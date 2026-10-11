स्मृती मंधाना बनली 'सेलिब्रिटी ॲडव्होकेट'; सचिननं केलं स्वागत
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची नवीन कर्णधार स्मृती मंधानाला आणखी एक मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. युनिसेफ इंडियानं तिची 'सेलिब्रिटी ॲडव्होकेट' म्हणून नियुक्ती केली आहे.
Published : October 11, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई Smriti Mandhana : भारतीय महिला क्रिकेट संघाची नवीन कर्णधार स्मृती मंधानाला आणखी एक मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे. युनिसेफ इंडियानं तिची 'सेलिब्रिटी ॲडव्होकेट' म्हणून नियुक्ती केली आहे. मुलांच्या हक्कांना प्रोत्साहन देणं आणि मुलींसाठी, विशेषतः क्रीडा क्षेत्रात, समान संधी मजबूत करणं हे या भूमिकेचं उद्दिष्ट आहे.
सेलिब्रिटी ॲडव्होकेट म्हणून, स्मृती किशोरवयीन मुलींना सक्षम करणं, त्यांच्या आरोग्याला आणि कल्याणाला प्रोत्साहन देणं आणि त्यांना त्यांची पूर्ण क्षमता ओळखण्यास मदत करणं यावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या उपक्रमांना पाठिंबा देईल. विशेष म्हणजे, मंधानाची नियुक्ती रविवारी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय बालिका दिनाच्या दिवशी झाली. हा दिवस मुलींचे हक्क, सुरक्षितता, क्षमता आणि नेतृत्व, तसंच त्यांच्या निवडींना मर्यादित करणाऱ्या अडथळ्यांवर प्रकाश टाकतो.
Welcome to the @UNICEFIndia family, @mandhana_smriti! You inspire millions on the field, and I know you will be a brilliant voice for children’s rights off it.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 11, 2026
मंधानाची प्रतिक्रिया : या नवीन जबाबदारीबद्दल बोलताना, मंधानानं ही भूमिका मिळाल्याचा अभिमान व्यक्त केला आणि संधी व प्रोत्साहन मिळाल्यास मुलांना त्यांची स्वप्नं पूर्ण करण्यास कशी मदत होऊ शकते यावर भर दिला. ती म्हणाली, "सेलिब्रिटी ॲडव्होकेट म्हणून युनिसेफ इंडियामध्ये सामील होणं हा माझ्यासाठी एक मोठा सन्मान आहे. क्रिकेट खेळत मोठी होताना मी शिकले की प्रत्येक स्वप्नाची सुरुवात एका संधीनं होते. कठोर परिश्रम, दृढनिश्चय आणि प्रोत्साहनानं, ती संधी एका विलक्षण गोष्टीत बदलू शकते. प्रत्येक मुलाला आणि तरुणाला मोठी स्वप्नं पाहण्याची आणि आपली पूर्ण क्षमता गाठण्याची संधी मिळायला हवी."
सचिन तेंडुलकरनं केलं स्वागत : क्रिकेटचा दिग्गज सचिन तेंडुलकरनं या निर्णयाचं स्वागत केलं. दक्षिण आशियासाठी युनिसेफचे राजदूत असलेल्या तेंडुलकरनं सोशल मीडियावर लिहिलं, "स्मृती मंधाना, युनिसेफ इंडिया परिवारात तुझं स्वागत आहे. तु मैदानावर लाखो लोकांना प्रेरणा देता आणि मला खात्री आहे की मैदानाबाहेरही तु मुलांच्या हक्कांसाठी एक मोठा आवाज होशील." मंधानानं यापूर्वी लिंग समानता आणि जीवन कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या युनिसेफ-आयसीसीच्या मोहिमांना, तसंच युनिसेफच्या "प्रॉमिस टू चिल्ड्रन" मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे.
Welcome to the UNICEF family, Smriti Mandhana. 🩵 UNICEF India is delighted to announce @mandhana_smriti as our newest Celebrity Advocate. Together, we’ll champion the rights and well-being #ForEveryChild. https://t.co/uBMWelocdW— UNICEF India (@UNICEFIndia) October 11, 2026
युनिसेफ इंडियानं काय म्हटलं? : युनिसेफ इंडियाच्या प्रतिनिधी सिंथिया मॅककॅफ्री म्हणाल्या, "एका उदयोन्मुख तरुण खेळाडूपासून ते जागतिक क्रिकेट आयकॉनपर्यंतचा स्मृतीचा प्रवास मुलींना दाखवून देतो की, जेव्हा प्रतिभेला संधी मिळते तेव्हा काय शक्य आहे. ज्यावेळी भारतात जगातील सर्वाधिक मुलं आणि तरुणांची लोकसंख्या आहे, त्यावेळी मुलींचे हक्क, नेतृत्व आणि कल्याणामध्ये गुंतवणूक करणं ही देशासाठी सर्वात शहाणपणाची गुंतवणूक आहे. प्रत्येक मुलीला शिकण्याची, खेळण्याची, नेतृत्व करण्याची आणि तिची क्षमता पूर्ण करण्याची संधी मिळावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही स्मृतीसोबत काम करण्यास उत्सुक आहोत."
भारतीय महिला संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती : हरमनप्रीत कौरनं कर्णधारपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या आठवड्याच्या सुरुवातीला मंधानाची महिला क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी नियुक्ती करण्यात आली. अर्जुन पुरस्कार विजेती मंधाना ही महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू आहे. ती जगातील अव्वल क्रमांकाची महिला वनडे फलंदाज असून तिनं दोनदा 'आयसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द इयर' पुरस्कार जिंकला आहे.
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