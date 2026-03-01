ETV Bharat / sports

टी-20 विश्वचषकावर अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम; ICC नं उचललं मोठं पाऊल

इस्रायल-अमेरिका यांच इराणविरुद्ध युद्ध सुरु झालं आहे. त्यामुळं अनेक आखाती देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. या युद्धाचा आता 2026 च्या टी-20 विश्वचषकावर परिणाम झाला आहे

टी-20 विश्वचषकावर अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 1, 2026 at 3:42 PM IST

दुबई US Israel Iran Strikes : इस्रायल-अमेरिका यांच इराणविरुद्ध युद्ध सुरु झालं आहे. त्यामुळं अनेक आखाती देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. क्षेपणास्त्र आणि बॉम्बस्फोटांमुळं हवाई वाहतुकीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळं इराण, इस्रायल आणि शेजारील देशांमधील विमानतळांवर लोक अडकून पडले आहेत. या युद्धाचा आता 2026 च्या टी-20 विश्वचषकावर परिणाम झाला आहे, त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं एक प्रेस रिलीज जारी केली आहे.

अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान आयसीसीचा मोठा निर्णय : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी बॅकअप प्रवास योजनांवर काम सुरु केलं आहे. इराणवरील अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळं आखाती देशांमध्ये, विशेषतः दुबईसारख्या प्रमुख ट्रान्झिट हबमध्ये, विमान वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यामुळं आंतरराष्ट्रीय संपर्कासाठी या हबचा वापर करणाऱ्या अनेक खेळाडू, संघ अधिकारी, सामनाधिकारी, प्रसारण संघ आणि कार्यक्रम कर्मचाऱ्यांच्या परतीच्या प्रवासाला धोका निर्माण होऊ शकतो.

सर्व नॉकआउट सामने भारतात : आयसीसीनं स्पष्ट केलं आहे की मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा स्पर्धेवर थेट परिणाम होत नाही. भारत आणि श्रीलंकेत संयुक्तपणे आयोजित करण्यात येणारी ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी रोजी सुरु झाली आणि 8 मार्च रोजी संपेल. या स्पर्धेत एकूण 20 संघ सहभागी होत आहेत आणि उपांत्य फेरी किंवा अंतिम फेरीसाठी फक्त काही संघच शर्यतीत आहेत. श्रीलंका आणि पाकिस्तान संघाबाहेर पडल्यामुळं आता सर्व नॉकआउट सामने भारतात होतील.

आयसीसीनं उचललं मोठं पाऊल : खेळाडू आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, आयसीसीनं तात्काळ त्यांच्या प्रवास, लॉजिस्टिक्स आणि सुरक्षा पथकांना सक्रिय केलं आहे. प्रत्येकजण सुरक्षितपणे घरी पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी ही पथकं दिवसरात्र काम करत आहेत. प्रमुख विमान कंपन्यांशी समन्वय साधून पर्यायी मार्गांचा शोध घेतला जात आहे. आयसीसीनं एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं आहे की, "आयसीसी ट्रॅव्हल अँड लॉजिस्टिक्स पथक युरोपियन, दक्षिण आशियाई आणि आग्नेय आशियाई केंद्रांद्वारे कनेक्शनसह पर्यायी मार्ग पर्याय ओळखण्यासाठी आणि सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांसोबत सक्रियपणे काम करत आहे." आयसीसीनं पुढं म्हटलं आहे की, "आयसीसी सुरक्षा सल्लागार संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहेत आणि परिस्थिती विकसित होताना सल्ला देतील. एक समर्पित आयसीसी ट्रॅव्हल सपोर्ट डेस्क देखील सक्रिय करण्यात आला आहे."

