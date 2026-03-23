काय सांगता! बकरे, कोंबड्यांसह भन्नाट पारितोषिकं; ठाण्यात रंगली अनोखी क्रिकेट स्पर्धा

ठाण्यात 45 वर्षांवरील तरुणांसाठी क्रिकेट स्पर्धा भरवली गेली असून पारितोषिकांमध्ये चक्क बकरी, कोंबड्या आणि रोख रक्कम अशा भन्नाट वस्तु ठेवण्यात आल्या आहेत.

Unique Cricket Tournament in Thane
बकरे, कोंबड्यांसह भन्नाट पारितोषिकं (ETV Bharat Reporter)
Published : March 23, 2026 at 5:13 PM IST

ठाणे Unique Cricket Tournament in Thane : क्रिकेट हा प्रत्येकाला आवडणारा खेळ असून या खेळात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वच जण हिरीरीनं सहभाग घेत असतात, अनेक ठिकाणी क्रिकेटचे सामने खेळवले जातात मात्र ठाण्यात 45 वर्षांवरील तरुणांसाठी क्रिकेट स्पर्धा भरवली गेली असून पारितोषिकांमध्ये चक्क बकरी, कोंबड्या आणि रोख रक्कम अशा भन्नाट वस्तु ठेवण्यात आल्या आहेत. ठाण्याचे माजी महापौर अशोक वैती यांच्या वतीनं या अनोख्या क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन करण्यात आलं होतं.


काय म्हणाले स्पर्धेचे आयोजक : उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शेतीची कामं संपल्यावर प्रत्येकाला गावी गेल्यावर ज्याप्रमाणे गावात क्रिकेट सामने अनुभवायला मिळतात तसे क्रिकेट सामने याठिकाणी आयोजित केले असून मनोरंजन आणि उत्साह वाढवण्यासाठी हास्य स्मालोचनासोबत या क्रिकेट सामन्यांचं आयोजन केलं असल्याचं माजी महापौर अशोक वैती यांनी सांगितलं. तसंच स्पर्धा जिंकल्यानंतर बकरी आणि कोंबडे यांची एकत्रित मेजवानी करुन स्पर्धकांसाठी एक गेट टुगेदर ठेवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.



सर्वच वयोगटातील युवकांसाठी क्रिकेट : याबाबत पुढं बोलताना माजी महापौर म्हणाले, "नेहमीच क्रिकेट साठीच्या मैदानावर युवकांचा ताबा असतो मात्र अशा वेळी ज्येष्ठांना संधी देऊन त्यांच्यातील खेळाला जिवंत ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे." तसंच या आणि अशा क्रिकेट स्पर्धा नागरिकांना आनंद देण्याचा प्रयत्न आहे सोबतच आपलं शरीर स्वास्थ सुस्थितीत ठेवण्यासाठी गरजेचं असल्याचं मत आयोजकांनी वक्त केले आहे. क्रिकेट वर सर्वच वयोगटातील खेळाडूंचं रसिकांचं प्रेम आहे. आता या सर्वच वयोगटातील खेळाडूंना मैदान उपलब्ध करुन देऊन वर्षभर सराव करण्यासाठी पालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून मदत करणार असल्याचं माजी महापौर अशोक वैती यांनी सांगितलं आहे.

