यूपी वॉरियर्सनं तीन सामन्यांनंतर चाखली विजयाची चव; मुंबईचा दारुण पराभव
महिला प्रीमियर लीगचा (WPL) चा आठवा सामना मुंबई इंडियन्स आणि UP वॉरियर्स यांच्यात नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.
Published : January 15, 2026 at 11:12 PM IST
नवी मुंबई UP Won 1st Match : महिला प्रीमियर लीगचा (WPL) चा आठवा सामना मुंबई इंडियन्स आणि UP वॉरियर्स यांच्यात नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात UP नं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, मुंबईनं 20 षटकांत 5 गडी गमावून 161 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, हरलीन देओलच्या शानदार अर्धशतकाच्या बळावर UP नं फक्त 3 गडी गमावत 18.1 षटकांत 162 धावा केल्या आणि सामना 7 गडी राखून सामना जिंकला. विशेष म्हणजे WPL 2026 मध्ये UP चा हा पहिलाच विजय आहे. याआधी, त्यांना सलग तीन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला होता. तर या हंगामातील चौथ्या सामन्यातील मुंबई इंडियन्सचा हा दुसरा पराभव ठरला.
हरलीन देओलची शानदार खेळी : मुंबईनं दिलेल्या 162 धावांचा पाठलाग करायला उतरलेल्या यूपी वॉरियर्सची सुरुवात खराब झाली. कारण सलामीवीर किरण नवगिरे फक्त 10 धावांवर बाद झाली. यानंतर मेग लॅनिंगनं 25 धावांची खेळी केली. तसंच फोबी लिचफिल्डनंही 25 धावा केल्या. यूपीनं 118 धावांवर तीन विकेट गमावल्या, ज्यामुळं त्यांना विजय मिळवणं कठीण झालं होतं. मात्र त्यानंतर हरलीन देओलनं शानदार फलंदाजी करत 39 चेंडूत 12 चौकारांसह 64 धावा केल्या. क्लो ट्रायटननं 11 चेंडूत 27 धावा केल्या, ज्यामध्ये चार चौकार आणि एक षटकार होता. मुंबई इंडियन्सकडून नॅट सायव्हर ब्रंटनं दोन विकेट घेतल्या, परंतु इतर गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली नाही आणि त्यांनी खूप धावा दिल्या. अमेलिया केरला एक विकेट मिळाली.
नॅट सायव्हर ब्रंटची अर्धशतकी खेळी : तत्पुर्वी यूपी वॉरियर्सची कर्णधार मेग लॅनिंगनं नाणेफेक जिंकून मुंबई इंडियन्सविरुद्ध प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या मुंबई इंडियन्सनं निर्धारित 20 षटकांत 5 विकेट गमावून 161 धावा केल्या. मुंबई इंडियन्सकडून नॅट सायव्हर ब्रंटनं 9 चौकार आणि 1 षटकार मारत 65 धावांची शानदार खेळी केली. निकोला केरी 32 धावांवर नाबाद राहिली. डावाची सुरुवात करणाऱ्या अमनजोत कौरनं 38 धावा केल्या. या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौरला चांगली कामगिरी करता आली नाही, ती 16 धावांवर बाद झाली. यूपी वॉरियर्सकडून शिखा पांडे, दीप्ती शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन आणि आशा शोभना यांनी प्रत्येकी 1 विकेट घेतली.
