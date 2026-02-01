'आम्ही भारताला क्रीडा साहित्याचं केंद्र बनवू', खेळाचं साहित्यही स्वस्त होणार; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
2026-27 या वर्षासाठी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडा संदर्भात एक मोठी घोषणा केली.
Published : February 1, 2026 at 12:12 PM IST
नवी दिल्ली Union Budget : 2026-27 या वर्षासाठी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी क्रीडा संदर्भात एक मोठी घोषणा केली. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी सांगितलं की, भारतामध्ये उच्च दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या क्रीडा साहित्याचं जागतिक केंद्र बनण्याची क्षमता आहे, त्यानंतर मी उच्च दर्जाच्या क्रीडा साहित्याच्या निर्मिती आणि संशोधनासाठी एक विशेष उपक्रम प्रस्तावित करते. याशिवाय, त्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात खेलो इंडिया संदर्भात एक मोठी घोषणा केली आणि पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
VIDEO | Union Budget 2026-27: Finance Minister Nirmala Sitharaman says, " i propose to launch a khelo india mission to transform the sports sector over the next decade. the mission will facilitate a: an integrated talent development pathway supporting supported by training centers… pic.twitter.com/ksv9Jze4km— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026
खेलो इंडिया मोहिमेला काय मिळालं? : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की "खेलो इंडिया" मोहिमेअंतर्गत क्रीडा क्षेत्राला अनेक फायदे मिळतील, ज्यात प्रशिक्षण केंद्रांद्वारे समर्थित एकात्मिक प्रतिभा विकास मार्ग, प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांच्या पद्धतशीर विकासावर भर, क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचं एकत्रीकरण, क्रीडा संस्कृतीला चालना देण्यासाठी स्पर्धा आणि लीगचं आयोजन आणि प्रशिक्षण आणि स्पर्धेसाठी क्रीडा पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे.
खेळाडूंना कोणते फायदे मिळतील? : भारतात क्रीडा उपकरणं खूप महाग आहेत, ज्यामुळं गरीब, निम्न-मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय मुलांना खेळात करिअर करणं कठीण होतं. जर भारतात क्रीडा उपकरणं तयार केली गेली तर ती कमी किमतीत उपलब्ध होतील आणि सरकार कर सवलत किंवा अनुदान देऊ शकते. याचा थेट फायदा श्रीमंत पार्श्वभूमीतून न येणाऱ्या उदयोन्मुख खेळाडूंना होईल आणि निधीमुळं प्रतिभा विकासात अडथळा येणार नाही.
खेळातून रोजगाराच्या संधी : अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितलं की, "क्रीडा क्षेत्र असंख्य रोजगार, कौशल्य विकास आणि नोकरीच्या संधी देते. खेलो इंडिया कार्यक्रमाद्वारे सुरु केलेल्या क्रीडा प्रतिभांच्या पद्धतशीर प्रशिक्षणावर आधारित, मी पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी खेलो इंडिया मिशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवते."
