मेहनत करावी लागली. झ्वेरेव्हनं हा सामना 2 तास आणि 26 मिनिटांत जिंकला.
Alexander Zverev got some clarification on what a best-of-five set match means 😅 pic.twitter.com/GWpmnCrgcQ— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026
झ्वेरेव्हचा संयमी विजय : पहिला सेट जिंकल्यानंतर, दुसऱ्या सेटमध्ये झ्वेरेव्हला काही कठीण क्षणांचा सामना करावा लागला, परंतु विद्यमान रोलँड गॅरोस चॅम्पियननं झुंज देत दोन सेट पॉईंट्सवर ताबिलोला रोखलं. झ्वेरेव्हनं दोन्ही सेट पॉईंट्स वाचवले आणि नंतर ताबिलोची सर्व्हिस ब्रेक करुन 6-5 अशी आघाडी घेतली, परंतु चिलीच्या खेळाडूनं झुंज देत एक ब्रेक आणि टाय-ब्रेक घडवून आणला कारण झ्वेरेव्हच्या सर्व्हिसमधील समस्या कायम होत्या. असं असूनही, या 29 वर्षीय खेळाडूनं आपला संयम राखला आणि शांतपणे टाय-ब्रेक जिंकून सेट मिळवला.
At another level tonight!— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026
Alexander Zverev has come out in top form in the first set. pic.twitter.com/2yV2kJi25K
झ्वेरेव्ह सहाव्यांदा चौथ्या राऊंडमध्ये : जर्मन खेळाडूनं तिसऱ्या सेटमध्येही हीच लय कायम ठेवली आणि टॅबिलोच्या खेळातील सातत्यहीनतेचा फायदा घेत 3-2 अशा स्थितीत महत्त्वपूर्ण ब्रेक मिळवला. झ्वेरेव्हनं बेसलाइनवरुन दबाव कायम ठेवला आणि चिलीच्या खेळाडूला सेटमध्ये परत येण्यापासून रोखलं. अखेरीस त्यानं 2 तास 26 मिनिटांत विजय मिळवला आणि आपल्या कारकिर्दीत सहाव्यांदा न्यूयॉर्कमध्ये चौथ्या फेरीत प्रवेश केला. चौथ्या फेरीत अलेक्झांडर झ्वेरेव्हचा सामना इटलीच्या 25 व्या मानांकित लुसियानो डार्डेरीशी होईल. डार्डेरीनं ऑस्ट्रेलियन वाईल्ड कार्ड खेळाडू डेन स्वीनीला 6-4, 6-3, 6-3 असं हरवून पहिल्यांदाच यूएस ओपनच्या चौथ्या फेरीत प्रवेश केला.
लर्नर टिएनची सर्वोत्तम कामगिरी : दरम्यान, चौथ्या मानांकित अमेरिकन खेळाडू लर्नर टिएननं आपल्या घरच्या ग्रँड स्लॅममधील कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी कायम ठेवली. लुई आर्मस्ट्राँग स्टेडियमवर झालेल्या तीन तास 24 मिनिटं चाललेल्या पाच-सेटच्या सामन्यात त्यानं याकूब मेंसिचला 6-3, 1-6, 6-7(2), 6-3, 6-4 असं हरवलं. या विजयासह, 20 वर्षीय टिएन यूएस ओपनच्या चौथ्या फेरीत पोहोचणारा सर्वात तरुण अमेरिकन खेळाडू ठरला आणि त्यानं अँडी रॉडिकच्या विक्रमाची बरोबरी केली. रॉडिकनंही 2002 मध्ये वयाच्या 20 व्या वर्षी यूएस ओपनची चौथी फेरी गाठली होती. टिएनचा पुढील सामना माजी जागतिक क्रमवारीत आठव्या क्रमांकावर असलेल्या कॅरेन खाचानोव्हशी होईल. खाचानोव्हनं बेंजामिन बोन्झीचा 6-3, 6-2, 6-4 असा सहज पराभव करुन चौथी फेरी गाठली.
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