जॉर्जचं धमाकेदार शतक, म्हात्रे-सूर्यवंशीचा झंझावात; 311 धावांचं विक्रमी लक्ष्य गाठत भारत 10व्यांदा फायनलमध्ये

भारतीय क्रिकेट संघानं 19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वाधिक लक्ष्याचा पाठलाग केला आणि अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं.

IND U19 in Final
जॉर्जचं धमाकेदार शतक, म्हात्रे-सूर्यवंशीचा झंझावात (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 9:28 PM IST

2 Min Read
हरारे IND U19 in Final : 19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात, भारतीय क्रिकेट संघानं 19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वाधिक लक्ष्याचा पाठलाग केला आणि अंतिम फेरीत स्थान मिळवलं. टीम इंडियानं अफगाणिस्तानविरुद्ध 311 धावांचा विक्रमी पाठलाग केला, फक्त 3 विकेट्स गमावल्या आणि सामना 7 विकेट्सनं सामना जिंकला. यासह, भारतानं विक्रमी 10व्यांदा स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. टीम इंडियासाठी या सामन्याचा हिरो सलामीवीर आरोन जॉर्ज होता, ज्यानं दबावानं भरलेल्या सामन्यात शानदार शतक झळकावलं. टीम इंडिया आता अंतिम फेरीत इंग्लंडविरुद्ध 6 फेब्रुवारीला भिडेल.

आरोन जॉर्जच्या शतकानं भारताचा विजय : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात टीम इंडिया 311 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असली तरी, पहिल्याच षटकापासून संघ कधीही दबावाखाली दिसत नव्हता. सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीनं 33 चेंडूत 68 धावा करत डावाची सुरुवात केली. त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे (62) यांनी आरोन जॉर्जला उत्कृष्ट साथ दिली. दोन्ही खेळाडूंनी 100 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली. टीम इंडियाच्या विजयापूर्वी, जॉर्जनं फक्त 95 चेंडूत शतक पूर्ण केलं. जॉर्ज 115 धावांवर बाद झाला. विहान मल्होत्रानं 38 आणि वेदांत त्रिवेदीनं 5 धावा करत सामना संपवला.

अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांची शानदार फलंदाजी : तत्पूर्वी, अफगाणिस्ताननं भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध शानदार कामगिरी केली, 50 षटकांत 4 गडी गमावून 310 धावांचा मोठा आकडा गाठला. या ऐतिहासिक डावाचा पाया सलामीवीर फलंदाजांनी रचला होता, परंतु नंतर, फैसल शिनोजादा आणि उझैरुल्लाह नियाझाई यांच्या शानदार फलंदाजीमुळं संघानं इतक्या मोठ्या धावसंख्येपर्यंत मजल मारली. फैसल शिनोजादानं विवेक आणि आक्रमकता दाखवत 110 धावांची शतकी खेळी केली, ज्यामुळं भारतीय संघाला मागे टाकण्यात आलं.

नियाझाईनंची शानदार खेळी : डावाच्या शेवटच्या षटकांमध्ये, उझैरुल्लाह नियाझाईनं मैदानावर मोठे फटके मारत भारतीय आक्रमण निष्प्रभ केलं आणि फक्त 86 चेंडूत नाबाद 101 धावा केल्या. या दोन्ही फलंदाजांमधील 148 धावांच्या मजबूत भागीदारीमुळं, अफगाणिस्ताननं 19 वर्षांखालील विश्वचषक उपांत्य फेरीच्या इतिहासातील त्यांचा सर्वोच्च धावसंख्या गाठली. भारताकडून दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.

टीम इंडिया विक्रमी 10व्यांदा अंतिम सामन्यात : भारतानं 2000, 2008, 2012, 2018 आणि 2022 मध्ये पाच वेळा 19 वर्षांखालील विश्वचषक जिंकला आहे. त्यांनी चार वेळा उपविजेतेपदही मिळवलं आहे, सर्वात अलीकडे 2024 मध्ये जेव्हा ते गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाले होते.

संपादकांची शिफारस

