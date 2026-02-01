ETV Bharat / sports

गेमर्स आणि ई-स्पोर्ट्स खेळाडूंसाठी आनंदाची बातमी! अर्थसंकल्पात ई-स्पोर्ट्ससाठी भरीव तरतूद

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या 2026 च्या अर्थसंकल्पानं भारतातील गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राचं जग बदलून टाकलं आहे.

Union Budget
ई-स्पोर्ट्स (File Photo) (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Union Budget : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या 2026 च्या अर्थसंकल्पानं भारतातील गेमिंग आणि ई-स्पोर्ट्स क्षेत्राचं जग बदलून टाकलं आहे. गेमर असाल किंवा ई-स्पोर्ट्समध्ये करिअर करणाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

गेमिंगसाठी 'स्पेशल झोन', एबीजीसी लॅब्सची एन्ट्री : अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics) कंटेंट क्रिएटर लॅब्स सेट-अपची घोषणा. सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की गेमिंग आता फक्त मनोरंजन नाही तर एक प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे. या लॅब्सद्वारे, लहान शहरांमधील प्रतिभावान तरुणांना आता अशी साधनं आणि सॉफ्टवेअर उपलब्ध असतील जी पूर्वी फक्त मोठ्या स्टुडिओमध्ये उपलब्ध होती. यामुळं भारतात जागतिक दर्जाचे खेळ तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ई-स्पोर्ट्सला व्यावसायिक खेळ म्हणून बळकटी : अर्थमंत्र्यांनी ई-स्पोर्ट्सला व्यावसायिक खेळ म्हणून आणखी बळकट करण्याचे संकेत दिले आहेत. डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात 12.2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा अर्थ जलद 5जी कनेक्टिव्हिटी आणि कमी अंतर. भारतीय ई-स्पोर्ट्स खेळाडू आता कोणत्याही तंत्रज्ञानाच्या व्यत्ययाशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भाग घेऊ शकतील. शिवाय, गेमिंगला क्रीडा वस्तूंच्या निर्मितीशी एकत्रित केलं जात आहे, ज्यामुळं गेमिंग उपकरणं आणि अॅक्सेसरीज स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे.

15000 शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये प्रयोगशाळा : अर्थसंकल्पात देशभरातील 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 5000 महाविद्यालयांमध्ये AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming, and Comics) कंटेंट क्रिएटर लॅब उघडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळांचा उद्देश तरुणांना गेमिंग, अॅनिमेशन आणि डिजिटल कंटेंट निर्मितीबद्दल शिकवणं आहे.

एआय आणि स्किलिंगमुळं गेमर्स बनणार डेव्हलपर : सरकारनं AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) हे गेमिंगचं भविष्य म्हणून वर्णन केलं आहे. तरुणांना नवीन कौशल्यं शिकवण्यासाठी अर्थसंकल्पातील निधीचा एक महत्त्वाचा भाग गेमिंग आणि ग्राफिक्स डिझायनिंग सारख्या अभ्यासक्रमांवर खर्च केला जाईल. याचा अर्थ गेमिंग शिकण्यासाठी तुम्हाला आता महागड्या खाजगी संस्थांमध्ये जावं लागणार नाही. एकूणच, 2026 च्या अर्थसंकल्पानं भारताच्या 'जागतिक गेमिंग हब'मध्ये रुपांतराचा पाया रचला आहे. पालक पूर्वी गेमिंगला वेळेचा अपव्यय मानत असत, परंतु आता सरकार कंटेंट लॅब आणि डिजिटल सुविधांना प्रोत्साहन देत आहे, त्यामुळं ते आता एक करिअर म्हणून पाहतील.

गेमिंग आता एक मोठा उद्योग : गेमिंग आणि AVGC क्षेत्रांवर अर्थसंकल्पात भर दिल्यानं असं दिसून येतं की सरकार त्यांना आर्थिक संधी म्हणून पाहते. या क्षेत्रातील डिजिटल कौशल्ये, डिझाइन प्रशिक्षण आणि नवीन साधनांचा वापर भारतासाठी नवीन नोकऱ्या आणि तांत्रिक वाढीचं दरवाजे उघडू शकतो. यावेळी, अर्थसंकल्पात ई-स्पोर्ट्ससाठी स्वतंत्र धोरणाची थेट रूपरेषा देण्यात आली नाही, परंतु गेमिंग आणि AVGC ला महत्त्वपूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय ई-स्पोर्ट्सला बळकटी देईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर सरकारनं कायदेशीर उद्योग म्हणून प्रोत्साहन दिले तर ई-स्पोर्ट्स खेळाडूंना अधिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि करिअर पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात.

काय होणार बदल?

  • लहान शहरांमधील तरुणांना आता गेमिंग आणि डिझाइन शिकण्याच्या अधिक संधी मिळतील.
  • तंत्रज्ञान प्रशिक्षण देण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये नवीन प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
  • गेमिंग आणि डिजिटल कंटेंट उद्योगांमध्ये नोकरीच्या संधी वाढतील.
  • हे क्षेत्र एक प्रमुख आर्थिक खेळाडू म्हणून विकसित होण्यास सुरुवात करेल.

हेही वाचा :

  1. 'आम्ही भारताला क्रीडा साहित्याचं केंद्र बनवू', खेळाचं साहित्यही स्वस्त होणार; अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
  2. अर्थसंकल्प 2026 : मुंबई-पुणे व पुणे-हैदराबाद हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर होणार, अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा
  3. कर्करोगासह 7 गंभीर आजारांवरील औषधं स्वस्त होणार, अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा; कोणती औषधं होणार स्वस्त?

TAGGED:

WHAT IS AVGC LABS
GAMING ESPORTS BOOSTS
FM NIRMALA SITHARAMAN ON ESPORTS
ESPORTS AVGC LABS INDIA
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.